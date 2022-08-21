А вы знали об этом?(Статья 24) 

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Как известно, Наполеон, покорив многие европейские страны, проводил там коренные преобразования. Например, он даровал свой прогрессивный кодекс государствам Германии, отменил крепостное право в Польше... Для полноты картины можно было бы поставить последний штрих в России, отменив крепостное право,однако Наполеон этого не сделал, тем более что этот важный тактический шаг позволил бы ему переломить неблагоприятно складывавшуюся для него обстановку в 1812 году и однозначно выиграть в этой кровпавой войне ?
Наполеон,конечно, знал о том, что половина населения России находится в положении, близком к рабству, а также знал и о том, что меньше чем за сорок лет до его вторжения в России бушевал могучий крестьянский бунт под предводительством Пугачёва. Расположившись в Москве, Наполеон даже приказал извлечь из московских архивов, перевести на французский язык и доставить ему все сведения, какие удастся найти, о пугачёвском бунте.
Однако историки до сих пор пытаются дать объяснение этой загадке, тем более что русские помещики в 1812 году очень опасались всеобщего восстания крепостных крестьян.Небольшие бунты вспыхивали там и сям. Подавлением некоторых из них занимался сам Кутузов, жестоко подавляя народные бунты. Например, наиболее зверской была расправа правительственных войск над 7200 восставшими ополченцами Пензенского уезда.
Больше всего русские генералы боялись того, чтобы Наполеон не дал вольности крестьянам, в результате чего они могли перейти на сторону французов и воевать против ненавистного им крепостного режима! Именно поэтому идеологическим оружием царского самодержавия была агитация крестьян против Наполеона-антихриста, который во Франции уравнял в правах иудеев с представителями других религий.
Мало того, западные губернии империи (Литва, прибалтийские земли) встретили Наполеона с распростертыми объятиями. Примечательно, что в украинских и белорусских областях, недавно присоединенных к России, простое население встречало европейцев как освободителей, надеясь на воссоединение Речи Посполитой. Одна особо активная дама даже собрала отряд из 200 женщин и выразила желание идти за французами.Авторы официозов, говоря байки про «отечественную войну», не любят вспоминать, что ополчение, созванное по указу Александра, воевало не только против французов, но и против рабских крепостных России, которые даже рубили себе пальцы, чтобы не идти в армию!
Сам Наполеон тогда дал на эти вопросы исчерпывающий ответ, сказав : «Я мог бы вооружить большинство населения России против неё же самой.Тысячи деревень просили меня об этом... Но когда я увидел грубость нравов этого народа, я воздержался от этой меры, которая обрекла бы на ужасные страдания лучшие [русские] семейства»! Впоследствии, на острове Святой Елены, диктуя свои мемуары секретарю Эманюэлю Лас-Казу, Бонапарт также коснулся этого вопроса. Он сказал, что не хотел создавать такого положения, при котором не с кем было бы заключать мирный договор. «Я не собирался становиться королём Жакерии, да ещё в такой варварской стране», – примерно так, в разных вариантах, он говорил по данному поводу и другим лицам.
Вместе с тем можно сомневаться в искренности мотивов, высказанных Бонапартом на публике. Человек, приказавший взорвать Московский Кремль, вряд ли был настолько гуманистом, чтобы отказаться от своей победы из-за жалости к русским дворянам. Возможно, только в одном случае Наполеон проговорился искренне – Арману де Коленкуру. Про манифест об отмене крепостного права он сказал, что не хотел «опозорить себя перед историей таким документом, бесполезность которого, подобно папской булле о комете, была бы видна всему миру».
Вот здесь, очевидно, самая глубокая причина отказа Бонапарта от этой радикальной меры. Столкнувшись с сопротивлением всего русского народа его вторжению, он понял, что никакими обещаниями свобод он не сможет сделать этот народ своим союзником. И его «прокламация об эмансипации» останется просто незамеченной теми, к кому адресовалась.
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Звучит нереально, но англичане на протяжении нескольких веков допускали продажу своих жён. К такому способу расторгнуть брак прибегали сотни англичан. Не случайно Томас Харди в 1886 году написал роман «Мэр Кэстербриджа», где события разворачиваются как раз на фоне такой истории. Герой книги, Майкл Хенчард, однажды сильно повздорил со своей женой Сьюзен. И наутро продал её вместе с дочерью за пять гиней. Потом Майкл сильно раскаялся в своем поступке, но было уже поздно.«Я плакал, когда работал над этим романом», - позже признавался Томас Харди. Критика того времени считала, что он излишне сгустил краски. Но столетие спустя книгу назвали шедевром, затрагивающим важную социальную тему.
С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !
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