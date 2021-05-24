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Доказательство реинкарнации: Шанти Дэви - женщина, которая переродилась через год после своей смерти

Доказательство реинкарнации: Шанти Дэви - женщина, которая переродилась через год после своей смерти

Шанти Дэви стала наглядным доказательством того, что реинкарнация — это не выдумка, а реальность. Девушка помнила все о прошлой жизни.

Доказательство реинкарнации: Шанти Дэви - женщина, которая переродилась через год после своей смерти

Шанти Дэви в 4-х летнем возрасте начала рассказывать о своей прошлой жизни. Все, что она говорила, тщательно проверили. В итоге было подтверждено, что до реинкарнации в теле Шанти девочку звали Луиджи.

Как Шанти Дэви вспомнила свою прошлую жизнь

Шанти Деви родилась в Дели в состоятельной семье. Примерно с 3-х лет она начала пересказывать родителям подробности своей прошлой жизни. Сначала окружающих это забавляло, ведь казалось лишь детской выдумкой, но потом рассказы стали все более утвердительными. Когда ребенок начал настаивать на том, что у него есть муж и трое детей, то взрослым пришлось обратиться к психологу.На приеме девочка рассказала, что ее настоящий дом находится в небольшом поселке Муттра перед храмом Двакадиш — примерно в 145 километрах от ее дома, который находился в Дели. Там остался ее красивый муж в очках и с бородавкой на левой щеке. Она также заявила, что скончалась после третьих родов — за год до перерождения в новом теле. Психолог поинтересовался у ребенка, как проходили роды и она в подробностях поведала все ощущения.

Как открылась правда

Написали письмо в Матхур, адресованное купцу по имени Кедарнат, которого Шанти Дэви называла своим мужем.

От торговца с таким именем пришел ответ — он подтвердил, что девять лет назад через 10 дней после появления на свет третьего ребенка потерял супругу по имени Луиджи Деви.
Кедарнат поехал на встречу с «возрожденной» в новом теле супругой. Он хотел разузнать как можно больше о девочке, которая знала подробности его жизни. Правда, мужчина решил выдать себя за своего брата, но притворство не удалось — Шанти Деви мгновенно узнала его. Она поведала такие подробности их семейной жизни, которые позволили сделать окончательный вывод, что девочка из Дели — это реинкарнация Луиджи Деви. Напуганный мужчина поспешил быстрее уехать в свою деревню. Затем он покинул и Муттру с детьми, желая никогда больше не встречаться с Шанти.

Доказательство реинкарнации: Шанти Дэви - женщина, которая переродилась через год после своей смерти

Проверка, которую инициировал Махатма Ганди

До Махатмы Ганди дошла информация о Шанти Дэви и ее реинкарнации. Индийский политический и общественный деятель инициировал расследование. Специалисты отвезли девочку в Матхуру, чтобы проверить ее слова на месте. Во-первых, девочка свободно говорила на местном диалекте, хотя никто ее этому не учил. Во-вторых, она без труда нашла дом, где жила с мужем и детьми. В 1936 году комиссия, собранная Махатмой Ганди для проверки слов Шанти Дэви, опубликовала отчет, в котором был сделан вывод, что девочка из Дели являлась реинкарнацией Луиджи Деви.

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