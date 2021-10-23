5 явных признаков венца безбрачия

Самым страшным проклятием для женщины является венец безбрачия. Знахарки, ведьмы и экстрасенсы утверждают, что над головой у одиноких женщин появляется невидимый черный обруч. По их словам, это следствие наведенной порчи, которая мешает построить отношения с мужчинами.

Женщины, на которых есть проклятие одиночества, никогда не находят свою родственную душу, а все их отношения с мужчинами сходят на нет. Есть несколько верных признаков определить наличие этой порчи и один верный способ снять ее и стать счастливой.

Главные признаки венца безбрачия

В большинстве случаев, венец безбрачия — это ни что иное, как самовнушение. Женщинам свойственно ставить крест на своей личной жизни из-за неприятного опыта, неуверенности в себе и комплексов. В такой ситуации избавиться от «венца безбрачия» поможет комплексная работа над собой и своей самооценкой.

Но бывают и случаи, когда порча на одиночество является проклятием, наложенным на весь род. Если анализировать с эзотерической точки зрения, оно является намеренным негативным вмешательством с целью отомстить или наказать всю семью. Из-за него несколько поколений женщин в роду могут терпеть неудачи в личной жизни. Существует 5 главных признаков венца безбрачия.



4. Безразличие или, напротив, тяга к плотским удовольствиям. Венец безбрачия влияет и на интимную жизнь. Очень часто порча наводится так, чтобы женщина либо перестала получать удовольствие от мужчины, либо была одержима экспериментами с мужчинами.

5. Отношения быстро заканчиваются. Мнение о том, что венец безбрачия препятствует отношениям, ошибочно. Девушка с родовым проклятьем может иметь немало поклонников и даже неоднократно становиться законной супругой. Различие лишь в том, что с женщиной, на которой лежит печать одиночества, совместная жизнь длится недолго — буквально через несколько месяцев в отношениях начинаются серьезные проблемы, которые приводят к разводу.

Даже при наличии всех признаков или хотя бы нескольких, не стоит делать поспешных выводов. Всерьез задуматься над несчастливой долей стоит, если в семье случаются повторяющие события, которые происходят будто бы против воли людей: идентичные болезни; женское бесплодие; смерти мужей, воспитание детей матерями-одиночками. Как снять венец безбрачия Снять черный венец можно. Для этого нужно сходить в церковь. В храме обязательно купите свечи и икону своего святого покровителя. Свечи необходимо поставить за здравие родных, за упокой усопших и за счастье врагов своих. После нужно прочесть молитву Божией Матери, пообщаться с духовным наставником, причаститься и исповедоваться. От легкой порчи можно избавиться, посетив таким образом церковь 7 раз.

Если проклятье одиночества преследует вашу семью уже не одно поколение, то на помощь придет сильный церковный обряд. Скорейшее исцеление подарит обряд, который начнется в один из 12 великих православных праздников — лучше всего на Благовещение или Рождество Пресвятой Богородицы. Перед проведением обряда следует отстоять праздничную службу, причаститься, подать записку о здравии и расставить 12 свечей перед иконами святых заступников. На выходе из храма следует прочесть молитву Богородице. Источник : https://mistika.temaretik.com/2328985190429625273/ Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях! Рекомендую также прочесть : Кулинизм — бесчеловечная форма многожёнства в Индии (https ://otari .mirtesen .ru /blog /43723567119/) 12 автопортретов за три дня до смертной казни( https://otari.mirtesen.ru/blog/43147805154 ) 8 самых дорогих девственниц мира( https://otari.mirtesen.ru/blog/43797523367 )

1. Заболевания мочеполовой системы. На порчу указывают только те заболевания, которые появляются внезапно. Тревожным звоночком могут стать хронические заболевания, которые неожиданно обострились, а также те, которые в прошлом преследовали женщин всего рода.2. Неприятности в личной жизни. Срывы свиданий, предательство, измены и токсичные отношения могут свидетельствовать о том, что между женщиной и ее счастьем стоит нечистая сила.3. Невозможность выйти замуж. Если женщина долгое время состоит в отношениях, они живут с мужчиной в мире и согласии, но он не зовет ее замуж, возможно, ему мешают это сделать потусторонние силы.