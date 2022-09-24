Головоломка: найдите среди множества вопросительных знаков перевёрнутый

Различные головоломки и загадки очень полезны не только для детей, но и для взрослых. Вы можете полагать, что эти задачки — лишь способ скоротать время, однако они способны улучшить многие повседневные аспекты вашей жизни. Головоломки отвлекают нас от насущных проблем и тренируют внимательность, ведь для их решения необходимо запастись упорством и концентрацией.
Всё это оказывает положительное влияние на мозг. Если вы решаете загадки в компании друзей, это также поможет вам развить свои социальные навыки. Но главное преимущество головоломок — улучшение памяти.
Обычно объём информации, которую способен хранить наш мозг, со временем сокращается. У человека могут возникнуть проблемы с запоминанием имён и фамилий, номеров телефонов. Чтобы поддерживать свою память в тонусе, необходимо постоянно её тренировать: например, пару раз в неделю уделять время решению кроссвордов и различных логических задач.
Конечно, в этом деле также важно придерживаться золотой середины. Если вы будете сидеть за компьютером по пять часов в день, это не пойдёт на пользу вашему зрению и здоровью в целом. Однако решение головоломок несколько раз в неделю станет прекрасным способом тренировки памяти и отвлечения от повседневных проблем.
Загадка, которую мы сегодня предлагаем вам решить, потребует у вас немного времени и внимания. Некоторым она может показаться слишком простой, но она всё равно поможет вам интересно и с пользой провести пару минут.
Итак, среди множества вопросительных знаков затерялся один, который отличается от остальных. Где же он?
Вы уже нашли ошибку? Если нет, присмотритесь повнимательнее.
А вот и ответ!
А вы знали об этом?
Легендарный российский адмирал Фёдор Ушаков известен за свои ратные подвиги, а также как флотоводец, не проигравший ни одной битве. Однако свою первую награду Ушаков получил вовсе не за успехи на военном поприще. Известно, что весной в Херсоне «нагрянула» чума, завезённая турецкими кораблями. По одним оценкам, с мая по октябрь 1783 года от чумы умерло примерно 12 тысяч человек. Для морского офицерства первоочерёдной задачей стала борьба с заразой, поскольку строительство флота и само существование города оказалось под угрозой. «Погасить» эпидемию удалось в относительно краткие сроки, благодаря умелым действиям Фёдора Ушакова. Впоследствии в 1785 году Фёдора Фёдоровича наградили орденом Святого Владимира IV степени.Таким образом, свою первую награду он получил не за отличие в бою – за большой вклад в борьбу с эпидемией в Херсоне и за то, что свою команду Ушаков сохранил в полной целостности. И именно тогда Ушакова заметил Григорий Потёмкин, разглядев энергию, необходимую для побед в бою.
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