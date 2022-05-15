Почему рыба в Москве дешевле, чем на Дальнем Востоке

Рыба – продукт наиболее востребованный. Ценится за полезные и вкусовые качества. Однако в наши дни россияне всё чаще сетуют, что стоимость и качество рыбной продукции вызывает немало вопросов. А так, как мы все являемся покупателями, попробуем взглянуть с этой точки зрения на данную проблему.

Специалисты разного уровня, занятые в рыбной отрасли, указывают на конкретные факторы, связанные с формированием стоимости рыбной продукции. Судя по их высказываниям, высокая стоимость морепродуктов формируется из –за транспортных и налоговых затрат. Также указывается о немалой «заслуге» в установлении высоких цен на продукцию перекупщиков разного рода. Решением проблемы в данной ситуации специалисты называют введение биржевых или аукционных торгов, где производитель сам реализует свой товар конечному потребителю. Однако и здесь существует немало проблем. Одна из заключается в том, что отечественные торговые сети нередко предпочитают иметь дело с импортной продукцией, приносящей им в конечном итоге большую прибыль.

Транспортировка и логистика в российской рыбной отрасли, где остаётся немало проблем, оказывают непосредственное влияние на формирование цены конечного продукта. А так как примерно 70% вылавливаемой рыбы в нашей стране приходится на Дальний Восток, понятно, что процесс её доставки в европейскую часть страны сложен и не до конца отлажен.

Общеизвестен тот факт, что некоторые виды морепродуктов с Дальнего Востока в Москве стоят дешевле, чем в местах лова. С чем это связано? По мнению жителей региона, ещё непойманная рыба скупается бизнесменами перед началом путины по выгодной для них цене. Остальная, не обеспеченная «предоплатой» рыба продаётся в конце путины, отправляясь поездами. Стоит такая продукция в разы дороже.

Источник

А вы знали об этом?

Первыми живыми существами в космосе были плодовые мушки. Плодовые мушки, как и люди, страдают от алкоголизма, благодаря чему учёные используют их для изучения природы алкоголизма и поиска способов его излечения. Кроме того, известно, что после продолжительного пьянства самцы плодовых мушек начинают проявлять гомосексуальное поведение. У мухи Goniurellia tridens, обнаруженной в ОАЭ, на крыльях изображены ещё две мухи .Таким образом муха защищается от хищников, притворяясь «мушиной стаей». 75% генов, ответственных за генетические заболевания у человека, были также обнаружены у мух дрозофил, геном которых совпадает с человеческим на 60%. Мухи постоянно трут лапки, чтобы очистить чувствительные рецепторы, которые забиваются мусором, пока муха ползает по разным поверхностям.Подробнее об этом в (https://otari.mirtesen.ru/blog/43495504664).

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили!

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и подпишитесь на канал. Ваша поддержка очень поможет нам в его продвижении и развитии!

Рекомендую также прочесть:

Памятник маршалу Жукову в Москве: что было не так с этим монументом https://otari.mirtesen.ru/blog/43757428464/

Какие необычные животные водятся только в России https://otari.mirtesen.ru/blog/43264819290/

Ваше мнение для меня важно. Буду весьма благодарен за ваши комментарии!