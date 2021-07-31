6 отличий между «девочкой» и «женщиной» в отношениях

Мужчины точно знают, чем отличаются отношения с «женщиной» от романа с «девочкой». Но знают ли сами женщины, к какому типу себя отнести? Вот как вы думаете, кто вы – «девочка» или «женщина»? 😉 Мы решили углубиться в женскую психологию, чтобы рассказать своим читателям о секретах прочных отношений. А вы хотите узнать, как построить по-настоящему крепкую семью? Тогда обязательно читайте дальше.
Какая разница между «девочкой» и «женщиной» в отношениях и семье?
Каждая женщина может сказать, чем отличается «мальчик» от «мужчины». Более того, мы наверняка знаем, кто нам больше подходит. Однако увидеть со стороны не вашего партнера, а себя, – задача посложнее. Разница кроется не только в возрасте. Поведение, мировоззрение, уровень зрелости, жизненные взгляды, ценности, цели на определенном жизненном этапе – все это имеет значение. Иногда на первый взгляд взрослые, состоявшиеся женщины на деле оказываются… эмоциональными девочками 😉 А значит, они не готовы к длительным, иногда не сахарным, серьезным отношениям с мужчиной – зрелым и самодостаточным. Хотите быть честной с собой и узнать, к какому типу относитесь именно вы на этом этапе жизни? Тогда давайте разбираться.
No. 1. Чего они ожидают?
Женщина не будет утаивать от мужчины свои ожидания. Они знают, чего хотят и ценят свое время, чтобы не тратить его впустую. Зрелые женщины давно определились со своими желаниями. Они легко могут сказать, что хотят получить от жизни. Более того, женщина не наивна: она знает, что необходимо сделать, дабы достичь поставленной цели. Не стоит ждать, что женщина согласится на меньшее, пытаясь угодить мужчине или ожиданиям общества. Главное для нее – ресурсы, то есть время и усилия, которые она готова вложить в отношения. Заметим: не потратить, а именно вложить. Женщина всегда поделится со своим партнером своими истинными желаниями, надеждами и эмоциями.
А теперь поговорим о девочке. В отличие от женщины, девочка примет игру мужчины. Партнер будет выполнять ведущую роль в таких отношениях. Он сможет приходить и уходить, когда вздумается. Девочки отличаются смесью наивности и легкомыслия: встреча на одну ночь, свободные отношения. Да, она согласится на это, даже если не будет искренне хотеть. Девочка не знает, чего хочет от жизни. Она боится, что мужчина ее бросит. Поэтому ее выбор – притворство, что все хорошо, и она всем довольна.
No. 2. Как они относятся к одиночеству?
Женщина не боится остаться одной. У таких личностей есть устойчивые интересы, хобби, увлечения. Это часть их жизни, как и работа. Поэтому одиночество женщин точно не страшит. Скорее им страшно быть с теми, кто им не нравится и не подходит, жить с кем попало. Так что женщины никогда не впустят в свою жизнь случайного мужчину. А вот девочка боится, что останется одна. Это еще не созревшая, не самодостаточная личность, поэтому она будет держаться за мужчину – даже если это не тот человек, который ей нужен и который сделает ее счастливой. Без мужчины жизнь девочки неполноценна. Страх одиночества не позволит им уйти и отпустить своего партнера.
No. 3. Насколько они откровенны?
Женщины всегда ведут себя достаточно откровенно. В том смысле, что они не станут утаивать, если им что-то не нравится в отношениях. Говорить все прямо в лицо, без утайки – вот принцип, которому следует женщина. Так проще, так легче. Она не обидит и не оскорбит мужчину, она просто скажет, чем недовольна. В любом случае путь решения проблемы будет конструктивным.
Девочки же ведут себя совершенно иначе. Тут без истерики и бурного выяснения отношений не обойтись. При этом сначала они будут долго играть в молчанку. Девочки молчат, когда им больно, когда они чем-то недовольны или несчастны. Ее выбор – пассивно-агрессивное поведение. Поначалу она будет притворяться, что все в порядке. Если мужчина причиняет ей боль, она постарается наказать его окольным путем, но вряд ли скажет ему правду в глаза. Мужчина долго будет гадать, в чем проблема. Девочка думает, что ее парень и сам – каким-то волшебным образом;-) – поймет, где ошибся. Если она не получает игрушку, девочка непременно закатывает истерику. Ведь, чтобы выразить свои эмоции и недовольство, все-таки нужна зрелость.
No. 4. Как они ведут себя в ссоре?
Женщина достаточно самодостаточна и зрела, чтобы принимать в расчет точку зрения мужчины. Она не раскритикует своего партнера, не станет вызывать в нем чувство вины. Да, если в отношениях что-то не ладится, то причина – в обоих людях, а не в ком-то одном. И женщина это прекрасно понимает. Поэтому она не боится отвечать за свои поступки. Такая зрелая личность обязательно пойдет навстречу своему мужчине, допустит компромисс. Для нее главное – здоровые отношения. Девочка – незрелая, и поэтому всегда считает, что права. Она может увидеть, что совершила ошибку, но признать это для нее почти нереально. Ведь это непросто – выставить на обозрение свою неправоту. Позиция девочки – жертва, поэтому в таких отношениях мужчина постоянно будет чувствовать себя виноватым.
No. 5. Как они оценивают себя?
В отличие от девочек, женщины знают себе цену и реально оценивают свои возможности. Она ценит все: свой ум, тело, способности. Мужчина должен соответствовать ей, прилагать усилия в отношениях, потому что она и сама вкладывает в это энергию и время. Женщина не примет лжи и измен, не станет унижаться перед мужчиной. Она точно знает, что заслуживает лучшего. Такие личности выработали свои стандарты, и парни должны в них вписываться. Женщина не потерпит свободных, неопределенных отношений. Если она чувствует, что мужчина ею пренебрегает, она просто разорвет отношения. Уважение – вот, что женщина требует от своего партнера.
No. 6. Что для них важно в отношениях?
Женщина всегда ухаживает за собой и за своим телом. В семье они требуют серьезного отношения к себе, не терпят, чтобы их считали разменной монетой. Женщина не самоутверждается за счет мужчин, она хочет полноценных и равноправных отношений. Девочка же с трудом контролирует свою сексуальность. В лучшем случае. Для нее важнее всего – нравиться мужчине внешне. В отличие от женщины, девочка не развивается в интеллектуальном плане. Все силы тратятся на внешность. Не удивительно, что мужчины манипулируют девочками. Иногда мужчины считают, что строить отношения с женщинами сложно, но на самом деле для них счастье, если удается встретить настоящую сформировавшуюся личность 😉
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