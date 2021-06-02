12 самых интересных и забавных мистификаций, устроенных учёными

Мистификации, то есть намеренное введение людей в заблуждение, в литературе, музыке и других областях искусства нередки, чего не скажешь о такой серьёзной сфере, как наука.

Однако, и там обывателям время от времени подкладывают «утки» — из этой статьи вы узнаете о 12-ти громких исторических научных «розыгрышах».

1. Блондины и рыжие под угрозой

В 2002-м году в эфире ВВС прошёл репортаж, якобы немецкие учёные обнаружили, что на Земле скоро не останется блондинов, так как ген, отвечающий за светлый цвет волос, имеет рецессивный характер. К счастью, год спустя газета «Нью-Йорк Таймс» опубликовала доклад, развенчивающий эту «гипотезу», однако в прессе до сих встречаются упоминания этого псевдоисследования.

Ещё один похожий миф появился в 2007-м году: с лёгкой подачи производителя красок для волос одно из подразделений Оксфорда «установило», что Дамоклов меч эволюции на этот раз навис над рыжеволосыми из-за мутации гена MC1R, но и это «научное» изыскание оказалось ложным.

2. «Верные» друзья

Иоганн Берингер, немецкий учёный, профессор медицинского факультета Вюрцбургского университета, страстно увлечённый палеонтологией, каждый день отправлялся на окраину родного города в надежде совершить великое открытие.

И однажды, в 1726-м году, удача действительно улыбнулась ему: профессор обнаружил окаменелости триасового периода, на которых к тому же были выгравированы какие-то надписи на древнееврейском наречии.

Берингер посчитал находку доказательством всех своих теологических гипотез, издал труд «Lithographiæ Wirceburgensis» и некоторое время жил с чувством выполненного долга, пока не выяснилось, что камни, найденные им, — всего лишь куски известняка, которые Берингеру «любезно» подсунули его друзья и коллеги математик Жан Игнас Родерик и теолог Иоганн Георг фон Экхардт. Разразился страшный скандал, навсегда разрушивший карьеру несчастного учёного.

3. Археораптор

В 1999-м году в авторитетном журнале «National Geographic» вышла статья, рассказывавшая об удивительном ископаемом организме, найденном в Китае, — археорапторе. Утверждалось, что найденные окаменелости представляют собой нечто среднее между современными птицами и юрскими тероподами, так сказать, недостающее звено эволюции, но оказалось, что археораптор — ничто иное, как окаменелости грибов, микрораптора и других древних организмов. Последствием этой мистификации стали многочисленные проверки китайских научных мужей.

4. Шутка Сокала

Алан Дэвид Сокал — математик и физик, профессор, чьи научные изыскания направлены в основном на статистическую физику и комбинаторику, отличающийся также неплохим чувством юмора.

Так, в 1996-м году в журнале «Social Text» Сокал опубликовал статью с громким названием «Преступая границы: к вопросу о трансформативной герменевтике квантовой гравитации», где, искусно жонглируя физическими терминами, фактически высмеял современный обывательский подход к науке: многие научно-популярные издания — скорее популярные, чем научные, так как без сомнения печатают на своих страницах откровенную ересь, не имеющую ничего общего с физикой, если она красиво и складно написана. Свою «шутку» учёный потом раскрыл на страницах уже другого журнала — «Lingua Franca».

5. «В пустыне чахлой и скупой…»

В 1783-м году в лондонском журнале была напечатана заметка о чрезвычайно ядовитом дереве рода анчар, найденном в одном из селений Индонезии: утверждалось, что его яд настолько силён, что убил всё живое в радиусе 25-ти км — повсюду лишь трупы людей и скота.

Дерево анчар действительно существует, его открыл французский путешественник и ботаник Жан Лешено де ла Тур, и его листья правда содержат мощный токсин, однако не настолько, чтобы истреблять всех, кто приближается к нему. Более того, туземцы активно используют его древесину, а соком смазывают наконечники стрел для охоты.

6. Вильжюифский список

30 лет назад степенную Европу охватила волна паники — «нас травят канцерогенами!». Виной всему — непонятно откуда взявшийся и на удивление быстро распространившийся список пищевых добавок с кодом Е, якобы опасных для человека. Суть мистификации заключалась в том, что некоторые из действительно вредных веществ авторами этого нелепого перечня были отнесены к безопасным, а ряд абсолютно безобидных — к канцерогенам: самый курьёзный пример — лимонная кислота (Е330), которая была названа одной из наиболее опасных пищевых добавок.

