Какими были женские гаремы князей в Древней Руси

В большинстве литературных произведений, связанных с военными походами в Древней Руси, часто упоминается о том, что самой большой «наградой» для воинов, совершивших успешные походы, являлись девушки с чужеземных территорий. Таких захватывали в процессе походов в плен, а после распоряжались судьбой девушки в зависимости от ее внешних данных. Самые красивые женщины отправлялись в гарем правителя чужеземной территории, а те, кто не обладали достойной внешностью, распределялись между простыми воинами.

1.

Тоже самое происходило и на Руси, и вопреки многочисленным мнениям, гаремы существовали. Сначала в их состав входили девушки, проживающие на территориях тех земель, которые облагались данью со стороны своих соседей. Очень часто, когда выплатить нужную сумму не представлялось возможным, дочерей забирали в гарем.

Со временем ситуация изменилась, но суть осталась прежней. Гаремы начали организовывать русские князья, в том числе и у Владимира Красное Солнышко на содержании находились около 800 наложниц. Эти сведения содержатся в «Повести временных лет», и в подробностях описывается времяпрепровождение князя, который не стеснялся включать в число своих наложниц и тех понравившихся женщин, которые уже состояли в браке.

Вместо «классического гарема» в восточном понимании местом жительства наложниц были терема, покидать пределы которых девушки не имели право. Такие строгие правила поведения обосновывались необходимостью сокрытия наложниц. Посторонние люди ни в коем случае не должны были увидеть, сколько девушек проживает на территории терема. Также и тем женщинам, которые проживали в тереме в качестве жен и дочерей было категорически запрещено покидать его пределы без сопровождения, отправляться самостоятельно в поездки и показывать на людях свое лицо.

2.



Женщины жили в теремах «на всем готовом». Их достойно кормили и полноценно обеспечивали. Но собственной воли они были полностью лишены. Их обязанностью являлось исполнение всех приказов князя, и удовлетворение его желаний в любое время суток.

Гаремы существовали на Руси вплоть до преобразований Петра Великого.

Следуя образцам западной жизни, Император освободил женщин из теремов, и позволил им появляться на людях с открытым лицом.

В последующем отголоски древнерусского образа жизни имели место в Российской Империи, и в тот период времени владеть гаремами стало гораздо проще. Их создавали богатые помещики, имевшие в собственности имения большой площади, из подневольных им крепостных. Обычно для проживания девушек выделялась одна половина дома, а слуги и основные жильцы постоянно находились на другой половине дома.

Полностью гаремы так и не были изжиты. Время от времени о делах помещиков становилось известно и широкой общественности, и правителям, но в большинстве случаев строго наказания им удавалось избежать, поскольку к представителям высшего сословия в Российской Империи всегда было особое почтенное отношение.

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