«Россия нас обманула!»: почему американцы жалеют о покупке Аляски

В середине 19 века Русская Америка представляла собой удаленную колонию, содержание которой было убыточным для бюджета. Численность ее жителей не превышала одной тысячи человек. Население состояло из служащих Российско-Американской компании (РАК), военнослужащих, купечества, промысловиков, священников и туземцев.

Трудности в освоении Аляски были вызваны ее удаленностью от центральной России, а также непригодными условиями для сельскохозяйственной деятельности. Единственной статьей дохода была скупка ценного животного сырья (меховых шкур, китового уса, тюленьего жира и пр.) и его продажа на внутреннем и внешнем рынке. Эти продукты выменивались у местных поселенцев и добывались собственными промысловыми экспедициями.

Постепенно фауна Аляски стала оскудевать, и охотничий промысел перестал приносить прежний уровень доходов. Разведка других источников природного сырья на ее огромной территории не производилась.

Почему решили продать Аляску

Идея о продаже Аляски появилась в период ведения Крымской войны. Российское правительство боялось, что Англия, чьи канадские колонии граничили с Русской Америкой, может с легкостью завоевать ее. Чтобы избежать усиления политического влияния Англии, было решено продать Аляску дружественной державе – Соединенным Штатам.

Еще одним доводом в пользу этого шага стало отсутствие бюджета на освоение северных территорий. Приоритет был отдан захваченному в 1860-г годы Приамурью и дальневосточному Приморью. Они считались более пригодными для колонизации.

Иметь или не иметь

Американские противники покупки Аляски указывали на то, что Россия хочет избавиться от убыточного региона. Однако в результате возобладало авторитетное мнение президента Эндрю Джонсона.

30 марта 1867 г. договор о купле-продаже Аляски от российской стороны подписал посланник барон Эдуард фон Стекль, от Соединенных Штатов — госсекретарь Вильям Сьюард. Соединенным Штатам новые владения обошлись в 7 млн 200 тыс. долларов. В пересчете на курс стоимости золота в 2009 г. эта сумма равнялась 108 млн долларам.

По мнению американских критиков цена сделки была сильно завышена. Стоимость недвижимости, принадлежащей РАК, была неизмеримо меньше уплаченной суммы, а территория Аляски не представляла никакой экономической ценности. Многие американцы заговорили о том, что Россия обманула США и «продала воздух». Русские дипломаты, напротив, гордились выгодными условиями продажи неприбыльных земель. Об этом свидетельствует тот факт, что барон фон Стекль получил от императора Александра II негласное указание в крайнем случае снизить сумму сделки до 5 млн долларов.

Современные оценки

В конце 19 века на территории Аляски были открыты богатые золотые россыпи и нефтяные месторождения. Даже несмотря на ценные сырьевые ресурсы, современные экономисты считают, что Аляска себя еще не окупила. Слишком велики расходы, связанные с освоением труднодоступных территорий, субсидиями коренным жителям, привилегиями добывающим компаниям.

В конечном итоге они превышают чистый доход от Аляски в американский бюджет. Эта версия обстоятельно доказывается в статье Майкла Пауэлла «Как Аляска стала пожирателем федеральных средств», которую опубликовала «Нью-Йорк Таймс» 18 августа 2010 г.

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А вы знали об этом?

В ЮАР в шахте Premier Mine был найден самый большой алмаз в мире — Куллинан (3106,75 карата). Драгоценный камень, в последствии расколотый на 9 частей, достался королю Великобритании Эдуарду VII в качестве подарка на день рождения от правительства Колонии Трансвааль.Кроме того.,в ЮАР находится самая глубокая в мире шахта по добыче золота под названием Тау-Тона. Её глубина превышает 3,4км. Стоит также отметить, что ЮАР считается мировым лидером среди производителей золота и платины; на ее территории расположено 750 шахт. Электричество в ЮАР является самым дешёвым по своей себестоимости в мире. Благодаря огромному запасу угля стоимость электроэнергии составляет примерно 10 центов за киловатт-час.

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