Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сэм Самуилович
    Только мудашвили этого не знает. Ибо туп как саксаул в пустыне! Что он может - только копи-пастить! И нести чушь! А ...Юмор в исламе: ка...
  • Роман Ударцев
    В коране может и написано, вот только я работаю с узбеками и хрен они клали на эти предписания.Юмор в исламе: ка...
  • Severyanin
    Интересная статья о Маркове. И, чёрт возьми, они любили свою родину не меньше большевиков. Да, многие эмигрировали за...Белогвардеец, кот...

Кто такой Зингер и почему его именем названа швейная машинка, которая стала важным атрибутом советских семей?

Кто такой Зингер и почему его именем названа швейная машинка, которая стала важным атрибутом советских семей?

Все слышали про швейные машинки Зингера. Их уже часто даже швейными машинками не называют, а говорят просто «Зингер». Но парадокс в том, что Зингер швейную машинку не изобретал. Полное его имя – Исаак Меррит Зингер. Место рождения – город Питтстаун в штате Нью-Йорк (США).

Будучи самым младшим из 8-ми братьев и сестер, Исаак увлекся театром, и начал играть в труппе имевшегося в городе театра, получив таким образом свой первый заработок. Одновременно зарабатывал он и в качестве разнорабочего, а еще был механиком в местной мастерской.

Кто такой Зингер и почему его именем названа швейная машинка, которая стала важным атрибутом советских семей?

Последнее занятие стало причиной развития его изобретательского таланта. Исааку удалось создать машину, с помощью которой можно было выполнять бурение. Продав патент в 1839 году, он получил 2 тысячи долларов. В начале XIX века – это была довольно хорошая сумма. Ее Исаак использовал для сбора труппы актеров, названой «Игроки Меррит» и туре по небольшим американским городам.

Кто такой Зингер и почему его именем названа швейная машинка, которая стала важным атрибутом советских семей?

Тур продолжался 5 лет, после чего Исаак Зингер вновь занялся изобретательством. Уже в 1849 году им было запатентовано устройство, с помощью которого становилась возможной резьба по дереву и металлу. В это же время состоялось его знакомство с Г. Б. Зибером, увидевшим изобретательский талант Зингера, и ставшим его партнером, финансировавшим работу Исаака.

Кто такой Зингер и почему его именем названа швейная машинка, которая стала важным атрибутом советских семей?

Правда, с первым их проектом произошла неудача. Построенный ими станок для резьбы был уничтожен взрывом парового котла. Из-за неудачи Зингер не опустил руки, а отправился в Бостон, где вновь пытался продать свой станок. Довольно быстро он оказался в мастерской фирмы «Lerow & Blodgett». Здесь Зингера попросили усовершенствовать швейную машинку. То есть, машинка была изобретена до него. Это случилось в Англии, где в 1791 году Томас Сента впервые получил на нее патент.


Хозяин фирмы предложил Зингеру создать что-нибудь лучшее. В течение 11-и дней Исаак не выходил из мастерской и затем показал те усовершенствования, которые он внес в швейную машинку. Он установил ее на удобном столе, что облегчило работу швеи. Устроил Зингер и ножной привод машинке. Швеи нужно было просто качать ногой педаль, а обеими руками она могла работать с тканью.

Было изменено и расположение челнока. Оно стало горизонтальным, из-за чего нитки больше не путались. Использовалась и прямая игла, при этом отверстие в ней стало располагаться рядом с острием. Важным усовершенствованием стала лапка, прижимающая ткань, что основательно улучшило работу.

Кто такой Зингер и почему его именем названа швейная машинка, которая стала важным атрибутом советских семей?
12 августа 1851 года Зингер получил патент. Главным в нем стало то, что отверстие в игле переместилось к острию. Обойти такое важное уточнение не удалось никому из противников патента. Следующей задачей стало обеспечение производства машинок и их реализация. Первой ценой стали 100 долларов, что для того времени было большими деньгами. Улучшить продажи помогло знакомство с адвокатом Уильямом Кларков. Их совместное предприятие расширило круг покупателей, продавали машинки в рассрочку.

Помогла и реклама, которую в фирме придумали так, чтобы она воздействовала на конкретную аудиторию. В магазине, где продавались новые машинки, симпатичные девушки что-нибудь шили, показывая посетителям, что это и удобно, и просто.
Производство машинок в фирме Зингера стало таким же массовым, как и в мастерских, изготавливающих часы. Здесь, задолго до Генри Форда, использовалась конвейерная сборка, что снижало себестоимость швейной машинки. В результате она опустилась до 10 долларов.


С тех пор прошло много времени. Появилось множество типов швейных машинок, позволяющих делать различные швы, вышивать, работать на основе программ. Но началом была та, с ножным приводом, усовершенствованная Зингером.

Источник

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Кто такой Зингер и почему его именем названа швейная машинка, которая стала важным атрибутом советских семей?

Зингер - талантливый изобретатель и не менее талантливый делец, сумел сколотить миллионы, создав, по сути, первую по-настоящему эффективную и удобную модель швейной машины. Кстати, в жизни этот человек, как истинный гений, перепробовал много профессий – кроме изобретателя он был и актером, и даже начальником переездной театральной труппы. В личной жизни он отличался по-настоящему бурным темпераментом. Женился Исаак впервые в 19 лет, но достаточно быстро завел вторую семью. Незаконная жена родила ему 10 детей, и под гнетом этих весьма весомых обстоятельств он расторгнул первый брак (обвинив, кстати, жену в измене). Однако недавняя любовница вскоре в полной мере ощутила себя в роли супруги, застукав Зингера в экипаже с новой пассией.                                                                                                     

Она, однако, оказалась неробкого десятка и обвинила его в двоеженстве. Зингера арестовали, но он освободился под залог и удрал в Лондон вместе с очередной любовницей.Именно здесь 50-летнего американского богача и настигло глубокое и светлое чувство к юной Изабелле Бойер. Надо отдать этой женщине должное, кажется, ее темперамент был под стать любвеобильному магнату. От нее он, во всяком случае, не ушел. Пара поженилась в 1863 году, и в этом браке за 12 лет родились 6 детей. Всего же у Исаака Зингера было 18 отпрысков от разных жен. Правда, и состояние он сумел сколотить по тем временам огромное – около 22 миллионов долларов, поэтому после его смерти вокруг этого «пирога» разгорелись нешуточные страсти. Однако Изабелла сумела доказать в судах свое право на наследство и стала в результате одной из самых богатых женщин Америки. Долго, правда, она вдовий наряд не носила, буквально через несколько лет повторно вышла замуж за известного на весь мир голландского скрипача Виктора Ройбстета. Благодаря этому мужу она сумела получить графский титул. В 40 с небольшим лет графиня Кампоселице выглядела по-прежнему прекрасно и была звездой модных салонов. В этот период своей жизни она познакомилась со скульптором Огюстом Бартольди, будущим создателем Статуи Свободы, и именно в этой женщине он увидел тот образ, который затем стал символом Америки. Таким образом, женщина, ставшая моделью для символа Америки,была женой Исаак Зингера!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и ,пожалуйста, подпишитесь на канал.

Рекомендую также прочесть: 

Открытое письмо Президенту Российской Федерации В. Путину https://otari.mirtesen.ru/blog/43740317011/

Ваше мнение для меня важно, поэтому  буду весьма благодарен за ваши комментарии!

Обсудить

Картина дня

наверх