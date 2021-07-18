Почему в Европе запрещали картины Василия Верещагина?

В 70-80-х годах XIX столетия в Европе и в США не было более популярного русского художника, чем Василий Верещагин. Его выставки моментально становились центром общественного внимания, о нем писали газеты, с ним мечтали познакомиться. Но при всем этом картины художника далеко не у всех вызывали бурный восторг. В Германии фельдмаршал Мильтке запретил немецким военнослужащим посещать выставки Верещагина. А католическая церковь пошла еще дальше: архиепископ Вены Целестин-Иосиф потребовал запретить выставлять его работы!

В чем же дело?

Верещагин – художник, воин, путешественник.

Василий Васильевич Верещагин получил военное образование (окончил Морской корпус), однако, карьере военного предпочел стезю художника – вопреки воле родителей и общественному мнению, считавшему, что для юноши из хорошей дворянской семьи приличнее эполеты, чем кисть.

Тем не менее даже получив художественное образование (молодой человек посещал занятия в петербургской Академии художеств, учился в Париже у знаменитого Жана-Леона Жерома), Верещагин оставался воином. Он участвовал в военных кампаниях на Кавказе, в Туркестане, в русско-турецкой войне и в войне с Японией в 1904 году. Погиб он в Порт-Артуре как солдат, при подрыве на мине броненосца «Петропавловск». На войне Верещагин много рисовал, черпая из повседневности солдат и офицеров темы для своих полотен. Однако, он не был просто военным рисовальщиком, часто ему приходилось откладывать в сторону карандаши и кисти, и браться за оружие.

Еще Василий Верещагин был неутомимым путешественником. Он объездил всю Среднюю Азию, Кавказ, долго жил и работал в Индии, бывал в Тибете, Палестине, посетил так же многие страны Европы и США.

Художником, несмотря на свою чрезвычайно насыщенную и богатую событиями и опасностями жизнь, он был чрезвычайно плодовитым. Каждая из военных кампаний, в которых он участвовал, давала ему богатый материал для живописи. Он автор многих художественных серий. Это Кавказская, Туркестанская, Палестинская, Индийская, Балканская и другие серии, цикл полотен, посвященных Русскому Северу, цикл «Наполеон в России», трилогия «Казни», госпитальная серия и другие. Все работы художника отличаются глубоким реализмом и проникнуты гуманистическим чувством. Почему же они вызывали такое отторжение у некоторой части публики?

Причины запретов

Верещагина называли «неудобным» художником. Слишком много правды было в его полотнах. Мастерство его получило определение «разящее». До появления фотографии кисть Верещагина с беспощадной точностью в деталях фиксировала ужасы войны, не делая разницы между «своими» и «врагами». Страдания раненых, неприглядность смерти на поле сражения, масштабность «человеческой мясорубки», к которой неизбежно сводится любая война, с какими бы благородными целями она не затевалась – все это было в его картинах. С особой силой свои размышления о человеческой агрессии Верещагин выразил в полотне «Апофеоз войны» из «Туркестанской серии». Были у него, разумеется, не только военные сюжеты, Верещагин пишет картины, посвященные быту экзотических стран. Но как далеки эти полотна от этнографических зарисовок других путешественников! Никакой экзотики в духе «гурии-гаремы-кальяны» у Верещагина нет, а есть все та же голая и жесткая правда. Сцены работорговли, притоны курителей опиума, нищие на улицах восточных городов – все очень убедительно и точно. Эти картины ясно давали понять зрителю, что война и покорение народов – не самое благородное занятие на свете. После того, как идеи подобного рода стали звучать в рецензиях на выставки Верещагина в Мюнхене, фельдмаршал Мольтке издал свой приказ, запрещавший военнослужащим посещать выставки русского художника.

Причиной гнева католической церкви стали картины Василия Верещагина на евангельские темы. Одна из них называется «Христос на Тивериадском озере», другая – «Святое семейство».

Сцена проповеди Христа на Тивериадском озере решена, на первый взгляд, достаточно традиционно: Христос стоит в лодке и говорит, воздев руки и обращаясь к толпам слушателей, собравшимся на берегу. Однако, и фигура Христа и множество людей – все это изображено на фоне очень широкого, залитого солнцем пейзажа. Люди, включая Спасителя, просто мелки и незаметны среди пустыни, гор, бликов на воде.

«Святое семейство» решено совершенно необычно. На картине изображен внутренний дворик обычного палестинского дома. Иосиф спиной к зрителю плотничает, Мария кормит младенца грудью, сидя на земле, здесь же находятся еще шестеро детей, один из которых – отрок Иисус, сидящий в стороне с книгой. Это было совершенно неслыханно – многодетная Пресвятая Дева!

Священнослужители увидели в этих полотнах неприкрытый намек на то, что Христос был просто человеком, а не Сыном Божиим. В те годы в Европе была очень популярна книга Эрнеста Ренана «Жизнь Иисуса», трактовавшая личность Христа именно таким образом: просто человек, хоть и очень гуманный, мудрый, живший праведной жизнью и учивший правильным вещам. Архиепископ Целестин-Иосиф опубликовал в венских газетах письмо, посвященное выставке работ Верещагина, в котором были и такие строки: «Я пришел к горестному убеждению, что эти две картины, основанные на библейских текстах, цитированных тенденциозно и истолкованных ложно, в "ренановском" смысле, — эти картины поражают христианство в его основных учениях и недостойным образом стараются подорвать веру в искупление человечества Воплотившимся Сыном Божьим…»

Поскольку призывы архиепископа запретить выставку не были услышаны, он провел крестный ход, чтобы очистить Вену и тех венцев, кто восхищался полотнами Верещагина.

Источник : https://cyrillitsa.ru/history/124998-pochemu-v-evrope-zapres...

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