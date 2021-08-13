8 малоизвестных фактов об Уолте Диснее

В 1923 году появилась компания The Walt Disney Company, которая перевернула мировое представление о мультипликации и подарила миллионам детей красочное детство.

Уолт Дисней был выдающейся личностью, чьи достижения невозможно превзойти даже спустя сотню лет. Его нестандартные решения касались не только творческих проектов, но и корпоративных. Мы поделимся малоизвестными фактами из жизни мультпликатора и его компании.

1. Бесталанный гений-оскароносец

Юный Уолт Дисней начинал карьеру в небольшой газете, откуда его выгнали из-за отсутствия идей и таланта

Юный Уолт Дисней начинал карьеру в небольшой газете, откуда его выгнали якобы из-за отсутствия идей и таланта. Только это не помешало мультипликатору основать огромную империю и изменить мир детских развлечений. Кроме несомненной одаренности у Диснея была еще одна уникальная черта - он мог отличать 1500 цветовых оттенков, в то время как обычные люди различают 150-200. В 1932 году Уолт получил свою первую награду - Оскар за мультик «Глупые симфонии». Рекорд Диснея, 26 наград, до сих пор никто не превзошел.

2. Мышь вместо кролика

Микки заговорил с экрана голосом своего создателя и продолжал это делать на протяжении 20 лет

Первым мультипликационным героем Диснея стал Удачливый кролик Освальд.

3. Самый прибыльный мультфильм

Однако компаньон Уолта украл эту идею и создал свою студию Universal Pictures, поскольку не хотел делить будущие гонорары. Тогда Диснею пришлось придумывать замену, и в тот же день он сделал набросок Микки Мауса, который принес мультипликатору мировую популярность. Кстати, мышонок стал первым героем звукового произведения. До этого существовали только черно-белые анимации, но Дисней не желал оставаться на прежнем уровне. Так Микки заговорил с экрана голосом своего создателя и продолжал это делать на протяжении 20 лет.

Мультфильм превзошел все ожидания и принес в прокате более $150 млн долларов

«Белоснежка и семь гномов» вышла в 1937 году. Лента стала первой полнометражной анимированной картиной студии Disney. За три года 570 художников-мультипликаторов создали миллионы отрисованных кадров. Для ускорения процесса Дисней распределил команду на группы. Одни художники отрисовывали главные элементы, а другие дорабатывали детали. Мультфильм превзошел все ожидания и принес в прокате более $150 млн долларов. Рекорд «Белоснежки» еще долго не могли побить, и за нее Дисней получил очередную статуэтку Оскар.

4. Реальные прототипы персонажей

Джинна срисовывали с актера Робина Уильямса, Аладдина - с актера Тома Круза, а русалочку Ариэль - с актрисы Алисы Милано

Уолт Дисней и его команда вдохновлялись реальными людьми. Например, прототипами братьев-бандитов Гавс и их мамаши из «Утиных историй» стала криминальная группировка, существовавшая в США в 30-е годы. Джинна срисовывали с актера Робина Уильямса, Аладдина - с актера Тома Круза, а русалочку Ариэль - с актрисы Алисы Милано. Существует даже предположение, что Микки Мауса Дисней изобразил как самого себя.

5. «Король лев» - яблоко раздора

Исследователи были всерьез обеспокоены, что мультфильм навредит «репутации» гиен

Однако у компании Disney не всегда все было гладко. Любимый многим мультфильм «Король лев» отличился несколькими скандалами. Во-первых, ученых возмутило то, что гиен показали в негативном ключе. Исследователи были всерьез обеспокоены, что это навредит «репутации» животных. Во-вторых, японцы обвинили студию в плагиате, так как мультфильм напоминал их шоу «Кимба – Белый лев», но позже иск отозвали.

6. Создание Диснейленда

Сегодня существует 11 парков развлечений в США, Франции, Японии и КНР

Популярность Диснея росла в геометрической прогрессии. Все больше людей хотели увидеть воочию, как создаются шедевры. Так и появилась идея Диснейленда. Для создания парка аттракционов Дисней заложил все свое имущество, включая медстраховку. В 1954 году он выкупил 65 га апельсиновой рощи под Новым Орлеаном и занялся строительством будущего Диснейленда. Сегодня существует 11 парков развлечений в США, Франции, Японии и КНР. Кроме этого компании Disney принадлежит телеканал, более 500 фирменных магазинов, команды по бейсболу и хоккею.

7. Запрет на усы и бороду

До недавних пор сотрудники Диснейленда не могли носить усы и бороду

До недавних пор сотрудники Диснейленда не могли носить усы и бороду. Это решение принял непосредственно Уолт Дисней, которому такой внешний вид казался неряшливым и отталкивающим посетителей. Более 50 лет правило оставалось нерушимым и лишь недавно его решили отменить, но не до конца. Руководство Диснейленда строго регламентировало, какие бороды допустимы, а какие нет.

8. Недетские мультфильмы

Мультфильм The Story Of Menstruation повествует о женском здоровье и цикле

Мало кто знает, но студия Disney создала анимационную картину образовательного характера. Мультфильм The Story Of Menstruation («История менструации») повествует о женском здоровье и цикле. Ее выпустили в поддержку средств личной гигиены Kontex. Ленту показывали в школах и ее посмотрело более 100 млн учащихся.

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