5 шагов, чтобы вернуться к полноценной жизни после отношений с абьюзером

Выход из токсичных отношений — всегда непростой процесс, требующий массы усилий на всех этапах. Рассказываем, как вернуть себя и прийти в норму после разрыва с абьюзером.
Абьюзивные отношения — те, в которых партнер нарушает личные границы другого, унижает его, допускает жестокость в общении и действиях с целью подавления воли жертвы. В таких отношениях жертва и агрессор не меняются местами — один партнер все время выступает агрессором, а жертва по некоторым причинам не может выйти из этого союза.
При этом такого рода отношения могут складываться не только в паре — подобная модель может наблюдаться внутри семьи, например, между родителями и детьми, но неизменным остается одно — травмирующий опыт, который преследует жертву и после разрыва с абьюзером.
Какие методы использует абьюзер?
- Обвинения (абьюзер пытается сделать виновным своего партнера во всех трудностях и неудачах);
- «Эмоциональные качели», которые закрепляют связь между агрессором и жертвой;
- Тотальный контроль — абьюзер контролирует каждый шаг своей жертвы;
- Необъективная критика;
- Ограничения (финансовые, физические, эмоциональные);
- Газлайтинг — убеждение в неадекватности;
- Ярко выраженая контролирующая или нездоровая ревность;
- Физическое насилие или крайне агрессивное поведение.
Безусловно, выход из подобных отношений является крайне непростым процессом, но не менее ресурсозатратной процедурой станет и восстановление после разрыва с абьюзером. Рассказываем о пяти главных шагах, которые помогут прийти в норму, вернуть свою жизнь и не повторить прошлых ошибок.
Осознать и принять ситуацию
Как правило, выйти из таких отношений помогает чувство самосохранения и сила воли, а также поддержка окружающих — человек понимает, что здоровые отношения не должны строиться подобным образом, а факт того, что в текущем союзе ему угрожает реальная физическая и психологическая опасность, заставляют принять данность и начать действовать.
Однако после разрыва с абьюзером многие могут испытывать чувство вины, сожаления, даже жалости к агрессору, а также ощущать нехватку тех эмоций, которые были в паре в благоприятные периоды, что может стать причиной возвращения в токсичные отношения. Важно принять тот факт, что такого человека нельзя «исцелить» — не стоит забывать о реальных проблемах, разрушивших ваши отношения.
Отпустить прошлое
Этот пункт неразрывно связан с предыдущим. Выходя из разрушительных для здоровья и психики отношений, человек часто испытывает «ломку» и депрессию, в результате чего у него случаются рецидивы — он тоскует по своим иллюзиям, эмоциональным встряскам, адреналину. Именно поэтому важно постараться отпустить прошлое, избавиться от эмоций (как позитивных, так и негативных), злости и обиды по отношению к абьюзеру и настроиться на новую главу жизни.
При этом речь не идет о том, чтобы забыть обиды и восстановить контакт с агрессором — важно в принципе пересмотреть свои ценности, а также сосредоточиться на том, чтобы перестать делать абьюзера (и связанные с ним переживания) центром своей жизни.
Проработать травму
Это может быть и работа совместно с психологом, который поможет исследовать корень проблемы и избавить вас от нее, и самостоятельная работа над собой. Нужно понять, что начинать новые отношения сразу после разрыва — это не панацея, поскольку так вы можете вновь оказаться в водовороте тех же проблем, если не поймете глубинные причины произошедшего и не проработаете свои травмы, а потому сосредоточьтесь на себе и своих потребностях в данный момент времени.
Позаботиться о себе
Позвольте себе то, чего раньше вы себе не позволяли в силу ограничений и запретов, исходящих от абьюзера — занимайтесь развитием, улучшайте самооценку, освойте новое хобби, потратьте время (и деньги) только на себя, заведите домашнее животное, больше общайтесь с друзьями и родными. Такой подход, подразумевающий вложение ресурсов в самого себя, поможет не только отпустить прошлое, но и накопить силы и энергию для новой жизни.
Не бояться новых отношений
Когда вы проведете работу над ошибками, пройдете предыдущие шаги и будете готовы завести новые отношения, не стоит бояться их — конечно, это сделать не так просто. Вас могут одолевать сомнения и страхи, но здоровый союз, построенный на взаимном уважении и доверии, сможет не только поставить точку в болезненном вопросе, но и подарит вам новые эмоции и ощущения.
Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2553119730830150472/
А вы знали об этом?
Даже если побрить тигра, он останется полосатым, потому что полоски — не просто цвет шерсти, кожа под шерсткой будет такого же цвета. На лбу у каждого тигра полоски сходятся в японский иероглиф, который означает “король”.
Самая продолжительная война в истории произошла между Нидерландами и архипелагом Силли. Война длилась 335 лет с 1651 по 1989 год и не понесла никаких потерь.
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