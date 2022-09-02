9 признаков, говорящих о том, что вы — духовный целитель

Если ваша душа болит или наполнена негативом, совсем не обязательно бежать к целителю. Каждый человек сам для себя является духовным врачом. О том, что вы можете своими мыслями и словами лечить других, говорят некоторые черты и особенности.
Рядом с вами люди восстанавливают энергию
Люди становятся более веселыми и позитивными, когда видят вас. Это напрямую указывает на то, что у вас есть дар, ведь вы исцеляете их душу и восполняете их энергию. Вы — магнит для позитивных вибраций Вселенной. Если вам говорят, что рядом с вами чувствуется спокойствие и умиротворение, вы являетесь целителем.
Самые близкие люди редко болеют
Считается, что созидательная энергетика излечивает раны, укрепляет иммунитет, причем не только того человека, у которого есть дар исцеления, но и его близких. Если в вашей семье мало недугов, это значит, что кто-то точно является живым источником силы.
У вас бывают необъяснимые перепады настроения
Это происходит из-за того, что биополе целителя забирает себе всё самое плохое от человека, который хочет избавиться от негативных мыслей. Данный процесс не проходит бесследно — некоторые люди испытывают странные и непредсказуемые перепады настроения, другие могут впадать в легкую апатию на короткие промежутки времени.
Вас одолевает желание помогать другим
Практически все целители обладают непреодолимым желанием помогать окружающим, причем порой они действуют себе в ущерб, отказываясь от удобств. Это один из самых главных признаков того, что у вас есть подобный дар.
Кто-то из ваших близких тоже был или является целителем
Это очень важно, поскольку дар нередко передается по наследству. Если в семье все целители были женщины, это не обязательно означает, что в следующем поколении это тоже будет девочка. С другой стороны, женщины-целительницы встречаются чаще, чем мужчины. Об истинных причинах того, почему это происходит, не знает никто.
Истощение от общения
Люди с даром исцеления души нередко испытывают различные эмоциональные проблемы после длительного общения с окружающими. Большинство целителей любит находиться в уединении, потому что процесс исцеления людей их быстро выматывает, лишает сил.
К вам притягивает маленьких детей и животных
Вы ничего не делаете, но дети сами идут к вам и совершенно вас не боятся. Животные делают то же самое, причем не проявляют никакой агрессии, хотя с окружающими они ведут себя иначе. Это происходит из-за того, что энергетика человека-целителя чиста.
Люди открываются вам
Они делают это даже в том случае, если человек с даром исцеления ничего у них не спрашивает. Это связано с тем, что у целителя очень светлая душа, которая излучает позитив. Людям кажется, что это самый близкий человек на свете.
Люди обращаются к вам за советом
Многие из окружающих постоянно спрашивают о том, стоит ли им делать задуманное. Это связано с тем, что целители излучают мудрость. Они обладают мощной интуицией, которая помогает им преодолевать препятствия и делать правильный выбор вслепую. Люди это замечают.
А вы знали об этом?
Миланья Бросквит, ярая защитница прав животных, вышла замуж за своего коня Теодора. Этим жестом она хотела показать, что разница между видами не имеет значения, а важны лишь отношения между ними. Эрика Ла Тоер Эиффель, 37 лет, живет в Сан-Франциско. Ее первым увлечением был Ланс, лук, который помог ей стать лучником мирового класса. Также она любила Берлинскую стену, и она утверждает, что имела физические отношения с куском стены, который она держит в своей спальне. Но недавно она решила жениться на Эйфелевой башне, процесс проходил в интимной церемонии, присутствовали несколько друзей. После церемонии она изменила свое имя на Эиффель.
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