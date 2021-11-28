Зачем немецкие солдаты ВОВ собирали с советских солдат красные звезды и что с ними делали потом

Красная Звезда - символ Красной Армии. Она была первой официальной эмблемой, свидетельствующей о том, что данный военнослужащий имеет отношение к Красной Армии. Звезда так же служила знаком отличия воинских должностей. Такие звезды носили и моряки, и летчики, и пехотинцы.

Изготавливалась эта звезда изначально из латуни, а затем стала делаться из алюминия. Еще отличие этих звезд было в цвете, к примеру, золотистые звезды носили работники медицинского персонала и люди, имеющие юридическое образование, а звезды серебристого окраса носили все остальные.

Зачем немцы собирали звезды красноармейцев ?

Немецкие солдаты

Но эти звезды и представляли определенную ценность и для немецких солдат. После атаки, военнослужащие Вермахта часто, особенно в переломные годы войны, ходили и собирали с убитых советских солдат эти самые звезды, а потом отправляли их в тыл. Причиной тому был как раз тот материал, из которого делались звезды для солдат Красной Армии. Это был двойной или многокомпонентный сплав на основе меди - Латунь, и металл Алюминий.

Все это в большом количестве представляло ценность для ресурсов Германии. Когда снабжение немецкой армии начало ухудшаться и приходить в упадок, а началось это после 1943-го года, тогда немцы стали использовать в производстве все, в том числе и звезды красноармейцев. Эти звезды переплавлялись, а в зависимости от того, из чего они были сделаны, им предоставлялась "новая жизнь".

Из переплавленных латунных звезд изготавливались бусы, браслеты, кольца, медальоны-обереги, а вот звезды, сделанные из алюминия, снова отправлялись на фронт, но уже совершенно в другом виде - из них делали ложки, котелки для немецких солдат, и фляжки.

Красноармейцы

Но так же немецкие солдаты собирали у убитых красноармейцев звезды в качестве мародерства, чтобы во время отпуска, который иногда предоставлялся немецким солдатам, обменять их у себя в родной деревне или родном городе, на что-то более ценное. Но такую ценность советские звезды носили лишь в первые месяцы войны, а потом они перестали быть востребованными.

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