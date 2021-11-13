Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Уважаемые друзья! Часто в различных источниках можно прочесть анекдоты, от которых порой не знаешь — смеяться или плакать.А ведь ,бесспорно, классный анекдот должен быть краткий и с элементом непредсказуемости, способный поднятию настроения! Именно поэтому хочу предложить вашему вниманию подборку самых смешных анекдотов из новой рубрики "Анекдоты от Отари ".
Смейтесь на здоровье !
Алло мама, шо делать?
Моня, мне изменяет!
— Софочка, с чего ты это взяла?
Ой, вчера он пришёл домой и я у него в кармане нашла женские трусики, а сегодня бюстгальтер!
— Софочка, ничего пока не предпринимай!
Мама и почему?!
— Таки дождись, когда принесёт шубу!
Моня, мне изменяет!
— Софочка, с чего ты это взяла?
Ой, вчера он пришёл домой и я у него в кармане нашла женские трусики, а сегодня бюстгальтер!
— Софочка, ничего пока не предпринимай!
Мама и почему?!
— Таки дождись, когда принесёт шубу!
Жена шепчет.
— Не забудь презервативы купить.
Муж:
— Блин. Стольник за три раза.
Жена, озадаченно:
— А тебе что кто-то дешевле даёт?
— Не забудь презервативы купить.
Муж:
— Блин. Стольник за три раза.
Жена, озадаченно:
— А тебе что кто-то дешевле даёт?
С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !
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