Для чего нужна молитва

Богатейте на небе. Каждая молитва — это монетка. Умрете откупаться будете. Молитесь друг за друга.

Родственные связи даны, чтобы мы могли молиться за родных. Нужно всегда молиться за родственников. Родственные связи существуют при жизни.

Молитесь от души. Не спешите, читайте немного, но пусть это будет из сердца. Матерь Божию больше призывайте на помощь. Прочитывайте 150 «Богородиц» в течение суток. Тогда все будет у вас складно, и особенно у ваших детей. (Будешь находится под покровом Богородицы.)



Любите, молитесь, просите помощи у Царицы Небесной. Не опускайте ни одного дня без исполнения «Богородице Дево, радуйся...». На десятке просите: «Прости всю жизнь мою и спаси семью мою». Каждый день пойте (читайте) «Заступнице усердная...» (тропарь Казанской иконе Божией Матери).

Мы все в дороге находимся, не ты, так тебя. Господь спросит Ангела смерти: где ты всетретил это душу?! А человек в молитве находился, это значит был на пути к покаянию и исправлению своих грехов. Господь и помилует. Читайте молитву «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного». Нет сильнее этой молитвы, в ней все Евангелие. Сила этой моливы такова, что враг нападает, поэтому прежде чем читать ее, призовите Ангела-Хранителя.

Навыкайте Иисусову молитву. Она уходит, а вы ворочайте. Понуждайте себя.

Иисусову молитву читайте со вниманием. Ее установил и заповедал сам Господь в прощальной беседе, идя на крестную смерть — «Аще чего попросите во имя Мое, Аз сотворю». Это оружие, которого нет крепче ни на небе, ни на земле. Она записывается Ангелом-Хранителем по счету.

Перед началом Иисусовой молитвы призовите Ангела-Хранителя: «Святый Ангеле Божий, хранителю мой, моли Бога о мне грешном». Это как кольчуга — от стрел лукавого защитит. А потом в течении дня молитесь Иисусовой молитвой. Если же не прочитать Ангелу-Хранителю, а сразу молиться Иисусовой молитвой, то можно впасть в прелесть.

Если в чем нужду имеете — просите Господа, молитесь: «Господи, дай мне то, что на пользу». Разговаривайте с Господом, благодарите, славословьте. Чем больше будете спрашивать, тем все у вас будет складно.

Молитесь: «Господи, дай мне то, что полезно для спасения души моей!»

Молитесь: «Господи, даруй мне молитву не только устами, но и сердцем».

Просите: «Господи, если полезно, то дай». Просите и дано будет. Невозможное человеку — возможно Богу.



«Господи, если Ты не спасешь, я не спасусь».

Ложитесь и поднимайтесь с Богом. Благодарите Господа, славословьте Его: «Слава Тебе Боже наш, Слава Тебе!».

Утром, перед началом утренних молитв, читайте молитву против гордыни. Проси у Бога: «Господи, избавь меня от проклятой гордыни и даждь ми Святое Твое смирение»

Утром, когда встаешь, нужно призвать Господа, чтобы дьявол не внушил дурную мысль, злобой сердце не наполнил.

Еще в постели, с утра, призывайте, читайте, молитесь Ангелу-Хранителю 50 раз: «Святый Ангеле Божий, хранителю мой, моли Бога о мне грешном». На десятке: «Святый Ангеле Божий, хранителю мой, наставь и вразуми меня». В этот день плохой человек не подойдет, нужное слово вовремя скажете, в обществе желанными будете. Если вам соврут — то увидите. Правило займет 3-5 минут.

На всяком месте сначала призывайте Ангела-Хранителя: «Ангел-Хранитель, наставь, вразуми как поступить!» С его рук Господь взыщет душу нашу. Он непрестанно молится о нас, и первый наш помощник. В постели, только проснулись и читайте 50 раз Ангелу-Хранителю. Весь день складно пройдет, чего не возьмете — успеете. В ответственный момент призывайте и непременно выйдете из положения.

