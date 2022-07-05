Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Степан Капуста
    А где десятая точка?Как соединить 10 ...
  • Astra
    Спасибо, интересная информация!Малюта Скуратов: ...
  • bvlad59
    Хохлопидора не исправить! Только в утиль! Продадут мать родную! Шакалы!Почему проект «Ук...

7 признаков того, что вы точно можете доверять человеку

Построить крепкие отношения нелегко. Один из факторов успешных и долгосрочных отношений - доверие. 

Но как понять, можете ли вы доверять человеку?

Ведь часто бывают ситуации, что вы открываете свою душу не тем людям и потом очень страдаете. Чтобы избежать сердечной травмы, выделяем 7 признаков того, что вы точно можете доверять человеку.

1. Он скромен и эмпатичен

7 признаков того, что вы точно можете доверять человеку7 признаков того, что вы точно можете доверять человеку7 признаков того, что вы точно можете доверять человеку7 признаков того, что вы точно можете доверять человеку7 признаков того, что вы точно можете доверять человеку7 признаков того, что вы точно можете доверять человеку

Если ваш партнёр умеет сопереживать другим людям и никогда не кичится своими успехами и заслугами, значит перед вами человек, на которого вы можете положиться.

2. Он дипломатичен и стремится к компромиссу

7 признаков того, что вы точно можете доверять человеку7 признаков того, что вы точно можете доверять человеку7 признаков того, что вы точно можете доверять человеку7 признаков того, что вы точно можете доверять человеку7 признаков того, что вы точно можете доверять человеку7 признаков того, что вы точно можете доверять человекуWilliam and Kate

Если ваш партнер всегда пытается найти компромиссное решение, значит он точно заслуживает доверия! Идеальных пар не существует, они создаются большим трудом и способностями к дипломатии.

3. Он уважает чужое мнение

7 признаков того, что вы точно можете доверять человеку7 признаков того, что вы точно можете доверять человеку7 признаков того, что вы точно можете доверять человеку7 признаков того, что вы точно можете доверять человеку7 признаков того, что вы точно можете доверять человеку7 признаков того, что вы точно можете доверять человеку

Если партнер уважает другие взгляды и мировоззрения, значит он довольно умен, чтобы понять всю сложность мира и в отношениях точно не использует ваши секреты против вас. Он знает, когда ему говорят «нет» и никогда не будет насаживать свои идеалы.

4. Он постоянен

7 признаков того, что вы точно можете доверять человеку7 признаков того, что вы точно можете доверять человеку7 признаков того, что вы точно можете доверять человеку7 признаков того, что вы точно можете доверять человеку7 признаков того, что вы точно можете доверять человеку7 признаков того, что вы точно можете доверять человеку

Если мужчина способен отвечать за свои слова и поступки и не меняет свои взгляды через каждую пятницу, тогда перед вами настоящий мужчина, чьи слова имеют вес!

Такому точно можно доверять.

5. Он - само спокойствие

7 признаков того, что вы точно можете доверять человеку7 признаков того, что вы точно можете доверять человеку7 признаков того, что вы точно можете доверять человеку7 признаков того, что вы точно можете доверять человеку7 признаков того, что вы точно можете доверять человеку7 признаков того, что вы точно можете доверять человеку

Если рядом с вашим партнером вам спокойно и беззаботно, значит вы точно выбрали человека, рядом с которым вы чувствуете себя в безопасности. Его спокойствие внушает доверие!

6. Он благодарен

7 признаков того, что вы точно можете доверять человеку7 признаков того, что вы точно можете доверять человеку7 признаков того, что вы точно можете доверять человеку7 признаков того, что вы точно можете доверять человеку7 признаков того, что вы точно можете доверять человеку7 признаков того, что вы точно можете доверять человеку

Если мужчина прекрасно понимает, что он добился всего не сам и видит в вашей паре команду, то такой точно не будет приписывать все лавры только себе. Мужчина без эгоизма - такому точно можно довериться.

7. Он легко идет на сближение

7 признаков того, что вы точно можете доверять человеку7 признаков того, что вы точно можете доверять человеку7 признаков того, что вы точно можете доверять человеку7 признаков того, что вы точно можете доверять человеку7 признаков того, что вы точно можете доверять человеку7 признаков того, что вы точно можете доверять человеку

Если вы хорошо знаете его друзей и знакомых, значит этот мужчина точно хочет познакомить вас со своим миром. Ему нечего скрывать, а значит ему можно доверять.

С помощью этих семи признаков вы поймете, заслуживает ли мужчина доверия. Если большинство из этих пунктов совпадают, значит вы можете чувствовать себя в безопасности, ведь вы сделали правильный выбор!

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2513347372287003332/

А вы знали об  этом?

Известный пират Морган был погребен на кладбище Порт-Ройала, но вечного покоя так и не обрел. Даже после смерти его манила морская стихия. Образовавшиеся в результате сильного землетрясения гигантские волны разрушили город и унесли прах знаменитого корсара в океан..

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и ,пожалуйста, подпишитесь на канал.

Рекомендую также прочесть: 

Шокирующая правда о «пролетарском писателе» Максиме Горьком https://otari.mirtesen.ru/blog/43491907200/

Ваше мнение для меня важно. Буду весьма благодарен за ваши комментарии!

Обсудить

Картина дня

наверх