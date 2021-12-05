Почему в СССР разрешили армянам и грузинам оставить свой алфавит, а азербайджанцев и жителей Средней Азии перевели на кириллицу?

Причин сразу несколько.

Очень важной, но далеко не единственной из них было то, что армяне и грузины вошли в состав Российской империи еще в начале 18-о века. Поэтому к моменту появления СССР они были куда сильнее включены в общественную жизнь государства. Их влияние в партии большевиков было невероятно значительным. Такие фамилии, как Джугашвили, Орджоникидзе, Микоян, Берия, знакомы каждому. А ведь из числа этих народов также вышло множество других, менее известных партийцев. Советская власть просто не рискнула пойти на такую реформу – боялась столкнуться с сопротивлением большого числа соратников.

Лица кавказской национальности в партии большевиков. Слева направо: Микоян, Сталин, Орджоникидзе

Кроме того, и армяне, и грузины – это древние народы, которые возникли задолго до нашей эры. Собственные системы письма появились у них еще в раннем средневековье, и судя по всему, имели одного автора – святого Армянской апостольской церкви Месропа Маштоца.

Когда образовался Советский Союз, на этих языках уже имелась развитая литература, существовали школы, выходили периодические издания. Также было в наличии достаточное количество образованных людей и интеллигенции, чтобы соответствовать самым высоким советским стандартам грамотности с использованием собственного алфавита, не прибегая к поддержке центрального правительства в Москве.

С азербайджанцами, таджиками, узбеками, казахами, туркменами и киргизами, было сложнее. С одной стороны, у первых трех народов имелась достаточно развитая средневековая литература, написанная с использованием арабского алфавита. С другой – никакой образовательной системы (кроме низовых исламских школ) на востоке не было.

В соответствии с тогдашними стандартами требовалось обеспечить всеобщую грамотность. Причем, сделать это быстро, и в тех условиях, когда даже в РСФСР читать и писать умел далеко не каждый. Внедрение кириллического алфавита было самым простым и наименее затратным способом решения этой задачи в разрушенной послевоенной стране.

Тем не менее, в 1920-е годы советы продолжали использовать арабский алфавит для обучения тюркских народов грамоте, но позже отказались от этого из соображений экономии. Кроме того, арабская вязь была не очень хорошо приспособлена к тюркским языкам.

Сначала хотели перевести всех на латиницу, включая русский язык. Но когда стало ясно, что всемирная революция провалилась, от этого отказались

Но это была не единственная причина. Азербайджанцы, узбеки и таджики тяготели к иранскому миру и с давних времен жили в странах, где происхождению человека не придавали никакого значения. Собственное самосознание было очень нечеткое и ориентировалось на более крупные нации, вроде турок, арабов или персов. Поэтому перед советской властью стояла задача провести достаточно точные этнические границы и фактически заново сформировать новые народы.

Для этого следовало ввести всеобщую грамотность, осуществлять обучение в союзных республиках только на единственном национальном языке, да и вообще, всячески пропагандировать существование единого таджикского, узбекского, азербайджанского народа, который отличается от соседей.

Языки, кстати, во многом создавали на ходу, из кучи диалектов, которыми ранее на письме не пользовались оттого, что образованные мусульмане обычно предпочитали арабский. Одним из средств слияния разных говоров в единое целое стала смена системы письма.

Справа на колосьях надпись на азербайджанском с использованием арабского алфавита

Не стоит винить большевиков 1920-1930-х годов в стремлении навязать всем русскую культуру. Они хотели создать новые народы и сделать так, чтобы каждый человек мог читать и писать. Единственным доступным средством для этого стал переход на кириллицу.

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