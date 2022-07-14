Икона Божией Матери «Знамение»— одна из древнейших и наиболее почитаемых в русском православии икон.
Главная святыня русского Севера. Она принадлежит к иконописному типу Оранта и изображает Пресвятую Богородицу, сидящую и молитвенно подъемлющую руки Свои; на груди ее, на фоне круглого щита (или сферы) – благословляющий Божественный Младенец – Спас-Эммануил.
Такое изображение Богоматери относится к числу самых первых Ее иконописных образов.
В усыпальнице святой Агнии в Риме есть изображение Богоматери с распростертыми в молитве руками и с Младенцем, сидящим на Ее коленях. Это изображение относится к IV веку. Кроме того, известен древний византийский образ Богоматери «Никопеи», VI века, где Пресвятая Богородица изображена сидящею на троне и держащею обеими руками перед собой овальный щит с образом Спаса-Эммануила.
Иконы Божией Матери, известные под именем «Знамение», появились на Руси в XI-XII веках, а называться так стали после чудесного знамения от Новгородской иконы, случившегося в 1170 году.
Суздальский князь Андрей Боголюбский задумал образовать на севере русской земли одну державу и хотел одним ударом сокрушить силу новгородскую. Возглавляемые им соединенные силы русских удельных князей - Смоленского, Муромского, Полоцкого и Рязанского - подошли под стены Великого Новгорода.Новгородцам оставалось уповать лишь на Божию помощь. Дни и ночи молились они, умоляя Господа не оставлять их.
На третью ночь архиепископ Новгородский, молившийся перед образом Господа нашего Иисуса Христа, услышал глас: "Иди в церковь Святого Спаса на Ильину улицу, и возьми икону Святыя Богородицы, и постави ю на острог противу ратных". Совершив молебен в церкви Святого Спаса, архиепископ Илия в присутствии молящегося народа вознес икону на городскую стену.
Когда икону переносили, – враги пустили в крестный ход тучу стрел, и одна из них вонзилась в святой образ. При этом лик Пресвятой Богородицы обратился к городу и оросил своими слезами фелонь архиепископа и тот воскликнул: "О дивное чудо! Из сухого дерева текут слезы. Царица Небесная!" Осаждённые восприняли случившееся как знамение того, что Царица Небесная молится пред Своим Сыном об избавлении города от неприятеля. На врагов внезапно напал неизъяснимый ужас, у них помрачилось зрение и они стали побивать друг друга, а ободренные Господом новгородцы бесстрашно устремились в бой и победили.
В воспоминание чудесного заступничества Царицы Небесной, архиепископ тогда же установил праздник в честь Знамения Божией Матери, который и доныне празднует вся Русская Церковь 10 декабря (27 ноября). Афонский иеромонах Пахомий Логофет, присутствовавший на праздновании иконе в России, написал на этот праздник два канона. На некоторых Новгородских иконах Знамения, кроме Богоматери с Предвечным Младенцем, изображаются и чудесные события 1170 года. Чудотворная икона 186 лет после явления знамения находилась в той же церкви Спаса Преображения на Ильиной улице.
Церковь Спаса Преображения на Ильине улице (Великий Новгород)
В 1352 году по молитве пред этой иконной получали исцеление пораженные чумой. В благодарность за многочисленные благодеяния, творимые Богородицей, новгородцы построили особый храм, и в 1356 году икона из церкви Спаса Преображения была с торжеством перенесена в воздвигнутый в 1354 году новый храм «Знамения Пресвятой Богородицы», впоследствии ставший собором Знаменского монастыря.
Знаменский собор в Великом Новгороде
Многочисленные списки с иконы Знамения известны по всей России. Многие из них просияли чудесами в местных храмах и были наименованы по месту явления чудес. Самые известные из них: Абалацкая (1637, главная святыня Сибири), Царскосельская (в Знаменской церкви Царского села; считалась семейной святыней Романовых), Серафимо-Понетаевская (1879, главная святыня женского Серафимо-Понетаевского монастыря), Курская-Коренная икона Божией Матери «Знамение» - самая почитаемая икона в Русской Зарубежной Церкви, получившая наименование Одигитрии русского рассеяния.
