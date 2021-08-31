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Топ-5 способов быть авторитетным родителем для ребенка

Каждому родителю приятно, когда ребенок равняется на него. 

Читайте о том, как достигнуть подобного эффекта в воспитании детей.

Итак, существует несколько советов, которые помогут вам сохранить родительский авторитет перед ребенком.

Топ-5 способов быть авторитетным родителем для ребенка

1. Не обманывайте ребенка, ибо когда он поймет, что мелкой ложью родители облегчают себе жизнь, он перестанет им верить. Старайтесь быть честной мамой даже в мелочах. Так как то, что кажется мелочью для вас, для ребенка может быть очень важным.

Топ-5 способов быть авторитетным родителем для ребенка

2. Не пугайте ребенка папой. Не говорите ему что-то вроде "Вот придет отец, я расскажу, как ты себя вел". Ребенок быстро сообразит, что пока папы дома нет, можно вести себя как угодно, и вообще перестанет вас слушаться.

3. Наказывайте ребенка только тогда, когда уверены на 100%, что он заслужил это наказание. Если вы накажете его незаслуженно, он может закрыться и затаить обиду на долгое время.

Топ-5 способов быть авторитетным родителем для ребенка

4. Не меняйте своих решений сиюминутно. Если по каким-то причинам вы запретили ребенку смотреть телевизор, не идите на поводу у его слез и уговоров. Если ребенок рыдает и просит вас купить ему новую игрушку, не покупайте именно в этот момент, иначе он поймет, что слезы – отличный способ достичь желаемого. Будьте человеком своего слова.

Топ-5 способов быть авторитетным родителем для ребенка

5. Ребенок должен всегда чувствовать ваше желание и готовность прийти ему на помощь. Но не стоит вмешиваться в его дела, пока он все может сделать сам. Это важное правило. Не будьте навязчивы.

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2285601338313673466/

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