Поминальная свеча - путеводитель для души усопшего

Скорбящие люди держат в руках свечи, верят, что уходящего в иной мир ждет светлая встреча с Господом. Этот обряд – безмолвное свидетельство того, что умерший человек при жизни был светлым, дарил добро, развеивал своими хорошими поступками тьму, загораживающую путь к истине.

Символическое значение поминальной свечи

Поминальная свеча – это символ, напоминание Господу об усопшем человеке. Люди приобретают свечи на обряд погребения не только из-за смерти близкого, а как знак того, что человек жил в этом мире. Огонек поминальной свечи – самое лучшее доказательство этого. Известно, что огонь от свечи всегда устремлен вверх. Даже наклоненная свечка своим огоньком тянется кверху. Вот так и благочестивый человек во всех своих мыслях и стремлениях должен тянуться к Богу.

При обряде погребения 4 свечи по бокам гроба символизируют крест, а поминальная свеча в руках родных и близких во время панихиды означает Божественный свет, который получает каждый человек во время крещения.

Куда и как ставить поминальную свечу

Любую православную церковь или храм нельзя представить без свечей. Это человеческая жертва Богу. Священнослужители говорят, что огромной разницы в том, что пожертвует человек - деньги или свечу - нет.

Молитву местом не ограничивают. В домашней обстановке человек может зажечь свечу и помолится за здравие или упокой. В церкви же, для порядка, существуют специально отведенные места для проведения этих ритуалов.

Поминальные свечи в церкви – это зримое подтверждение человеческой молитвы. Эти свечи ставят на специальном столике, который называется канунным. Он имеет прямоугольную форму, в отличие от круглого столика, куда ставят свечи за здравие.

Поминальная свеча устанавливается возле распятия, которое находится на кануне. Христос является связующим звеном между жизнью и смертью, он взял на себя все грехи мира, без вины умирая на кресте.

Как правильно зажечь поминальную свечу

Особенных правил на этот счет не существует. Не имеет значения, какой рукой (правой или левой) вы будете это делать. Важно просто не торопиться, вкладывая в свое действие веру и искреннее желание своей молитвой помочь душе умершего человека.

Церковные подсвечники бывают нескольких видов. В наполненные песком свечу достаточно просто поставить. Устанавливая свечу на металлический подсвечник, ее низ нужно немножко расплавить над огоньком рядом стоящей, чтобы она впоследствии надежно закрепилась.

Что делать после того как будет установлена поминальная свеча

Главная цель посещения храма – молитва за упокоение души усопшего. Свеча – это зрительный образ молитвы, поэтому установив свечу, пока она горит, нужно стоять и молиться.

Молиться можно своими словами, прося, чтобы Бог принял в свое Царствие Небесное душу умершего человека и даровал ей покой. Можно использовать специальную молитву, которая так и называется - «За усопших».

После молитвы в церкви хорошо раздать милостыню, с просьбой о том, чтобы получившие ее помянули душу умершего человека.

Сколько стоят поминальные свечи и где их купить

Церковные свечи, конечно же, покупают только в храме, ведь они означают союз между храмом и человеком. Важным является и то, что все церковные свечи освящаются, а это тоже нужный ритуал христианской веры. Покупая свечу, вы тем самым жертвуете свои деньги на храм.

Поминальные свечи бывают разными, также и цены на них отличаются между собой. Обычная восковая поминальная свеча стоит от 5 рублей, цены на свечи, в комплект к которым входят поминальные стихи от близких и родных, колеблются от 50 до 400 рублей за штуку.

Нужно помнить, что свеча - это всего лишь зрительный образ, помогающий в обращении к Богу, главное здесь - вера, чистые помыслы и искренняя молитва.

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