Не знаешь, как правильно поступить? Проси Ангела-Хранителя. Придет благая мысль и положит на сердце как поступить. На сердце станет легко, будет мир. Если страх и тревога — дела не предпринимай.

Выходя из дома перед собой крестить — впереди вас будет и

везде будете входить с Крестом.

Каждый день призывайте всех святых в молитве 50 раз: «Вси Святии, молите Бога о мне (о нас)».

«Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас грешных!» (50 раз). Большая помощь всех святых в течении дня.

Не забывайте читать тропари святым. Обязательно тропарь святому на данный день

Призывайте святых своих, читайте тропари им.

В дорогу всегда причащайтесь. Причастие держится в человеке 3 дня и 3 ночи. Даже если что-то случится в дороге, душа будет беспрепятсвенно проведена в рай, ангелы ее проведут.

Садишься в транспорт — «Господи благослови», вышел — «Слава Тебе Боже». Когда едешь в транспорте не слушай музыку, а читай Иисусову молитву, т.к. если попадешь в аварию и умрешь, то Ангел-Хранитель первый донесет Богу, что вы были в Боге! Если человек молился и был застигнут смертью, то не попадешь в ад, даже если есть не исповеданные грехи.

Молитесь преподобному Иосифу Волоцкому (память 31 октября н.с.) о даровании рассуждения. Читайте тропарь ему. Особенно за детей.

Молитесь святому Иоанну Предтече. Его просят о примирении, если кто был во вражде с умершим.

Школьникам, чтобы хорошо учиться, чтобы учеба давалась легко, перед уходом в школу читать «Царю небесный», по при ходу их школы «Достойно есть...». Перед экзаменом обязательно причаститься, призвать Ангела-Хранителя. Когда ребенку поступать время придет, всем надо причаститься и, придя домой, натощак всем прочитать 50 раз Ангелу-Хранителю и держать совет, что ребенку дается, к чему способности. Тогда Господь на сердце положит старшему, что полезнее и исполнить надо то, что старший скажет, даже если ребенку туда и не захочется. Господь управит все по Своей воле и все будет складно.



Каждый день читайте молитву Василия Великого от осквернения.

Дни лукавы, начали сокращаться. Молитесь на ходу.

Начинаешь любое дело — стань на восток и помолись.

Как вымолить детей? Покаяние, причастие, Литургия и 150 «Богородиц». От усердия и покаяния будет польза.

Молитесь ночью. Когда? Вставайте, когда Ангел-Хранитель поднимет от сна. Тогда в 40 раз сильнее молитва, чем днем.

Меньше старайтесь спать. Пребывайте больше в молитве.

Сейчас все в спячке у телевизора и компьютера. Просите у Господа покаяния.

Скупо сеете — скупо пожнете.

Отмолишь себя — отмолишь и своих родных.

Если не знаете про умершего родственника, знакомого, крещен он или нет, молитесь: «Спаси, Господи, живых и помилуй мертвых».

Если дают милостыню о усопшем, помолись об упокоении души этого человека. А если не знаешь усопшего, то говори: «Господи, приму эту милость в память усопшего раба Твоего (имя)».

Постоянно, непрестанно читайте Иисусову моливу, «Богородице Дево, радуйся...», Ангелу-Хранителю, всем святым, и спасетесь.

Постарайтесь за сутки вычитать 5 раз «Верую...», чтобы Бог укрепил веру.

Читайте Псалтырь и вымаливайте родных.

Читайте 17-ю кафизму — отмолите свои грехи и грехи родных до 7-го колена. 17-ю кафизму обязательно вечером в пятницу читайте. 17-ю кафизму по умершему читайте каждый день.

Читать утренние молитвы — благословение на день. Вечерние — прощение грехов.

Есть три основные книги: Евангелие, Послание Апостолов и Псалтырь — их сверить с подлинниками можно. В них нельзя ничего исправить. Все остальные книги подделки сейчас: один-два слова поменял и смысл молитвы поменялся.

Цитаты проповедей Схиархимандрита Иоанникия Чихачёво

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