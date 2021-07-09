Террорист и эстет Борис Савинков

Имя Бориса Савинкова еще в дореволюционные времена беспокоило царскую охранку, а имперские жандармы не без оснований считали его первым в России террористом. Жизненный путь революционера до мозга кости противоречив, как и все содеянные им преступления государственного масштаба.

Неоднозначна и настигшая Савинкова после Октябрьского переворота метаморфоза, когда непримиримый борец с царизмом в одночасье превратился в злейшего врага советского режима. Да и версий смерти персонажа несколько.

Враг самодержавия и революционер до мозга костей

Террорист Российской империи и успешный писатель.

Революционер-«многостаночник» рос в благополучной семье помощника варшавского прокурора и журналистки, разделяя безоблачное детство с тремя братьями и сестрой. Уже в студенческие годы Бориса исключили из Петербургского университета за участие в молодежных беспорядках. К началу XX века за плечами Савинкова значились неоднократные аресты за революционную деятельность. В 1902-м он был выслан в Вологду. Умудрившись бежать из ссылки, в Женеве Борис примкнул к эсерам и пополнил ряды боевого крыла. Демонстрируя решительность и прагматичность, Савинков быстро зарабатывает славу одного из опаснейших террористов.

Он лично участвует в организации в России терактов.

С разоблачением лидера эсеровских боевиков Азефа новым предводителем становится Савинков. Когда его группировка совершает убийство адмирала Чухнина, Бориса приговаривают к высшей мере наказания. Но после подкупа охраны гауптвахты он снова бежит, на этот раз в Румынию. В разлуке с террористической деятельностью Савинков под псевдонимом Ропшин пробует себя в роли писателя-мемуариста, публикуя книгу «Воспоминания террориста». С первых дней Первой мировой ударяется в военную журналистику, выдавая на-гора документальные заметки. Но крылья эмигранта скованы вне привычной радикальной активности.

Терроризм Савинкова

Савинков поучаствовал во множестве громких терактов на территории России.

В своем новом писательском амплуа Савинков открыто делится с читателем собственными «подвигами», философствуя на тему терроризма. Ярый борец с самодержавием, радикальный эсер, руководитель боевой группы успел прославиться громкими покушениями на высокопоставленных царских чиновников и представителей императорской фамилии. В послужном списке новоявленного литератора — убитые эсеровской взрывчаткой царский министр Плеве, сын Александра II Великий князь Сергей Александрович. На счету эсера - покушение на московского генерал-губернатора Дубасова и организация убийства известного революционного священника Гапона.

Являлся Савинков и автором плана покушения на Николая II, который сорвался лишь после доноса. Жизнь террориста в постоянном нервном напряжении всерьез отразилась на мировосприятии Бориса. По воспоминаниям русского писателя Куприна, встречавшего Савинкова во французской Ницце, революционер страдал манией преследования. Переступив нравственный Рубикон, он уже не знал препятствий в борьбе за идеологию. Сопутствующие человеческие жертвы давно не рассматривались серьезным аргументом.

Перевоплощения прирожденного бунтаря

Савинков пока еще в компании Корнилова.

Беспорядки в России стали для Савинкова глотком чистого воздуха. Вернувшись на родину в апреле 1917-го, он за пару месяцев преодолел путь к должности комиссара Юго-Западного фронта. И уже летом стал заместителем военного министра. В августовский корниловский мятеж даже побывал в кресле военного губернатора Петрограда и командующего войсками Петроградского военного округа. Союзник Корнилова отнесся к Октябрьской революции отрицательно, подав в отставку. К тому моменту его исключили и из эсеров, и Савинков быстро перекочевал в ряды врагов партии. Создал «Союз защиты Родины и свободы», планируя теперь уже антибольшевистские восстания в Москве, Ярославле, Казани. Организацию быстро раскрыли, и Савинков бежал в Уфу, где обосновалось Временное Всероссийское правительство на не подконтрольной большевикам территории. Быстро сориентировавшись в коллективе новых коллег, Борис отправился во Францию за поддержкой Антанты. Следом добился встречи с Пилсудским и Черчиллем – главными противниками Советской России.Под крылом Пилсудского Савинков формировал русские подразделения, участвовавшие в советско-польской войне, поставив под ружье несколько десятков бойцов.

Возрождение уничтоженного «Союза защиты Родины и свободы» стало попыткой пристроить ставшие ненужными русские подразделения и очередной сменой вектора. Белое движение борьбу за Россию проиграло, и Савинков задумался над собственной эсеровской партией. Теперь он выступал против большевиков и монархистов, обещая всем народам самостоятельность, а крестьянам – земли. Однако народный бунт Савинкова провалился, Пилсудский потерял в Польше власть, а тамошние чиновники не спешили ссориться с новой Россией. В 1922 году Борис Савинков попал в разработку ОГПУ.

Тюрьма и странный исход

Версий кончины Савенкова две.

В результате профессионально разработанной операции чекистов «Синдикат-2» в августе 1924-го Бориса Савинкова выманили в Советский Союз. Его арест не заставил себя ждать. В процессе судебных заседаний бывший террорист и идеолог-организатор Белого движения открыто признавался в своей убежденной антисоветской деятельности. Первым приговором стал расстрел, но через время высшую меру сменили на десятилетний срок тюремного заключения.

Если опираться на официальную версию, в мае 1925-го Борис Савинков собственноручно свел счеты с жизнью, выбросившись из окна тюремного коридора пятого этажа.

Традиционно иного мнения о гибели революционного деятеля придерживался Солженицын. В своей работе «Архипелаг ГУЛАГ» автор настаивал на версии убийства Бориса Савинкова чекистами. В своих утверждениях Солженицын ссылался на предсмертные откровения в лагерном лазарете латышского нквдэшника Артура Штрюбеля. Тот якобы рассказывал, что являлся членом группы пятерых сослуживцев, своими руками выбросивших Савинкова через окно на каменный настил тюремного двора.

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