Построить крепкие отношения нелегко. Один из факторов успешных и долгосрочных отношений - доверие.

Но как понять, можете ли вы доверять человеку?

Ведь часто бывают ситуации, что вы открываете свою душу не тем людям и потом очень страдаете. Чтобы избежать сердечной травмы, выделяем 7 признаков того, что вы точно можете доверять человеку.

1. Он скромен и эмпатичен

Если ваш партнёр умеет сопереживать другим людям и никогда не кичится своими успехами и заслугами, значит перед вами человек, на которого вы можете положиться.

2. Он дипломатичен и стремится к компромиссу

Если ваш партнер всегда пытается найти компромиссное решение, значит он точно заслуживает доверия! Идеальных пар не существует, они создаются большим трудом и способностями к дипломатии.

3. Он уважает чужое мнение

Если партнер уважает другие взгляды и мировоззрения, значит он довольно умен, чтобы понять всю сложность мира и в отношениях точно не использует ваши секреты против вас. Он знает, когда ему говорят «нет» и никогда не будет насаживать свои идеалы.

4. Он постоянен

Если мужчина способен отвечать за свои слова и поступки и не меняет свои взгляды через каждую пятницу, тогда перед вами настоящий мужчина, чьи слова имеют вес!

5. Он - само спокойствие

Такому точно можно доверять.

Если рядом с вашим партнером вам спокойно и беззаботно, значит вы точно выбрали человека, рядом с которым вы чувствуете себя в безопасности. Его спокойствие внушает доверие!

6. Он благодарен

Если мужчина прекрасно понимает, что он добился всего не сам и видит в вашей паре команду, то такой точно не будет приписывать все лавры только себе. Мужчина без эгоизма - такому точно можно довериться.

7. Он легко идет на сближение

Если вы хорошо знаете его друзей и знакомых, значит этот мужчина точно хочет познакомить вас со своим миром. Ему нечего скрывать, а значит ему можно доверять.

С помощью этих семи признаков вы поймете, заслуживает ли мужчина доверия. Если большинство из этих пунктов совпадают, значит вы можете чувствовать себя в безопасности, ведь вы сделали правильный выбор!

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2513347372287003332/

А вы знали об этом?

Известный пират Морган был погребен на кладбище Порт-Ройала, но вечного покоя так и не обрел. Даже после смерти его манила морская стихия. Образовавшиеся в результате сильного землетрясения гигантские волны разрушили город и унесли прах знаменитого корсара в океан..

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