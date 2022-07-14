Икона Божией Матери «Знамение»

В усыпальнице святой Агнии в Риме есть изображение Богоматери с распростертыми в молитве руками и с Младенцем, сидящим на Ее коленях. Это изображение относится к IV веку. Кроме того, известен древний византийский образ Богоматери «Никопеи», VI века, где Пресвятая Богородица изображена сидящею на троне и держащею обеими руками перед собой овальный щит с образом Спаса-Эммануила.

Иконы Божией Матери, известные под именем «Знамение», появились на Руси в XI-XII веках, а называться так стали после чудесного знамения от Новгородской иконы, случившегося в 1170 году.

Суздальский князь Андрей Боголюбский задумал образовать на севере русской земли одну державу и хотел одним ударом сокрушить силу новгородскую. Возглавляемые им соединенные силы русских удельных князей - Смоленского, Муромского, Полоцкого и Рязанского - подошли под стены Великого Новгорода.

Новгородцам оставалось уповать лишь на Божию помощь. Дни и ночи молились они, умоляя Господа не оставлять их.

На третью ночь архиепископ Новгородский, молившийся перед образом Господа нашего Иисуса Христа, услышал глас: "Иди в церковь Святого Спаса на Ильину улицу, и возьми икону Святыя Богородицы, и постави ю на острог противу ратных". Совершив молебен в церкви Святого Спаса, архиепископ Илия в присутствии молящегося народа вознес икону на городскую стену.

Когда икону переносили, – враги пустили в крестный ход тучу стрел, и одна из них вонзилась в святой образ. При этом лик Пресвятой Богородицы обратился к городу и оросил своими слезами фелонь архиепископа и тот воскликнул: "О дивное чудо! Из сухого дерева текут слезы. Царица Небесная!" Осаждённые восприняли случившееся как знамение того, что Царица Небесная молится пред Своим Сыном об избавлении города от неприятеля. На врагов внезапно напал неизъяснимый ужас, у них помрачилось зрение и они стали побивать друг друга, а ободренные Господом новгородцы бесстрашно устремились в бой и победили.

В воспоминание чудесного заступничества Царицы Небесной, архиепископ тогда же установил праздник в честь Знамения Божией Матери, который и доныне празднует вся Русская Церковь 10 декабря (27 ноября). Афонский иеромонах Пахомий Логофет, присутствовавший на праздновании иконе в России, написал на этот праздник два канона. На некоторых Новгородских иконах Знамения, кроме Богоматери с Предвечным Младенцем, изображаются и чудесные события 1170 года. Чудотворная икона 186 лет после явления знамения находилась в той же церкви Спаса Преображения на Ильиной улице.

Церковь Спаса Преображения на Ильине улице (Великий Новгород)

В 1352 году по молитве пред этой иконной получали исцеление пораженные чумой. В благодарность за многочисленные благодеяния, творимые Богородицей, новгородцы построили особый храм, и в 1356 году икона из церкви Спаса Преображения была с торжеством перенесена в воздвигнутый в 1354 году новый храм «Знамения Пресвятой Богородицы», впоследствии ставший собором Знаменского монастыря.