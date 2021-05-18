Откуда пришло выражение "Ходить под мухой"

История появления этой рюмки связана с историей появления первых трактиров.

Первые питейные заведения появлялись на Руси еще при Иване Грозном, назывались они кабаками, кружечными домами. Но, когда при царе Петре I государство решило монополизировать данный бизнес, в России по приказу царя появились трактиры, где алкоголь имели право продавать по разрешительному документу. Трактиры должны были заменить кабаки и стать заведениями, где посетители могли бы не только выпить, но и поесть. А для того чтобы привлечь посетителей в трактиры, Пётр повелел их владельцам делать рекламную акцию — подавать первую рюмку бесплатно, с расчётом на то, что дальше выпивку и закуску гости будут заказывать уже за плату.

Зная особенности и привычки своих гостей (выпить первую рюмку бесплатно и идти восвояси), владельцы питейных заведений пожелали изготовить рюмки малого размера, в которые входило от 10 до 15 мл жидкости – ровно одна столовая ложка. Именно за столь малый объём эта рюмка получила народное название «муха». Такую рюмку «муха» начали производить на стекольном заводе в городе Гусь Хрустальный по просьбе купцов, когда они обратились со своей «бедой» к его владельцу. Говорят еще, что эти стопки — «мухи» сначала использовались для принятия лечебных микстур, а потом уж перекочевали в питейный бизнес.

Но любители выпить бесплатно нашли выход из этой ситуации: в течение дня они наведывались в разные трактиры. После нескольких бесплатных «мух» трактирный гость уходил в хорошем настроении. А в народе к подвыпившим людям стали применять выражение «ходить под мухой».

Заметим, что есть еще две версии происхождения этого выражения.

Вторая версия. У одного владельца стекольного завода был сын ужасный пьяница. Очень хотелось папе отучить сынка от пьянства, вот и сделали специально для него особую рюмку. Когда в нее наливали водку, то возникала оптическая иллюзия — в рюмке плавала муха.

И наконец, третья версия, связанная с картежными делами. Очень увлекались в России, как и всем французским, игрой в карты под названием Moche, а для благозвучности ее переименовали в Муху или Мушку. О тех, кто оказывался в выигрыше, говорили, что они под мухой. Ну а выигрыш предполагал дальнейшее бурное возлияние.

Еще… Все мы помним со школьной скамьи: «В окно смотрел да мух давил».

Он в том покое поселился,

Где деревенский старожил

Лет сорок с ключницей бранился,

В окно смотрел и мух давил.

Мы воспринимали эту строку из «Евгения Онегина» буквально: дворянин, а до такого маразма дошёл! Ведь учителя не объясняли нам, что под «мухой» Пушкин имел в виду крошечную рюмку емкостью всего 15 мл, в народе называемую «мухой». Ну а дядя Евгения Онегина, таким образом, просто-напросто культурно выпивал. Выражение давить мух стало характеристическим образом и обозначением застойного быта дворянского времяпрепровождения и тусклого развлечения.

Источник : https://yulin.ru/humour/knowledge/go-under-fly/

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