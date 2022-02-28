10 простых вещей, которые ставят науку в тупик

Наука позволила людям совершить невероятные подвиги, например высадиться на Луну.

Но когда речь заходит о таких привычных вещах, как смех или икота, учёные по-прежнему не могут до конца понять причину их возникновения.

Смотрим

1. ДО СИХ ПОР НЕПОНЯТНО, ПОЧЕМУ МЫ ПЛАЧЕМ



Плач по-прежнему остаётся научной загадкой. С физиологической точки зрения, понятно, что происходит, когда кто-то плачет. Но гораздо труднее оказалось выяснить эволюционную причину слёз. Мы знаем, что младенцы плачут, чтобы общаться и привлекать внимание. Так, по мнению некоторых экспертов, взрослые тоже могут плакать по социальным причинам, например, чтобы сблизиться или предупредить других, что что-то не так.

2. ПРИЧИНА, ПО КОТОРОЙ МЫ СМЕЁМСЯ, ДО СИХ ПОР НЕИЗВЕСТНА



Как и в случае с плачем, мы также не знаем, почему люди развили способность смеяться, но эксперты предполагают, что это как-то связано с общением – и не только тогда, когда мы считаем что-то смешным. Один исследователь обнаружил, что только 20 процентам случаев смеха предшествовало то, что воспринималось как нечто юмористическое.

Возможно, мы смеёмся, чтобы дать другим людям понять, что с нами всё в порядке, или чтобы сблизиться друг с другом. Об этом свидетельствует исследование, опубликованное в 2016 году.

3. УЧЁНЫЕ ТАК И НЕ ВЫЯСНИЛИ, ПОЧЕМУ МЫ КРАСНЕЕМ

Исследователи обнаружили, что сторонний наблюдатель способен различить, кто смеётся: пара незнакомцев или близких друзей.



Мы краснеем, когда говорим неправду или испытываем смущение. По мнению некоторых эволюционных экспертов, мы краснеем, когда хотим показать, что подчиняемся лидерам группы. Есть также те, кто считает, что это может быть каким-то образом связано с тем, что краснеющие люди кажутся более привлекательными. Таким образом, другие меньше зацикливаются на наших плохих поступках.

4. ДО СИХ ПОР НЕЯСНО, ПОЧЕМУ АНЕСТЕЗИЯ ЗАСТАВЛЯЕТ НАС ТЕРЯТЬ СОЗНАНИЕ



Анестезию начали применять ещё в 19-м веке, но до сих пор неясно, почему химические вещества, содержащиеся в анестетиках, заставляют людей терять сознание. Недавнее исследование показало, что они влияют на белки в мозге, и причина, по которой мы теряем сознание, связана с изменением нервной активности, но необходимо проведение дополнительных исследований.

5. МЫ ТОЧНО НЕ ЗНАЕМ, ЧТО ТАКОЕ СОЗНАНИЕ



Сознание часто определяют как ощущение присутствия в этом мире. Но возникает вопрос: почему и как мы чувствуем себя сознательными? Сознание представляет интерес как для философии, так и для науки. Учёные хотели бы знать, какая часть мозга отвечает за сознание, но это по-прежнему остаётся загадкой.

6. СОВЕРШЕННО НЕПОНЯТНО, КАК ИМЕННО ДЕЙСТВУЮТ ЛЕКАРСТВА НА ОСНОВЕ ПАРАЦЕТОМОЛА



Мы не на 100 процентов уверены, как обезболивающие препараты, содержащие парацетомол, облегчают боль. Мы знаем, что парацетомол в одних типах клеток более эффективен, чем в других. Так что на данный момент учёные полагают, что эти препараты могут быть специфическим типом ингибиторов ферментов.

7. МЫ НЕ ЗНАЕМ ПРИЧИНЫ ИКОТЫ И ЭФФЕКТИВНЫЕ СПОСОБЫ ОТ НЕЁ ИЗБАВИТЬСЯ



Учёные не знают, что вызывает икоту, какой цели она служит и как её лечить. У многих людей есть проверенные техники, начиная от полоскания горла водой и заканчивая потягиванием языка, однако научно доказанного способа избавиться от икоты нет.

В 2002 году один исследователь попытался докопаться до сути проблемы, изучив, как 54 пациента лечились от икоты. Они испробовали несколько методов лечения, таких как задержка дыхания и медикаментозное лечение, но эффективность ни одного из них не была доказана.

8. УЧЁНЫЕ ТАК И НЕ ВЫЯСНИЛИ, ПОЧЕМУ ВОЗНИКАЮТ ТОРНАДО



Мы не знаем, почему во время одних гроз торнадо появляются, а во время других – нет. Считается, что торнадо возникают тогда, когда холодный сухой воздух взаимодействует с тёплым влажным воздухом. Но грозы, возникающие в результате таких условий, лишь иногда вызывают торнадо.

9. УЧЁНЫЕ ТАКЖЕ НЕ ВЫЯСНИЛИ, КАК ТОРНАДО СТИХАЮТ



Также неясно, почему торнадо стихают — хотя эксперты полагают, что, по крайней мере, иногда это связано с взаимодействием торнадо с холодными температурами.

10. ДО СИХ ПОР НЕЯСНО, ЗАЧЕМ НАМ НУЖНО СПАТЬ



Есть много теорий, объясняющих, зачем нам нужен сон, но никто точно не знает. Возможно, наши предки спали потому, что это уберегало их от опасности ночью. Или, может быть, это функция экономии энергии. Как бы там ни было, мы точно знаем, что сон помогает нам восстановиться, и есть доказательства того, что он меняет связи в мозге.

Источник : https://sreda.temadnya.com/2422694257464445476/

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