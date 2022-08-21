А вы знали об этом?(Статья 24) 

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Как известно, Наполеон, покорив многие европейские страны, проводил там коренные преобразования. Например, он даровал свой прогрессивный кодекс государствам Германии, отменил крепостное право в Польше... Для полноты картины можно было бы поставить последний штрих в России, отменив крепостное право,однако Наполеон этого не сделал, тем более что этот важный тактический шаг позволил бы ему переломить неблагоприятно складывавшуюся для него обстановку в 1812 году и однозначно выиграть в этой кровпавой войне ?

Наполеон,конечно, знал о том, что половина населения России находится в положении, близком к рабству, а также знал и о том, что меньше чем за сорок лет до его вторжения в России бушевал могучий крестьянский бунт под предводительством Пугачёва. Расположившись в Москве, Наполеон даже приказал извлечь из московских архивов, перевести на французский язык и доставить ему все сведения, какие удастся найти, о пугачёвском бунте.

Однако историки до сих пор пытаются дать объяснение этой загадке, тем более что русские помещики в 1812 году очень опасались всеобщего восстания крепостных крестьян.

Например, наиболее зверской была расправа правительственных войск над 7200 восставшими ополченцами Пензенского уезда.

Небольшие бунты вспыхивали там и сям. Подавлением некоторых из них занимался сам Кутузов, жестоко подавляя народные бунты.

Больше всего русские генералы боялись того, чтобы Наполеон не дал вольности крестьянам, в результате чего они могли перейти на сторону французов и воевать против ненавистного им крепостного режима! Именно поэтому идеологическим оружием царского самодержавия была агитация крестьян против Наполеона-антихриста, который во Франции уравнял в правах иудеев с представителями других религий.

Мало того, западные губернии империи (Литва, прибалтийские земли) встретили Наполеона с распростертыми объятиями. Примечательно, что в украинских и белорусских областях, недавно присоединенных к России, простое население встречало европейцев как освободителей, надеясь на воссоединение Речи Посполитой. Одна особо активная дама даже собрала отряд из 200 женщин и выразила желание идти за французами.Авторы официозов, говоря байки про «отечественную войну», не любят вспоминать, что ополчение, созванное по указу Александра, воевало не только против французов, но и против рабских крепостных России, которые даже рубили себе пальцы, чтобы не идти в армию!

Сам Наполеон тогда дал на эти вопросы исчерпывающий ответ, сказав : «Я мог бы вооружить большинство населения России против неё же самой.Тысячи деревень просили меня об этом... Но когда я увидел грубость нравов этого народа, я воздержался от этой меры, которая обрекла бы на ужасные страдания лучшие [русские] семейства»! Впоследствии, на острове Святой Елены, диктуя свои мемуары секретарю Эманюэлю Лас-Казу, Бонапарт также коснулся этого вопроса. Он сказал, что не хотел создавать такого положения, при котором не с кем было бы заключать мирный договор. «Я не собирался становиться королём Жакерии, да ещё в такой варварской стране», – примерно так, в разных вариантах, он говорил по данному поводу и другим лицам.

Вместе с тем можно сомневаться в искренности мотивов, высказанных Бонапартом на публике. Человек, приказавший взорвать Московский Кремль, вряд ли был настолько гуманистом, чтобы отказаться от своей победы из-за жалости к русским дворянам. Возможно, только в одном случае Наполеон проговорился искренне – Арману де Коленкуру. Про манифест об отмене крепостного права он сказал, что не хотел «опозорить себя перед историей таким документом, бесполезность которого, подобно папской булле о комете, была бы видна всему миру».

Вот здесь, очевидно, самая глубокая причина отказа Бонапарта от этой радикальной меры. Столкнувшись с сопротивлением всего русского народа его вторжению, он понял, что никакими обещаниями свобод он не сможет сделать этот народ своим союзником. И его «прокламация об эмансипации» останется просто незамеченной теми, к кому адресовалась.

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Звучит нереально, но англичане на протяжении нескольких веков допускали продажу своих жён. К такому способу расторгнуть брак прибегали сотни англичан. Не случайно Томас Харди в 1886 году написал роман «Мэр Кэстербриджа», где события разворачиваются как раз на фоне такой истории. Герой книги, Майкл Хенчард, однажды сильно повздорил со своей женой Сьюзен. И наутро продал её вместе с дочерью за пять гиней. Потом Майкл сильно раскаялся в своем поступке, но было уже поздно.«Я плакал, когда работал над этим романом», - позже признавался Томас Харди. Критика того времени считала, что он излишне сгустил краски. Но столетие спустя книгу назвали шедевром, затрагивающим важную социальную тему.

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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