Самые смешные "Анекдоты от Отари"



Уважаемые друзья! Часто в различных источниках можно прочесть анекдоты, от которых порой не знаешь — смеяться или плакать. Именно поэтому хочу предложить вашему вниманию подборку самых смешных анекдотов из новой рубрики "Анекдоты от Отари "!

Смейтесь на здоровье!









В автобус вваливается толпа пассажиров и прижимает девушку к стоящему рядом батюшке. Девушка восхищённо смотрит на священника: - Ого! Батюшка: - Это не ого, а ключ от храма божьего!





Проходя мимо гей парада и случайно наклонившись завязать шнурок, Сан Саныч невольно стал участником гей-парада!





Мужик загорает на нудистском пляже. Во избежание ожогов прикрыл свой самый важный орган шляпой. Проходящая мимо дама ехидно заметила: – Настоящий джентльмен приподнимает шляпу в присутствии дамы. – Мадам, если бы вы были настоящей – она приподнялась бы сама!





- Бабушка, а что тебе лично дала Коммунистическая партия Советского Союза? - Ну как тебе сказать, внучек, твой дедушка как-то застал меня с любовником, и как начал кричать: "Да не будь я членом партии я бы вас сбросил с девятого этажа. Да не будь я членом партии я бы тебя зарубил топором!" А я стою с полными ужаса глазами и про себя шепчу: "Слава КПСС, Слава КПСС" !









С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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