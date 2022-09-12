Кто такой Зингер и почему его именем названа швейная машинка, которая стала важным атрибутом советских семей?

12 августа 1851 года Зингер получил патент. Главным в нем стало то, что отверстие в игле переместилось к острию. Обойти такое важное уточнение не удалось никому из противников патента. Следующей задачей стало обеспечение производства машинок и их реализация. Первой ценой стали 100 долларов, что для того времени было большими деньгами. Улучшить продажи помогло знакомство с адвокатом Уильямом Кларков. Их совместное предприятие расширило круг покупателей, продавали машинки в рассрочку.

Помогла и реклама, которую в фирме придумали так, чтобы она воздействовала на конкретную аудиторию. В магазине, где продавались новые машинки, симпатичные девушки что-нибудь шили, показывая посетителям, что это и удобно, и просто.

Производство машинок в фирме Зингера стало таким же массовым, как и в мастерских, изготавливающих часы. Здесь, задолго до Генри Форда, использовалась конвейерная сборка, что снижало себестоимость швейной машинки. В результате она опустилась до 10 долларов.



С тех пор прошло много времени. Появилось множество типов швейных машинок, позволяющих делать различные швы, вышивать, работать на основе программ. Но началом была та, с ножным приводом, усовершенствованная Зингером.

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Зингер - талантливый изобретатель и не менее талантливый делец, сумел сколотить миллионы, создав, по сути, первую по-настоящему эффективную и удобную модель швейной машины. Кстати, в жизни этот человек, как истинный гений, перепробовал много профессий – кроме изобретателя он был и актером, и даже начальником переездной театральной труппы. В личной жизни он отличался по-настоящему бурным темпераментом. Женился Исаак впервые в 19 лет, но достаточно быстро завел вторую семью. Незаконная жена родила ему 10 детей, и под гнетом этих весьма весомых обстоятельств он расторгнул первый брак (обвинив, кстати, жену в измене). Однако недавняя любовница вскоре в полной мере ощутила себя в роли супруги, застукав Зингера в экипаже с новой пассией.

Она, однако, оказалась неробкого десятка и обвинила его в двоеженстве. Зингера арестовали, но он освободился под залог и удрал в Лондон вместе с очередной любовницей.Именно здесь 50-летнего американского богача и настигло глубокое и светлое чувство к юной Изабелле Бойер. Надо отдать этой женщине должное, кажется, ее темперамент был под стать любвеобильному магнату. От нее он, во всяком случае, не ушел. Пара поженилась в 1863 году, и в этом браке за 12 лет родились 6 детей. Всего же у Исаака Зингера было 18 отпрысков от разных жен. Правда, и состояние он сумел сколотить по тем временам огромное – около 22 миллионов долларов, поэтому после его смерти вокруг этого «пирога» разгорелись нешуточные страсти. Однако Изабелла сумела доказать в судах свое право на наследство и стала в результате одной из самых богатых женщин Америки. Долго, правда, она вдовий наряд не носила, буквально через несколько лет повторно вышла замуж за известного на весь мир голландского скрипача Виктора Ройбстета. Благодаря этому мужу она сумела получить графский титул. В 40 с небольшим лет графиня Кампоселице выглядела по-прежнему прекрасно и была звездой модных салонов. В этот период своей жизни она познакомилась со скульптором Огюстом Бартольди, будущим создателем Статуи Свободы, и именно в этой женщине он увидел тот образ, который затем стал символом Америки. Таким образом, женщина, ставшая моделью для символа Америки,была женой Исаак Зингера!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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