6 отличий между «девочкой» и «женщиной» в отношениях

Мужчины точно знают, чем отличаются отношения с «женщиной» от романа с «девочкой». Но знают ли сами женщины, к какому типу себя отнести? Вот как вы думаете, кто вы – «девочка» или «женщина»? 😉 Мы решили углубиться в женскую психологию, чтобы рассказать своим читателям о секретах прочных отношений. А вы хотите узнать, как построить по-настоящему крепкую семью? Тогда обязательно читайте дальше.

Какая разница между «девочкой» и «женщиной» в отношениях и семье?

Каждая женщина может сказать, чем отличается «мальчик» от «мужчины». Более того, мы наверняка знаем, кто нам больше подходит. Однако увидеть со стороны не вашего партнера, а себя, – задача посложнее. Разница кроется не только в возрасте. Поведение, мировоззрение, уровень зрелости, жизненные взгляды, ценности, цели на определенном жизненном этапе – все это имеет значение. Иногда на первый взгляд взрослые, состоявшиеся женщины на деле оказываются… эмоциональными девочками 😉 А значит, они не готовы к длительным, иногда не сахарным, серьезным отношениям с мужчиной – зрелым и самодостаточным. Хотите быть честной с собой и узнать, к какому типу относитесь именно вы на этом этапе жизни? Тогда давайте разбираться.

No. 1. Чего они ожидают?

Женщина не будет утаивать от мужчины свои ожидания. Они знают, чего хотят и ценят свое время, чтобы не тратить его впустую. Зрелые женщины давно определились со своими желаниями. Они легко могут сказать, что хотят получить от жизни. Более того, женщина не наивна: она знает, что необходимо сделать, дабы достичь поставленной цели. Не стоит ждать, что женщина согласится на меньшее, пытаясь угодить мужчине или ожиданиям общества. Главное для нее – ресурсы, то есть время и усилия, которые она готова вложить в отношения. Заметим: не потратить, а именно вложить. Женщина всегда поделится со своим партнером своими истинными желаниями, надеждами и эмоциями.

А теперь поговорим о девочке. В отличие от женщины, девочка примет игру мужчины. Партнер будет выполнять ведущую роль в таких отношениях. Он сможет приходить и уходить, когда вздумается. Девочки отличаются смесью наивности и легкомыслия: встреча на одну ночь, свободные отношения. Да, она согласится на это, даже если не будет искренне хотеть. Девочка не знает, чего хочет от жизни. Она боится, что мужчина ее бросит. Поэтому ее выбор – притворство, что все хорошо, и она всем довольна.