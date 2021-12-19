Звери, которых многие из вас никогда не видели

В природе осталось еще очень много забавных животных, про которых многие из нас понятия не имеют.

Волшебный кролик

Про это милое и невероятно редкое животное вообще мало кто слышал. А ведь оно вполне может умилять взгляд человека не хуже чем панда.

Биологи зовут его Ili pika. Второе название этого животного - «волшебный кролик». Его недавно сфотографировали - впервые за двадцать лет.

Впервые зверек был обнаружен в горах Тянь-Шаня в Китае. В длину вырастает до 20 см. Побольше хомяка, но гораздо меньше кошки.

Принадлежит к виду пищух - родственников зайцев, только вот этих, в Тянь-Шане, осталось совсем мало - всего тысяча на планете. Живут они колониями, но китайские пищухи стараются максимально хорошо прятаться.

Бабирусса

Бабирусса, она же «свинья-олень». В длину - метр, вес до 80 кг. Сильно отличается внешне от других свиней и дело не только в странных изогнутых клыках. У этой свиньи непропорционально маленькая голова и очень длинные ноги.

Во время жизни бабирусса регулярно ломает свои клыки, поэтому они постоянно растут. Но если свинья ленивая, неактивная, то клыки начинают представлять опасность для нее самой. Известны случаи, когда эти клыки загибались и росли, пока не врезались кончиками в череп животного.

Их очень мало и живут только в Индонезии. В отличие от наших свиней, едят исключительно растительную пищу.

Любимое лакомство - морские водоросли. Их бабируссы съедают во время отлива, выбегая на морское дно, пока вода не пришла.

Пичисиего

Как вам зверь на фото? Издалека похож на наряженного поросенка.

Пичисиего - аргентинский вариант нашего крота

Это розовый сказочный броненосец. Второе название - плащеносный броненосец. Живет в Аргентине.

На фото - детеныш броненосца, поэтому вполне может уместиться в руках. Взрослые особи вырастают до 1 метра. Основной рацион - насекомые и корни растений. А любимое лакомство - муравьи и их личинки.

Внешне выглядит ленивым, но не ведитесь! Он буквально за несколько секунд способен закопаться под землю, оставив на поверхности только панцирь.

А если закопается в песок, то способен плыть в нем, плавно прорывая себе ходы.

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