Взирая на святые иконы Пресвятой Девы, верующие люди возносятся духом в молитве, испрашивая милостей и щедрот, ходатайства о спасении и ниспослании мира стране нашей и всему миру.
Молитва Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Знамение»
О, Пресвята́я и Преблагослове́нная Ма́ти Сладча́йшаго Го́спода на́шего Иису́са Христа́! Припа́даем и поклоня́емся Тебе́ пред свято́ю чудотво́рною ико́ною Твое́ю, воспомина́юще ди́вное зна́мение Твоего́ заступле́ния, вели́кому Нову́гра́ду от нея́ явле́нное во дни ра́тнаго на сей град наше́ствия. Смире́нно мо́лим Тя, Всеси́льная ро́да на́шего Засту́пнице: я́коже дре́вле отце́м на́шим на по́мощь уско́рила еси́, та́ко и ны́не нас, немощны́х и гре́шных, сподо́би Твоего́ Ма́терняго заступле́ния и благопопече́ния. Спаси́ и сохрани́, Влады́чице, под кро́вом ми́лости Твоея́ Це́рковь Святу́ю, град Твой, всю страну́ на́шу правосла́вную и всех нас, припа́дающих к Тебе́ с ве́рою и любо́вию умиле́нно прося́щих со слеза́ми Твоего́ заступле́ния. Ей, Госпоже́ Всеми́лостивая! Умилосе́рдися на ны, обурева́емыя грехи́ мно́гими, простри́ ко Христу́ Го́споду Богоприи́мныя ру́це Твоя́ и предста́тельствуй за нас пред бла́гостию Его́, прося́щи нам проще́ния прегреше́ний на́ших, благоче́стнаго ми́рнаго жития́, благи́я христиа́нския кончи́ны и до́браго отве́та на Стра́шнем Суде́ Его́, да, спаса́еми всеси́льными Твои́ми к Нему́ моли́твами, блаже́нство ра́йское унасле́дуем и со все́ми святы́ми воспое́м Пречестно́е и Великоле́пое и́мя Достопоклоня́емыя Тро́ицы, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, и Твое́ ве́лие к нам милосе́рдие во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Тропарь Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Знамение», глас 4
Я́ко необори́мую сте́ну и исто́чник чуде́с/ стяжа́вше Тя, раби́ Твои́,/ Богоро́дице Пречи́стая,/ сопроти́вных ополче́ния низлага́ем./ Те́мже мо́лим Тя:/ мир гра́ду Твоему́ да́руй// и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.
Кондак Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Знамение», глас 4
Честна́го о́браза Твоего́ зна́мение/ пра́зднующе, лю́дие Твои́, Богороди́тельнице,/ и́мже ди́вную побе́ду на сопроти́вныя гра́ду Твоему́ дарова́ла еси́./ Те́мже Тебе́ ве́рою взыва́ем:// ра́дуйся, Де́во, христиа́н Похвало́.
Величание Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Знамение»
Досто́йно есть блажи́ти Тя,/ Богоро́дице Де́во,/ честне́йшую Херуви́м// и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м.
Источник : https://religiya.temaretik.com/2521766748130118584/
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В Неаполе тысячи верующих регулярно собираются в определённой часовне, чтобы посмотреть на необъяснимое божественное чудо. Время от времени кровь святого Януария вскипает прямо на глазах у многочисленной толпы.До сих пор никто не смог объяснить происходящее и как бы учёные не пытались сравнять с землей очередное святое действо, на сей раз у них совершенно ничего не получилось. Две чаши, сделанные из стекла, хранят в себе всю сохранившуюся кровь святого Януария. Она никогда не покидает свои сосуды и хранится там уже много столетий. В неё никогда не добавляются никакие реагенты, а также прочие смеси, которые могли бы вызывать визуальный эффект вскипания. Так что можно с уверенностью говорить о том, что феномен разжижения крови святого Януария происходит вопреки всем известным законам физики и природы, а значит имеет полное право называться чудом. Даже учёный свет не спорит с этим утверждением и с осторожностью начинает признавать существование истинных чудес.Правда, Божественную природу вскипания крови учёные ещё не признали. Но у них ещё много времени впереди, чтобы наконец-то поверить в существование единого Создателя.
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