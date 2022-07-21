Император Петр III. Человек с неустойчивой психикой

У юного Петра было очень несчастливое детство. Его воспитатель был жестоким человеком, а Петр был очень плохим учеником. Он проявлял большой интерес к искусству, но проваливался почти по всем учебным предметам. Поэтому в первые годы жизни его били, морили голодом и вообще плохо обращались с ним.

Во многом из-за этого обращения, он и стал человеком с неустойчивой психикой.

Когда Петру III было всего четырнадцать лет, его ближайшая родственница, тетя Елизавета по материнской линии, стала императрицей России. Она увезла юного Петра от всего, что он знал, переименовала в Петра Федоровича, посвятила в русскую православную веру и провозгласила наследником российского престола. Беда была в том, что Петр ненавидел жизнь в России, а русский народ ненавидел Петра.

Брак с Екатериной

21 августа 1745 года, когда Петру было всего семнадцать лет, он женился на молодой, умной принцессе из Анхальт-Цербста, в Германии, Софи Фредерике Августе, которая приняла имя Екатерина Алексеевна, или, как мы знаем ее в истории, Екатерина II.

Это была ужасная пара. Екатерина была девушкой выдающегося ума, сообразительной при дворе, и она сделала все возможное, чтобы русифицировать себя, расположить к себе придворных и сделать Россию своим новым домом. Петр, с другой стороны, был мужчиной-ребенком. Он проводил каждую ночь в постели с ней, играя с игрушечными солдатиками, которыми он был просто одержим. Иногда он заставлял свою новую жену переодеваться в солдатиков, чтобы притворившись генералом подвергнуть ее интенсивным и суровым военным тренировкам. Когда ему это надоедало, он бил своих охотничьих собак.

История гласит, что однажды, после того как он провел несколько часов, тщательно расставляя своих игрушечных солдатиков красивыми рядами по всей спальне, из дровяной кладовой вылезла крыса и отгрызла голову одной из игрушек Петра. Молодой царь был так возмущен, что поймал крысу и устроил над ней настоящий военный трибунал. Он объявил крысу виновной в измене и повесил ее на крошечной виселице, которую он соорудил специально для этого случая. Его жена Екатерина написала об этом и многих других событиях в своих мемуарах, изобразив его идиотом, пьяницей, склонным к жестоким розыгрышам и интересующимся только игрой со своими игрушечными солдатиками.

Он мог бы править много лет (безумные правители часто так и делали), если бы не одно но: Петр был одержим Германией и Пруссией, он ненавидел Россию, а Россия ненавидела Петра. Как только Петр III стал царем России, он изменил внешнюю политику своей тетки против Пруссии, вывел Россию из войны с Фридрихом Великим (хотя Фридрих проигрывал!), и, как будто этого было недостаточно, он заключил союз с Пруссией и планировал начать войну с Данией! Вдобавок ко всему, он оттолкнул от себя русскую православную церковь, когда попытался заставить ее принять лютеранские религиозные обычаи.

Отречение от престола и смерть

Всего за шесть месяцев Петр III остался без друзей при дворе и без верной личной гвардии. Он успел разозлить всю Россию. Примерно в 1762 году, когда ему было всего 34 года, его жена, Екатерина, заподозрила, что он собирается развестись с ней. Что ж, Екатерина была умна и вполне способна править самостоятельно, и у нее было много сторонников при дворе. Она не собиралась терять российский престол. Поэтому она вступила в сговор со своим любовником и другими членами личной гвардии Петра III, чтобы свергнуть его.

9 июля 1762 года Екатерина, с одобрения русской гвардии, Русской православной церкви стала Екатериной II, императрицей России. Она заставила Петра официально отречься от престола, и он был арестован и взят под стражу. Всего девять дней спустя, 18 июля 1762 года, он был убит, вероятно, по приказу самой Екатерины.