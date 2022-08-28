7 признаков того, что отношениям пришел конец

Как понять, что нужно двигаться дальше и стоит уже отпустить друг друга, не тратя понапрасну ни свое, ни его время.
Ниже — список безошибочных симптомов того, что пора расставаться.
Вы живете прошлым
Прошлое должно быть приятными воспоминаниями, а не причиной, по которой вы не можете двигаться дальше. Если вместо того, чтобы радоваться каждому моменту настоящего, вы перебираете радостные события прошлого лета, первого года отношений, новогодней поездки и далее по списку, то это верный признак, что конец уже наступил. Нужно только найти в себе силы разорвать и так не очень на самом деле прочную связь прошлого.
Отношения приносят страдания
Вас раздражает каждая мелочь, бесит, как он выглядит, как ведет себя на людях, вы ходите вечно напряженная и усталая, вас тяготит общение и в мыслях только хотя бы один день без него. Зачем же вы все еще вместе? Вас держит прошлое? Смотрите предыдущий пункт.
Вы надеетесь, что он изменится
Правда заключается в том, что когда любишь, то не хочешь менять своего партнера, вас он устраивает таким, какой есть — в спортивном костюме, нелепой стрижкой и небольшим животиком. В любых других случаях можно говорить только об угасших чувствах и необходимости уйти.
Он причиняет боль
Вечные оскорбления, упреки, непонимание, унижения при друзьях — так вы хотите провести всю свою жизнь? Мы не верим, что в вас не осталось ни капли собственного достоинства, чтобы как минимум дать отпор, а в лучшем случае собрать вещи и сделать свою жизнь счастливой.
В отношения вкладывается только один
Пара — это два человека, а значит, и строить будущее и настоящее должны оба. Если кто-то из вас по какой-либо причине не участвует в отношениях, а лишь принимает как данное старания другого, задумайтесь — здесь что-то не так.
Вы не развиваетесь
Бывает, что отношения поглощают настолько, что времени на себя не хватает. Вы все время вместе и вместо «я» теперь есть только «мы». Появляется чувство контроля и невозможности заниматься собой и любимыми вещами. Вы будто стоите на месте и никуда не движетесь.
Чувства уже не те
Нет желания поскорее увидеться, вы больше не скучаете во время долгой разлуки, более того, в принципе не хотите его видеть. Вас устраивают редкие встречи, а мечты о совместном будущем больше не занимают мысли. Чувства ушли, а с ними должны уйти и вы.
Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2553119039548296007
А вы знали об этом?
Фридерика Шарлотта Вильгельмина Прусская и великий князь Николай познакомились в 1814 году, и тут же поняли, что они предназначены друг для друга. Выйдя замуж за представителя правящей русской династии, и став Александрой Фёдоровной, она и не предполагала, что из-за отречения императора Константина ей будет уготована роль супруги-императрицы. Родив семерых детей, она из-за проблем со здоровьем часто уезжала на юг на лечение, а её муж в это время предавался мимолётным увлечениям. Тем не менее эта пара сохраняла тёплые семейные отношения, а после смерти Николая I жена на протяжении 5 лет, то есть до самой кончины, носила чёрное траурное платье.
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