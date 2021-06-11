Невероятная история «убийцы без бровей»

Поздно вечером в доме у 87-летнего Томаса Лавлесса зазвонил телефон. С трудом доковыляв до гостиной, старик поднял трубку:

- Алло!

- Добрый вечер! Мистер Лавлесс? - спросил женский голос.

- Именно так.

- Можете открывать шампанское, мистер Лавлесс. Мы нашли вашего дедушку.

Звонили из организации "Доу ДНК", которая занимается исследованиями в сфере биотехнологий. Новость действительно была потрясающей. Проведя анализ ДНК человеческих останков, обнаруженных в одной из пещер в штате Айдахо еще в 1979 году, ученые пришли к ошеломляющему выводу: Томас Лавлесс приходился внуком тому самому человеку, чьи кости нашли в пещере.

- И это хорошая новость, мистер Лавлесс, - вы нашли предка. Но у нас есть и плохая. Только держите себя в руках...

Томас Лавлесс напрягся.

Оказалось, что дедушка Томаса был не просто дедушкой, а жестоким убийцей Джозефом Генри Лавлессом, который в 1916 году отрубил голову собственной жене, после чего скрылся в неизвестном направлении.

- Что вы мне такое говорите! - голос у старика задрожал.

Но это была правда.

Джозеф Генри Лавлесс - убийца без бровей.

Как сообщили американские СМИ, человеческие останки обнаружили 40 лет назад охотники за наконечниками индейских стрел. Именно они забрались в пещеру в Айдахо, в 150 километрах от Сан-Антонио, однако вместо древних артефактов нашли относительно свежий - завернутое в полуистлевшую мешковину человеческое туловище, точнее, кости торса. Позже в этой же пещере отыскались кости ног и рук.

"Археологи" обратились в полицию. Копы пожали плечами: не наш парень, слишком старый. Потом на несколько десятилетий о страшной находке забыли. А в 2019 году эстафетную палочку у полицейских подхватили ученые. Вначале определили, что труп появился в пещере в 1916-м, а потом в организации "Доу ДНК" выяснили, кому он принадлежит - торговцу алкоголем и фальшивомонетчику Джозефу Генри Лавлессу.

Этот парень имел несколько имен - его звали то Чарли Смит, то Уолтер Кернс, - а также большие проблемы с законом. Не раз обвинялся, в том числе и по подозрению в убийстве владельца ранчо, попадал в каталажку, но всякий раз ему удавалось бежать - воспользовавшись самодельной пилкой, спрятанной в подошве ботинка. Поймать его было непросто, как писали газеты начала века, выкручивался из переделок, как уж, хотя имел одну важную примету: у Джозефа Генри не было бровей. Абсолютно. То есть узнать его могли многие, но... Почему-то не узнавали.

Развязка наступила в 1916 году. Лавлесс в это время вместе со второй женой проживает в палатке на окраине городка Дюбуа в Айдахо. Жили Лавлессы так себе, часто и громко ссорясь. Но однажды жизнь в палатке затихает, да так, что привлекает внимание соседей, которые войдя в палатку, увидели страшную картину: стены, пол, мебель забрызганы кровью, жена Джозефа Генри - симпатичная Агнес - раскинулась на полу. Рядом лежит ее голова. Больше в палатке никого. Полиция сбилась с ног, обшарила, казалось, все закоулки, но главу семейства, которого сразу заподозрили в убийстве, так и не нашли.

Обнаружился он только в 1979 году, в пещере, и так же, как и его жена, без головы. А недавно, благодаря последним исследованиям, стало проясняться, что произошло. Родственники Агнес, а, может, ее друзья, не дожидаясь, пока Джозефа Генри схватят полицейские, нашли его самостоятельно и самостоятельно приговорили к высшей мере социальной защиты - путем четвертования. Отрубили ноги, руки и голову.

Кстати, голову Лавлесса не нашли до сих пор. Где-то лежит.

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