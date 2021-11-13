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Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Уважаемые друзья! Часто в различных источниках  можно прочесть анекдоты, от которых порой не знаешь — смеяться или плакать.А ведь ,бесспорно, классный анекдот должен быть краткий и с элементом непредсказуемости, способный поднятию настроения! Именно поэтому  хочу предложить вашему вниманию  подборку самых смешных анекдотов из новой рубрики "Анекдоты от Отари ".
                                             Смейтесь на здоровье !
 
Самые смешные "Анекдоты от Отари"

 
Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Алло мама, шо делать?
Моня, мне изменяет!
— Софочка, с чего ты это взяла?
Ой, вчера он пришёл домой и я у него в кармане нашла женские трусики, а сегодня бюстгальтер!
— Софочка, ничего пока не предпринимай!
Мама и почему?!
— Таки дождись, когда принесёт шубу!
Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Жена шепчет.
— Не забудь презервативы купить.
Муж:
— Блин. Стольник за три раза.
Жена, озадаченно:
— А тебе что кто-то дешевле даёт?
Самые смешные "Анекдоты от Отари"

 
Самые смешные "Анекдоты от Отари"

 
Самые смешные "Анекдоты от Отари"

 
Самые смешные "Анекдоты от Отари"

 
Самые смешные "Анекдоты от Отари"

 
Самые смешные "Анекдоты от Отари"

 
 
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !
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