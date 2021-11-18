Личная жизнь одиноких матерей

Миллионы женщин растят детей в одиночку. И далеко не у всех из них хватает при этом сил на личную жизнь. Psychologies спросил, как в подобной ситуации найти правильный баланс между ролью одинокой матери и женщины, ищущей любви мужчины.

Около 5 млн женщин в России в одиночку растят детей. Разрываясь между работой и домом, они с трудом находят место и время для любви. У трети из них сексуальная жизнь отсутствует полностью. Почему так происходит, примерно понятно. Но что с этим можно сделать? Как найти баланс между ролью матери и... женщины?

После развода воспитывающая ребенка женщина оказывается заложницей материнства, что мешает личной жизни. Интимные отношения отходят на задний план, теряясь среди забот, связанных с детьми, карьерой, отношениями с бывшим мужем, домашними обязанностями. «Золушке» непросто найти время, силы и желание обронить где-то туфельку (вернее, домашнюю тапочку), чтобы дать претенденту шанс очаровать ее. И даже если все сложится, новому избраннику еще предстоит снискать расположение детей...

Одинокие матери, кто они?

Несмотря на то что в России количество одиноких матерей исчисляется миллионами, исследований, посвященных их сексуальной жизни, практически нет.

Кажется, что такие женщины не испытывают желаний и не надеются начать новые отношения, выйти замуж. Среди женщин, с которыми удалось поговорить при подготовке этого материала, около тридцати развелись, одна ‒ вдова. Все они живут с детьми.

За расставанием и разводом чаще всего следует период хаоса. Женщинам приходится по новой организовывать жизнь. Они одновременно испытывают и страх, и желание насладиться обретенной независимостью. Пережить этот период одиночества и паники трудно.

Встретив мужчину, я говорю: «Я разведена, у меня маленький ребенок!» Многих это отпугивает

«Моя жизнь ‒ это дом, работа, ребенок, ‒ рассказывает 29-летняя Мария, финансовый аналитик и мать годовалой дочки. ‒ Когда я, уставшая, возвращаюсь домой после целого дня, проведенного вдали от ребенка, мне трудно даже подумать о свидании. Я пользуюсь теми редкими выходными, когда дочку забирает отец, чтобы просто-напросто выспаться. Друзья пытаются вытащить меня куда-нибудь, но их холостяцкие привычки и развлечения так далеки от моих сегодняшних. Я чувствую себя белой вороной, и мне стыдно, что мой брак не удался. Встретив приятного мужчину, я сразу говорю: «Я разведена, у меня маленький ребенок!» И многих это отпугивает».

Истинные приоритеты

В одиночестве есть и плюсы: оно позволяет определить истинные приоритеты в жизни. «Мне необходимо было вновь обрести уверенность в себе, ‒ продолжает Мария. ‒ Я часто испытываю тревогу, боюсь остаться одна. Иногда встречаюсь с мужчинами, но дальше первого свидания дело не идет. Я чувствую себя слишком хрупкой, уязвимой, чтобы начать новые отношения».

Временное воздержание может затянуться ‒ в результате осознанного выбора, из-за чувства вины, нехватки времени или свободы. «Теперь все это стало слишком сложно. Последний раз секс был у меня пять лет назад, и, пожалуй, я вполне смогу без него обойтись», ‒ рассказывает 32-летняя Елена.

«Мне было жалко сына, который становился агрессивным, когда рядом со мной появлялся мужчина. И потом, мне никто не помогал, а денег на няню у меня не было», ‒ объясняет 43-летняя Марина, мама подростка. Елена и Марина ‒ не исключение: сексуальных отношений нет у 35% одиноких женщин.

«Мне пришлось отказаться от утопической идеи, что однажды придет мужчина и спасет меня…»

У 36-летней Екатерины, анестезиолога, период адаптации протекал иначе.

«Мой брак давно трещал по швам… У меня было достаточно времени, чтобы привыкнуть к мысли, что я буду одна воспитывать двух дочерей, и чтобы закончить обучение и стать психологически независимой». Последнее оказалось самым сложным.

«Мне пришлось отказаться от утопической идеи, что однажды придет мужчина и спасет меня… Я оказалась лицом к лицу с очевидным фактом: я одна на всем белом свете».

Эти выводы в сочетании с «реальной потребностью в сексе» подтолкнули ее к тому, чтобы найти любовника среди друзей, «без риска влюбиться». «Однако, учитывая мои ночные дежурства и занятость днем, шансов встречаться на нейтральной территории не было. В итоге друг согласился время от времени приходить к нам домой».

Какова была реакция дочерей-подростков? «Они все перепробовали: смущение, насмешки, безразличие, обаяние, шантаж («Если он опять придет, мы уйдем к папе»), притворную нежность («Нам так хорошо втроем»). Но я не сдалась: сказала им, что все понимаю, но от отношений с мужчинами отказаться не готова. Сегодня они ведут себя с моим любовником так же, как с другими моими друзьями».

