Топ-5 способов быть авторитетным родителем для ребенка

Каждому родителю приятно, когда ребенок равняется на него.

Читайте о том, как достигнуть подобного эффекта в воспитании детей.

Итак, существует несколько советов, которые помогут вам сохранить родительский авторитет перед ребенком.

1. Не обманывайте ребенка, ибо когда он поймет, что мелкой ложью родители облегчают себе жизнь, он перестанет им верить. Старайтесь быть честной мамой даже в мелочах. Так как то, что кажется мелочью для вас, для ребенка может быть очень важным.

2. Не пугайте ребенка папой. Не говорите ему что-то вроде "Вот придет отец, я расскажу, как ты себя вел". Ребенок быстро сообразит, что пока папы дома нет, можно вести себя как угодно, и вообще перестанет вас слушаться.

3. Наказывайте ребенка только тогда, когда уверены на 100%, что он заслужил это наказание. Если вы накажете его незаслуженно, он может закрыться и затаить обиду на долгое время.

4. Не меняйте своих решений сиюминутно. Если по каким-то причинам вы запретили ребенку смотреть телевизор, не идите на поводу у его слез и уговоров. Если ребенок рыдает и просит вас купить ему новую игрушку, не покупайте именно в этот момент, иначе он поймет, что слезы – отличный способ достичь желаемого. Будьте человеком своего слова.

5. Ребенок должен всегда чувствовать ваше желание и готовность прийти ему на помощь. Но не стоит вмешиваться в его дела, пока он все может сделать сам. Это важное правило. Не будьте навязчивы.

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2285601338313673466/

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