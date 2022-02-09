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Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Самые смешные "Анекдоты от Отари"
                                       
                                          Смейтесь на здоровье!
 
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
 
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
В автобус вваливается толпа пассажиров и прижимает девушку к стоящему рядом батюшке. Девушка восхищённо смотрит на священника: - Ого! Батюшка: - Это не ого, а ключ от храма божьего!
 
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Проходя мимо гей парада и случайно наклонившись завязать шнурок, Сан Саныч невольно стал участником гей-парада!
 
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Мужик загорает на нудистском пляже. Во избежание ожогов прикрыл свой самый важный орган шляпой. Проходящая мимо дама ехидно заметила: – Настоящий джентльмен приподнимает шляпу в присутствии дамы. – Мадам, если бы вы были настоящей – она приподнялась бы сама!
 
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
- Бабушка, а что тебе лично дала Коммунистическая партия Советского Союза? - Ну как тебе сказать, внучек, твой дедушка как-то застал меня с любовником, и как начал кричать: "Да не будь я членом партии я бы вас сбросил с девятого этажа.
Да не будь я членом партии я бы тебя зарубил топором!" А я стою с полными ужаса глазами и про себя шепчу: "Слава КПСС, Слава КПСС" !
 
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
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Самые смешные "Анекдоты от Отари"
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