«Период слабых связей»

Оказавшись в роли главы семьи, одинокая мать не хочет долго оставаться одной, но стремится не нарушать возникший статус-кво. Социолог, автор книги «Одинокая женщина и Прекрасный принц» Жан-Клод Кауфман называет это «периодом слабых связей».

«Мой любовник, жених, бойфренд ‒ не знаю, как лучше его назвать, ‒ друг моего бывшего мужа, ‒ рассказывает 34-летняя Галина. ‒ Даже спустя два года после моего развода мы не афишируем эту связь. Я хочу быть уверенной в партнере и не горю желанием знакомить сына с вереницей моих поклонников».

В поисках равновесия между здравым смыслом и желанием

Двойная роль женщины и матери требует тонкой, умной игры. Важно не навредить ребенку, который чувствует, что мать ускользает от него, и не обидеть нового друга, отношения с которым пока держатся в тайне.

«Думаю, мне удается сохранять равновесие благодаря «счетчику» в голове, ‒ продолжает Галина. ‒ Сколько раз на этой неделе я сходила куда-нибудь с ребенком? Сколько времени провела с другом? Конечно, это требует хорошей организации и контроля. Но в результате это только усиливает желание и позволяет получать больше удовольствия от времени, которое я провожу с двумя самыми близкими людьми».

Временной ресурс одиноких матерей ограничен, и как минимум у одной из сторон образовавшегося треугольника возникают обиды.

«Мне достаются одни крошки», ‒ ворчат возлюбленные.

«Ты опять куда-то уходишь?» ‒ обижаются дети.

«Одиноким матерям приходится расплачиваться за трудный период перехода, когда еще не создана новая система координат», ‒ объясняет Жан-Клод Кауфман. Растить детей одной ‒ задача не из легких, особенно если отец не помогает.

Новый брак

По статистике, около 30% разведенных женщин в России вновь выходят замуж, причем часто за разведенных мужчин. Это объясняется тем, что наличие детей от первого брака отпугивает холостяков.

«Узнав о моем положении, одни мужчины просто пропадали, другие понимали, что в отношениях придется учитывать наличие детей», ‒ размышляет 38-летняя Наталья. Она уже два года живет с Денисом, у которого тоже за плечами развод.

«Некоторое время мы встречались тайно. Он вместе с друзьями приходил ко мне в гости, потом перешел в категорию приятелей, затем были совместные поездки в отпуск... Так постепенно между ним и моими детьми возникли связи».

Наталья вспоминает, что ей пришлось серьезно поговорить с детьми перед тем, как Денис переехал к ним. «Этот человек очень много значит для меня, мне бы хотелось, чтобы он жил с нами, ‒ сказала она. ‒ Если вы согласны, предлагаю попробовать». Ее дети, шести и восьми лет, не возражали. Тем не менее иногда Наталье приходится сталкиваться с их «собственническим» поведением.

И детям, и взрослым трудно осознать, что с этого момента начинается новая глава в их жизни

Психотерапевты утверждают, что появление нового мужчины означает крах заветной мечты, что после развода мать и отец помирятся. Появление нового члена семьи сопровождается трудностями: возможны столкновения и конфликты как с детьми, комфортно чувствующими себя один на один с матерью, так и с «чужаком», который вдобавок нередко приводит в дом собственных детей. Это нормально: нельзя в одночасье стать отцом, сыном или сестрой.

Девочка-подросток так вспоминает о появлении в их семье маминого друга: «Я еще долго грустила о временах, когда мы с мамой жили вдвоем. Мне понадобилось много времени, чтобы начать ценить этого мужчину, который, казалось, проводил все время в кресле перед телевизором, а также чтобы смириться с превращением мамы из независимой женщины в домохозяйку, не отходящую от плиты».

И детям, и взрослым трудно осознать, что с этого момента начинается новая глава в их жизни.

«Новый союз функционирует по другим правилам, ‒ размышляет Наталья. ‒ Теперь и они, и роли в семье определены четче. В повседневной жизни я играю для детей роль «матери-отца». Мой мужчина для них ‒ друг мамы, у него нет власти. Эту власть мы делим с их отцом».

Роль отца

В семьях, прошедших весь путь: от полной семьи через развод и неполную семью (с одним родителем) к семье с новым партнером, ‒ каждый может создавать связи, рвать их или создавать заново. Любая новая ситуация на этом пути ‒ испытание, и одинокой матери пройти через него проще, если отец детей не отказался от своей роли: если дети проводят время у него дома, а сам он берет на себя долю ответственности за их воспитание. Это помогает женщине избежать соблазна переложить ответственность на нового друга.

Каждая одинокая мать по-своему выстраивает новую жизнь, балансируя между родительскими обязанностями и надеждой на то, что у нее как у женщины есть будущее. Главное ‒ не воспринимать ребенка ни как препятствие для новой счастливой жизни, ни как защиту от одиночества.

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