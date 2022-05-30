7 сигналов, что ваши отношения иссякли и скоро закончатся

Что бы ни говорили, но идеальных отношений не существует. Спустя годы даже у самых крепких пар начинаются ссоры и проблемы. Иногда из таких временных кризисов семья находит выход. Но случается, что люди становятся совершенно чужими и их счастье катится в пропасть. Как понять, на какой стадии ваши отношения? Существует 7 признаков, указывающих на то, что между вами скоро будет всё кончено. Хотя случаются и исключения, поэтому за помощью рекомендуем обратиться к семейному психологу!

1. Вы редко прикасаетесь друг к другу

Прикосновения говорят о том, что вам приятно и уютно находиться вместе. Вы можете забрасывать во сне ногу на партнера, брать его за руку, гладить по колену во время ужина с друзьями… Но если такого рода контакт вас начали отталкивать, есть повод задуматься о том, что ваши чувства умерли.

2. Вы проводите свободное время отдельно

Раньше вы любили смотреть вместе фильмы и читать книги, а теперь он всё реже появляется дома и проводит больше времени с друзьями? Это совсем неплохо, когда у человека есть свое окружение. Но, если такие встречи участились и вы больше для партнера не в приоритете, тогда с ним всё ясно. Тем более, если вас не предупреждают о таких сходках, тогда со временем готовьтесь к серьезному разговору.

3. Вы уличили партнера в флирте с другим или сами занимаетесь тем же

Если ваш партнер флиртует с другими, таким способом он показывает неуважение к вам. Возможно, он хочет заставить вас ревновать. Поэтому напрямую лучше спросить, чего он добивается своим поведением.

Если же вы сами не прочь пофлиртовать, это признак, что у вас не удовлетворены физические и эмоциональные потребности. Вы подсознательно ищете нового партнера для отношений.

4. Вы постоянно упрекаете своего партнера

Если раньше вы решали конфликты мирно, а сейчас упрекаете друг друга, есть повод задуматься. Пассивная агрессия в виде колких фраз свидетельствует о больших проблемах в отношениях.

5. Вы практически не общаетесь

Раньше вы любили пить чай на кухне и болтали обо всем на свете, а теперь разговоры и смех стали редкими гостями в вашем доме? Что ж, скорее всего, всё идёт к финалу. Если у вас возник какой-то конфликт, нужно его сразу решать. Не сказанные вовремя слова могут нанести большой вред вашим отношениям.

6. Вас раздражают привычки партнера

Были времена, когда вас не смущали разбросанные вещи любимого и петрушка у него между зубов. Теперь вас всё это раздражает? Такое случается. Но если вас бесит то, что раньше восхищало, значит, пора бить тревогу. Родной человек понемногу становится чужим, если вы больше не в восторге от его вкусной стряпни и лучезарной улыбки.

7. Вы не пытаетесь спасти отношения

Отношения точно подошли к концу, если вы нашли хотя бы один признак того, что в паре не всё в порядке, но ничего не собираетесь делать. Безразличие – куда хуже, чем злость.

Строить отношения сложно, на пути встречаются различные трудности , но если партнеры заинтересованы в продолжении, они смогут их преодолеть. Если нет – тогда лучше расстаться.

Источник

А вы знали об этом?

С глубокой древности в России был обычай приглашать на бракосочетание свидетелей. Зародился он ещё в языческие времена. Дело в том, что переживания родных брачующихся были связаны с возможностью влияния на молодых тёмных колдунов и наведения на них порчи. Считалось, что они способны нанести вред молодой семье. А потому, чтобы уберечь молодых от воздействия злых сил, на свадьбы стали приглашать свидетелей. Это были молодой человек и девушка, не состоящие в браке. Свидетели должны были отводить от молодых недобрые взгляды, всячески оберегая брачующихся. Известно, что в России существует такая традиция, когда свидетели идут впереди жениха и невесты.Считается, что так дорогу молодым не смогут перейти ни чёрный кот, ни тёмный колдун. Примерно такое же воздействие имеют и громкие сигналы.

Подробнее об этом (https://otari.mirtesen.ru/blog/43960430462/ )

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и подпишитесь на канал. Ваша поддержка очень поможет нам в его продвижении и развитии!

Рекомендую также прочесть:

Почему Михаил Ломоносов женился тайно, и Как немецкая жена искала его в Санкт-Петербурге https://otari.mirtesen.ru/blog/43743668550/

Ваше мнение для меня важно. Буду весьма благодарен за ваши комментарии!