Кстати, авторство приписывалось медицинскому институту в Вильжюифе, однако в действительности его сотрудники не имели к этому списку никакого отношения, тем не менее, разразившийся скандал существенно повлиял на покупательское поведение жителей Франции, Германии, Великобритании и других европейских стран.

7. Научное фиаско

Ян Хендрик Шён — немецкий физик, специализирующийся на нанотехнологиях и микроэлектронике, в начале XXI-го века был настоящей звездой науки. Ещё бы — лауреат премии Отто-Клунга-Вебербанка, Брауншвейгской премии, а также «Outstanding Young Investigator Award» по версии международного института Materials Research Society не мог ошибаться в своих научных изысканиях. Его работы печатали ведущие научные журналы (кажется, Сокал прав), его приглашали на радио и телевидение.

2001-й год явно удался для Шёна, но слава была недолгой — вскоре коллеги (ох уж эти завистники!) нашли в работах физика множество несостыковок, анализ которых показал, что Ян Хендрик подделал результаты почти всех своих экспериментов.

8. Пилтдаунский человек

18 декабря 1912-го года сэр Чарльз Доусон выступил на собрании Лондонского геологического общества, где объявил, что обнаружил в недрах Пилтдаунского гравийного карьера останки древнего человека. Чтобы подтвердить свои догадки, Доусон обратился к сэру Артуру Вудуорду, который впоследствии по крупицам собрал череп «неандертальца», а также написал порядка 250-ти научных статей на этот счёт.

Следует отметить, что учёные сразу заподозрили неладное, но разоблачить Доусона и Вудуорда удалось лишь 40 лет спустя, в 1953-м году, когда было установлено, что череп Пилтдаунского человека на самом деле представлял собой останки человека времён Средневековья, 500-летней челюсти орангутана и ископаемых зубов шимпанзе.

9. Фиджийская русалка

Американский шоумен Финеас Барнум был мастером своего дела — он не только явил миру «мальчика с пёсьей мордой» Фёдора Евтищева, но также был автором множества мистификаций. Одна из них — «Фиджийская русалка»: на своих многочисленных выставках диковин Барнум показывал мумифицированные останки «настоящей» русалки, которые, по легенде, водятся у берегов далекого и невиданного в те времена острова Фиджи.

Поразительно, но люди охотно верили, что зародыш обезьяны, пришитый к рыбьему хвосту и покрытый папье-маше, и есть сказочная русалка.

10. Вскрытие пришельца

В начале 1990-х по каналу «Fox Network» был показан шокирующий короткометражный фильм, демонстрирующий якобы вскрытие трупа пришельца, проведённого в 1947-м году после падения летающей тарелки. Чёрно-белая плёнка, гриф «основано на реальных событиях» и документальная стилистика — всё, что нужно, чтобы вашу шутку приняли за правду.

Спустя 15 лет создатели фильма признались, что это была всего лишь мистификация, но посеяли очередную интригу, намекнув, что кое-какие кадры были не реконструированы, а позаимствованы в научных архивах.

11. Гигант из Кардиффа

Это одна из самых известных мистификаций в современной истории: 16 октября 1869-го года двое рабочих, работавших на ферме Уильяма Ньюэлла, обнаружили в земле фигуру трёхметрового человека. С подачи авантюриста и ярого атеиста Джорджа Халла находка была представлена как останки древнего человека, коренного американца, который, вероятно, проживал в этих местах ещё в библейские времена.

Газетчики быстро подхватили сенсацию, и у удивительной находки нашлось немало покупателей: к примеру, всё тот же Финеас Барнум предлагал за гиганта $50 тыс! В итоге окаменелости были проданы за $23 тыс, но обман длился недолго — учёные, с первых дней не верившие в это «открытие», вынудили Хилла признаться в том, что гигант из Кардиффа на самом деле — обычная каменная статуя.

12. Артефакты Шиничи

Шиничи Фуджимура — археолог-самоучка из Страны восходящего Солнца, утверждавший, что ему удалось обнаружить множество артефактов, датируемых периодами Раннего и Среднего Палеолита. На протяжении нескольких лет ему удавалось водить за нос научное сообщество, пока однажды он не заявил, что нашёл окаменелости, пролежавшие в земле порядка 600 тыс лет.

На беду Шиничи журналисты засекли его за «грязным» занятием — археолог-любитель закапывал в землю «клад», чтобы впоследствии найти его и выдать за уникальный артефакт.

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