10 невероятных инопланетных бурь

Природа бывает безжалостна, обрушивая на человека грозы, ураганы и бури.

В такие моменты кажется, что Земля — не самое дружелюбное место, но на самом деле нам ещё повезло.

На других планетах дела с погодой обстоят куда как хуже.

1. Роза Сатурна

В 2013 году на северном полюсе Сатурна развернулся огромный тайфун, напоминающий бутон розы. Достигая в диаметре 2 тысяч километров, он был в двадцать раз масштабнее крупнейших ураганов Земли. Несмотря на высочайшую скорость ветра — 540 км/ч, «роза» постоянно находилась на одном месте — полюсе планеты.

2. Двойной ураган Венеры

Южный полюс соседней с нами планеты — Венеры — занял удивительный двойной циклон. Обнаруженный в 2006 году, он привлёк внимание астрономов своей устойчивостью. После периодов затишья на пару дней ураган каждый раз формировался практически с нуля. Предположительно он является одним из постоянных явлений атмосферы Венеры.

3. Большие тёмные пятна Нептуна

Появление антициклонов, названных Большими тёмными пятнами на Нептуне — дело достаточно обычное для планеты с его атмосферой. Что поразительно — ветер, разгоняющийся внутри до безумных скоростей — 2400 км/ч! Это абсолютный рекорд Солнечной системы.

4. Драконий шторм Сатурна

Ярко-оранжевый Драконий шторм на южном полушарии Сатурна — весьма впечатляющее зрелище.

5. Марсианские бури

Растянувшийся на 3200 километров, он извергает молнии в тысячу раз мощнее земных. Увидеть снаружи их невозможно, но несложно вычислить по испускаемым волновым сигналам.

По меркам своих соседей Марс — относительно спокойная планета. Но если там всё же формируются бури, то колоссальные и яростные. Они возникают в летний период южного полушария и поднимают в воздух миллиарды тонн пыли, завивая её в кольца вокруг полярных шапок.

6. Пылевые шторма Титана

Хотя на Титане — крупнейшем спутнике Сатурна — мы не смогли бы дышать и тут же замёрзли, он всё равно остаётся похожим на Землю. На его поверхности астрономы обнаружили загадочные чёрные дюны, по какой-то причине вытянутые против предположительного движения ветра. Позже стало ясно, что они возникают благодаря мощнейшим штормам в верхнем слое атмосферы Титана.

7. Таинственный глаз Сатурна

Над южным полюсом Сатурна раскинулся невообразимый 32-километровый тайфун. На Земле подобные циклоны перемещаются по морской поверхности, но на Сатурне нет морей, и его тайфуны не покидают полюсов. Эту атмосферную тайну окольцованного великана ещё предстоит разгадать.

8. Овал Ва, Малое красное пятно Юпитера

Все знают про Большое красное пятно Юпитера, но существует также его младший брат — Малое красное пятно. Оно примечательно тем, что астрономы наблюдали за его формированием с 2000 года. Сначала три разных белых урагана постепенно слились в один, а затем получившаяся буря постепенно окрасилась в красный цвет — предположительно, под воздействием солнечного излучения и сопутствующих химических реакций.

9. Шестиугольник Сатурна

Поначалу он поставил учёных в тупик. Как мог образоваться вихрь столь правильной геометрической формы и чудовищных размеров? Но затем похожее явление удалось воссоздать в лабораторных условиях — разгадка лежит в точке планеты, где сходятся сильнейшие ветра на разных скоростях. Считается, что ураган бушует на Сатурне уже сотни лет.

10. Пыльные дьяволы Марса

Пыльные дьяволы — смерчи в миниатюре, и Марс идеально подходит для их возникновения. На красной планете они больше напоминают настоящие смерчи, разрастаясь десятикратно по сравнению с земными «собратьями». Они могут быть опасны для зондов, но так же и полезны. В 2005 году пыльный дьявол сдул пыль и грязь с солнечных батарей марсохода «Спирит», и тот смог продолжить работу.

Благодаря спутниковой съёмке и данным с зондов астрономы смогли как следует разглядеть и изучить безумные погодные явления планет Солнечной системы. Эти катаклизмы поистине захватывают воображение.

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