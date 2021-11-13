Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Алло мама, шо делать?

Моня, мне изменяет!

— Софочка, с чего ты это взяла?

Ой, вчера он пришёл домой и я у него в кармане нашла женские трусики, а сегодня бюстгальтер!

— Софочка, ничего пока не предпринимай!

Мама и почему?!

— Таки дождись, когда принесёт шубу!