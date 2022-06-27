Черная вдова - самая богатая и властная из женщин-преступниц, наводившая ужас на всех своих конкурентов

Женщины в преступном мире - явление привычное, но вряд ли многие из них достигали такиех высот в своем ремесле, как героиня моей сегодняшней статьи. Та, о которой я хотел рассказать, так или иначе отправила в мир иной порядка 250 человек, она проработала маршруты поставок разных запрещенных веществ, которые работают до сих пор, хотя прошло уже несколько десятков лет, на нее работали киллеры, курьеры, и т.д. Эту женщину звали Гризельда Бланко.

Гризельда Бланко. Источник фото: https://www.tvinkal.com/reviews/cocaine-godmother/

В истории не сохранилось точных сведений о том, откуда же она взялась, но чаще всего указывают город Санта-Марта, что в Колумбии. Росла она в очень бедной семье, рано связалась с плохой компанией таких же бедняков. Вместе с другими ребятами уже в возрасте 11 лет Бланко похитила ребенка одного из местных богачей, после чего эта шайка предложила отцу выкупить свое чадо, в противном случае обещая его казнить. Богач угрозы от детей всерьез не воспринял и платить отказался, и украденного ребенка больше никто и никогда не видел. Ну а дальше было больше - Бланко шла по наклонной. Она взрослела, стала представительницей самой древней профессии, заодно обкрадывая клиентов при случае.

При всем это еще в юности Гризельда Бланко вышла замуж за какого-то местного мелкого маргинала, местного бандита самой низшей категории. В браке родилось аж 3 детей, а потом пара распалась - муж пропал, и, скорее всего, она сама его заказала.

В самом начале 70-х годов, занимаясь своим нелегким трудом, Гризельда Бланко как-то волею случая познакомилась Альбертом Браво - а этот человек был уже куда серьезнее в весовой категории, чем ее предыдущий муж-бандит. Он был крупным торговцем всякой гадостью. Вскоре Гризельда вышла за него замуж, более того, этот человек ее так любил, что вовлек в свои дела, научил всему, и они вместе стали развиваться и расширяться на криминальном поприще.

Чем занималась пара? Возила запрещенные вещества из Колумбии в США, в город Нью-Йорк, где у них находилась конечная точка доставки, эдакая база. Доставка туда партий товара стала возможна благодаря хитрости именно Бланко - она придумала для девушек специальное нижнее белье с кармашками. Эти девушки, сообщницы по опасному бизнесу, садились в самолеты в Колумбии и без особых проблем доставляли маленькими партиями товар в Америку. Причем сами муж и жена сидели именно в США, там им было легче контролировать дела, да и жилось куда роскошнее, чем в нищей Колумбии.

Однако это и сыграло злую шутку - как-то раз полиция вышла на Бланко и обвинила ее в употреблении всякого разного. Женщину вынудили уехать из США, но муж-то ее остался там. И вот Бланко начала подозревать, что он, сидя в далекой Америке, ее обманывает, обворовывает. Когда он приехал к ней, между ними вспыхнула ссора, а потом и вовсе перестрелка, в которой победу одержала Бланко. Интересно, что после был у нее и еще один муж, с которым она также расправилась и с тех пор начала носить впечатляющее мрачное прозвище "Черная вдова".

К концу 70-х годов срок ее депортации закончился и женщина отправилась обратно в США, но на сей раз поселилась в Майами. Конечно, она унаследовала все дела от второго своего мужа, так что принялась с новой силой строить развивать свой бизнес и тут. У нее было множество конкурентов, но, что удивительно, она всех разгромила. Отличительной особенностью ведения дел Бланко было следующее - к конкуренту подъезжали лихие парни и девушки на мотоциклах, после чего превращали несчастного просто в решето. На улицах города развязалась настоящая война за сферы влияния, за то, кто и где будет торговать веществами. Эта война была невероятно жестокой, и люди Гризельды не щадили никого, кто вставал на пути. Они могли совершать преступления как в укромным переулках, так и посреди оживленных улиц, как темной ночью, так и днем. Надо ли говорить, что наряду с плохими людьми от рук ее банд страдали и простые ни в чем неповинные граждане? Ну и, как я говорил, некоторых своих противников Гризельда Бланко уничтожала лично, когда ей привозили их домой. Но зато уже в 79-м году она стала одной из богатейших преступниц не только США, но и всего мира - не просто королевой криминала, а настоящей императрицей.

Как это обычно и бывает в таких случаях, сама Бланко жила на широкую ногу и не таилась. У нее было много особняков, в которых она регулярно проводила невероятно торжественные празднества с привлечением местной элиты, а а также с разного рода знаменитыми певцами и прочей "богемой". Она же скупала все самые интересные предметы культуры и искусства, драгоценные камни и прочие предметы роскоши. И у американской полиции никогда не возникало вопросов, откуда у колумбийской переселенки, в прошлом уже выдворенной из страны, такие богатства. Хотя...полиция наверняка тут и не причем, разумеется, женщину прикрывал кто то более властный.

И все же, хоть Гризельда Бланко и побывала на вершине олимпа, медленно, но верно, все ее многочисленные враги стали сплачиваться с целью мести. Оно и не удивительно - женщина достала в Майами вообще всех. Так или иначе, а в 84-м году ей пришлось бежать в другой штат - в Калифорнию. Но и тут долго прятаться не удалось, ибо в Калифорнии у нее такой власти не было и спустя год ее поймала полиция. Обвинение было все то же - якобы она принимает разные вещества. Суд приговорил ее к 15 годам заключения, хотя по ходу на нее пытались повесить и другие обвинения, в том числе в почти 250 эпизодах расправ и в прочих ее преступлениях.

Гризельда Бланко. Источник фото: https://triboona.ru/exclusive/175385-grizelda-blanko-5-fakto...

В 94-м году был задержан один из людей, активно работавших на Гризельду Бланко. Он лично устранял людей по приказу женщины, и выказал желание сотрудничать с следствием. Таким образом Бланку обвинили еще и в организации тяжелых преступлений, но каким-то образом удалось выяснить, что этот задержанный преступник все свои показания давал только после близкого и тесного общения с высокими чинами полиции, то есть такие показания были очень сомнительными и на этом сыграла защита Бланко. Так или иначе, в некоторых эпизодах женщина действительно признала себя виновной, сделав это ради смягчения приговора. В 98-м году ее чудесным образом и вовсе отпустили, после чего выдворили обратно в Колумбию.

Гризельда Бланко. Источник фото: https://history-doc.ru/zarubezhnaya-istoriya/zhenshhiny-boss...

Как женщина жила в Колумбии сказать сложно, как говорят, с преступностью она завязала, но сомнений в этом много. Так или иначе, а в 2012 году с ней поступили также, как обычно поступали с ее конкурентами в Майами - когда Гризельда Бланко находилась на улице, к ней вдруг подъехал мотоцикл с вооруженным человеком.

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Мочеиспускание в лифте — не чисто российская беда, как кому-то может показаться. Эта практика распространена по всему миру. Но только в Сингапуре придумали оборудовать лифты детекторами мочи. Как только срабатывает сигнализация , двери автоматически блокируются, приезжают полицейские и выписывают увесистый штраф. Кроме того, за ввоз в Сингапур жвачки предусмотрен штраф в размере до ста тысяч сингапурских долларов (один доллар сейчас стоит около 42 рублей).Как ни странно, жевать жвачку на территории города не запрещено, но купить ее негде. Война жвачке была объявлена в 1992 году. В жарком климате, оказываясь на асфальте, она портит дорожное покрытие и обувь прохожих.

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