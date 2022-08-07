А вы знали об этом?(Статья 10)

1. Что касается романа Льва Толстого "Анна Каренина", то любопытно что хотя этот роман был признан выдающимися произведением, однако в течение десятилетий «Анна Каренина»,как и роман «Война и мир», не находили обширного круга читателей вне России, и критики далеко не восхваляли их автора!Только повесть «Крейцерова соната», появившаяся в 1889 г., доставила Толстому мировую известность и только этот маленький рассказ тогда был переведен на языки всех цивилизованных народов, распространился в сотнях тысяч экземпляров и был прочитан с сильным душевным волнением миллионами людей. С этого момента общественное мнение на Западе отводит Толстому место в первом ряду современных писателей.

Этот интерес распространился на его личность и судьбу и на склоне лет Толстой, так сказать, в одно прекрасное утро стал одним из главных представителей истекающего столетия.Повесть «Крейцерова соната» была написана Толстым в момент жестокого душевного семейного и творческого кризиса, когда его жена обвинила графа в педерастии,и в истерике грозила застрелить его молодого любовника Черткова!В своем дневнике Толстой писал: «Я никогда не любил женщину… но я довольно часто влюблялся в мужчин… Я влюбился в мужчину, еще не зная, что такое педерастия».

Именно вся эта любовная семейная драма, связанная с гомосексуальностью великого писателя, и легла в основу произведения Толстого “Крейцерова соната”. Как не парадоксально, но именно педерастия писателя сделала Толстого знаменитым во всем мире, тем более что «Крейцерова соната» в художественном отношении значительно уступает большинству прежних произведений Толстого.!Продолжение в моей статье «Шокирующая правда о сексуальной утопии Льва Толстого — «зеркала русской революции»(" https://otari.mirtesen.ru/blog/43988604270/).

2. До сих пор Синайский кодекс считается одной из самых уникальных рукописей Библии. По сути, манускрипт не имеет цены. Однако большевики предпочли продать этот бесценный литературный памятник. Разрешил обменять кодекс на валюту лично Иосиф Сталин. Легендарный греческий манускрипт, датированный IV веком, был обнаружен в Монастыре Святой Екатерины на горе Синай или попросту Синайском мужском монастыре, относящийся к Иерусалимской православной церкви. Примечательно, что первые несколько листов немецкий ученый Константин фон Тишендорф нашел в 1844 году в корзине, где лежали бумаги, якобы предназначенные для растопки печи.

Когда же Тишендорф рассказал монахам о том, что они собирались сжечь, те тут же поместили книгу в библиотеку. Тишендорф пытался увезти Синайский кодекс из монастыря, но ему удалось это сделать только в 1859 году, когда ученый заручился поддержкой российского императора. Так Синайский кодекс, который содержал Новый Завет и многие книги Ветхого Завета, оказался в Петербурге. Однако в России манускрипт «провел» всего 75 лет. В 1933 году советское правительство решило продать бесценный памятник. Тот факт, что эта процедура была проведена по указанию Сталина, у историков сомнений не вызывает. Бесценный Манускрипт купил Британский музей всего за 100 тысяч фунтов стерлингов. Безусловно , продажа Синайского кодекса навсегда останется в истории как одно из самых позорных деяний коммунистического режима. Впрочем, рукопись была далеко не единственным достоянием России, которое перекочевало за рубеж. Так, были за бесценок проданы многие древние реликвии и предметы искусства, хранившиеся в Эрмитаже, в том числе полотна таких известных художников как Рубенс, Тициан, Ван Дейк, Рембрандт, Рафаэль.

3.Высшей военной наградой в Великобритании считается «Крест Виктории». Медалью награждают за особую доблесть, проявленную в бою за Британское королевство. Интересно, что сама награда изготовлена не из драгоценных металлов, а из бронзы, выплавленной из русских пушек.Дело в том , что ,одержав победу в Крымской войне, Англия торжествовала. Королева Виктория учредила особую награду «Крест Виктории» за героизм своих подданных в бою. Крест Виктории одна из самых ценных наград в истории Великобритании. Крест королевы могут получить только подданные Ее Величества, воины же других стран эту награду получать не имеют права. Крест Виктории выполнен из бронзы. Для отливки награды используют металл как раз тех самых трофейных пушек, вывезенных из Севастополя. Королева лично приняла решение, чтобы награды были сделаны именно из трофейного оружия, хотя вначале планировалось, что они будут из драгоценных металлов.

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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