Почему Адольф Гитлер ненавидел красную помаду и за что её так любили женщины во время Второй мировой войны

Одни историки утверждают, что красить губы женщины начали более пяти тысяч лет назад, а изобретателями этого косметического продукта были шумеры. Другие склоняются к версии, согласно которой родиной помады был Древний Египет. Как бы там ни было, но в XX веке помада уже стала привычным косметическим средством, которым пользовались повсеместно. Красная помада пользовалась особой популярностью, а вот Адольф Гитлер её просто ненавидел.

Особая роль

Американские суфражистки в Нью-Йорке, 1912 год. / Фото: www.nevsedoma.org.ua

Уже в начале ХХ века красная помада приобрела для женщин во всём мире особый смысл. Участницы движения за предоставление женщинам избирательных прав боролись отчаянно за то, чтобы роль представительниц прекрасного пола не ограничивалась только домашними заботами. Они готовы были оставаться заботливыми жёнами, аккуратными хозяйками, любящими мамами, но при этом хотели участвовать в политической жизни, заниматься бизнесом и иметь равные права с мужчинами.





Американские суфражистки в Нью-Йорке, 1912 год. / Фото: www.lenta.ru

Красная помада стала для них символом преданности своим идеалам, ассоциирующимся со смелостью, уверенностью и женственностью. Именно благодаря суфражисткам мнение о женщинах с красной помадой изменилось. Если раньше этот цвет ассоциировался с женщинами лёгкого поведения, танцовщицами и актрисами, то теперь благочестивые девушки вполне могли себе позволить алый цвет губ.



Когда в Нью-Йорке проходил марш женщин, жаждавших добиться права голосовать на выборах, Элизабет Арден, создательница косметического бренда, вместе со своими сотрудницами вышла на улицу из своего салона и в знак поддержки принялась раздавать участницам шествия тюбики с красной помадой. Спустя год около пяти тысяч женщин, вышедших на марш в Вашингтоне, накрасили губы алой помадой. Такой же ситуация была и в других странах: женщины, борющиеся за свои права, выходили на акции с красной помадой на губах.





Вторая мировая

Архивный плакат Elizabeth Arden с рекламой помады во время Второй мировой войны. / Фото: www.validem.ru

Когда началась Вторая мировая война, красная помада снова заняла особое положение. Она стала символом сопротивления. Женщины с красной помадой на губах словно заявляли о том, что никакие ужасы войны не способны их сломить. И они могут сохранять свою привлекательность, несмотря ни на что. В то время как многие товары распределялись по карточкам, многие придерживались мнения, что на косметику вообще и на помаду в частности эта система распространяться не должна. Их считали важными для поддержания духа и чувства собственного достоинства женщин.



В Великобритании помаду, в том числе и красную, выдавали не по карточкам, а по мере необходимости, при этом министерство снабжения обозначило свою позицию по этому вопросу предельно ясно: если мужчинам важен табак, то для женщин – помада. В тех же странах, где из-за налогообложения косметика в военное время стала невероятно дорогой, женщины использовали вместо помады сок свеклы. Для них яркие губы были символом надежды на нормальную жизнь.





Военнослужащая вспомогательного армейского корпуса США, 1944 год. / Фото: www.lenta.ru

Некоторые косметические бренды стали выпускать специальные коллекции для женщин, принимавших участие в боевых действиях. Появились красные цвета от разных брендов, в названии которых упоминались победа, борьба, помощь или служба. Представительницы прекрасного пола, служившие в военной пехоте, обязаны были пользоваться оттенком, повторявшим красные элементы на их форме. Для этого Elizabeth Arden был создан специальный цвет Montezuma Red.



Но самым поразительным было то, что случилось уже под конец войны. После освобождения концлагеря Берген-Бельзен Красный крест отправил туда, помимо всего прочего, ещё и посылки с красной помадой. Руководство британского отделения считало, что это нехитрое косметическое средство поможет ослабленным женщинам укрепить свой дух и быстрее адаптироваться к нормальной жизни. Впоследствии подполковник Мервин Уиллетт Гонин вспоминал, как переступив порог лагеря он увидел тысячи женщин, истощённых, без одежды, с ветхими одеялами на плечах. И с алыми губами. Для них помада действительно стала символом индивидуальности и возвращения в мирную жизнь.





Ненависть Гитлера

Почему же Адольф Гитлер был против помады вообще и красной помады в частности? Он считал, что истинная арийка является носителем естественной красоты, она не станет использовать косметику и краситься. Тем более – красной помадой, слишком яркой и чрезмерно сексуальной. Для Гитлера чистота нации определялась и «чистотой» лица, не тронутого косметикой.



Была у неприятия Гитлером помад и ещё одна причина. Оказывается, тиран, не ставивший ни в грош человеческие жизни, был адептом вегетарианства и категорически отвергал всё, что изготавливалось на основе продуктов животного происхождения. В том числе и помаду. Ведь в производстве её в то время использовались животные жиры.



Адольф Гитлер никак не мог повлиять на использование женщинами помад, как не мог он дотянуться до тех, кого считал своими личными врагами. Но с присущей ему педантичностью он вел списки тех, с кем еще предстоит расквитаться.



Источник : https://kulturologia.ru/blogs/270721/50571/

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