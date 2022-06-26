Почему мы так упорно пытаемся сохранить отношения

Когда отношения уже не приносят радость, когда есть желание все порвать... мы почему-то все равно не уходим.

На этот счет есть сотни мнений и теорий: одни цинично, модно и с намеком на интеллектуальность заявляют, что «любовь живет три года», другие упорно пытаются заверить всех, что искренние чувства — это на всю жизнь, но… Но что бы мы не верили, перед теми самыми отношениями, перерастающими в семью, нас болезненно пинают «тестовые». Те, которые никуда и ни к чему не приведут.

Чаще всего это те самые отношения, которые длятся уже не первый год, и которые, вероятно, начинались уж очень перспективно. Однако почему-то в какой-то момент вам просто перестало хотеться приезжать к вашему избраннику, проводить с ним время наедине стало просто невероятной пыткой. Вы с большой радостью выбираетесь к своим студенческим друзьям, которых ваш парень не знает, не прочь обзавестись новыми знакомыми, а мысль об общих с ним детях приводит в ужас. Это, конечно, все утрировано, но даже легкие намеки на то, что вы откровенно устали от его общества, – дурной звоночек.

Конечно, всем нам нужно личное пространство, и, возможно, его разбросанные носки стали последней каплей на фоне кризиса на работе, отчего у вас и появляется это ощущение пренебрежения.

1. Страх

В таком случае — в неблагополучные моменты на фоне внешних раздражителей — вам будет достаточно нескольких дней (ладно, недели-двух), проведенных в уединении, после которых вы отправитесь в родные объятия быстрее пули, и семейная жизнь после небольшой разрядки заиграет новыми красками. Впрочем, если чуда не произошло, а только укрепило уверенность, что одной вам комфортнее, почему же по возвращении назад вы оставляете все по-прежнему?

Как бы странно ни звучало, мы боимся перемен. И сколько бы вы не мечтали переехать в другую страну, сделать необдуманный поступок в своей жизни, да просто жить одним днем, как в романтических комедиях, вы, скорее всего, никогда так не сделаете, потому что… Вам нужно как-то зарабатывать, вам нужно где-то жить, вам нужно чем-то питаться, вам нужно выучить язык, вам нужно сделать страховку и прививки, вам нужно побрить кота. В общем, отговорки всегда найдутся –от реальных причин до самых глупых и нелепых. Да и, в конце концов, если закончатся аргументы, то: у вас здесь все, а там ничего, как я буду одна? Примерно такой же логикой вы руководствуетесь при разрыве отношений. «Но как же я буду одна? А вдруг я никого больше не найду? А что скажут наши общие друзья? Что скажут его родители?»

Это подсознательная боязнь разрушить то, что вы строили так упорно. Только вспомните, как усердно вы завоевывали любовь его мамы своими пирогами и фирменным жаркое. «И что же, все напрасно? Она теперь будет обо мне плохого мнения?» Конечно, вряд ли какой-то маме понравится, что ее сына бросили, но ведь, подумайте сами, намного лучше, если вы уйдете сейчас, когда он еще молод и в рассвете сил, перспективен и запросто начнет новые отношения, нежели если вы протерпите до 40 лет, и, когда вашим детям стукнет по 16, быстренько соберете вещи и, высказав ему все, уйдете. Рубить надо сразу, и нечего бояться, что вас кто-то осудит. Скорее всего, вы больше не будете встречаться с этими людьми, ведь так?

2. Жалость

Вам жалко его, потому что вы уверены, что он без вас пропадет. Но куда больше вам жалко потраченного времени. «Как так, столько угрохать на отношения, которые оказались провальными? Начинать все сначала? А что, если это повторится?» Поймите, что ни одни отношения не стоят продолжения, если не доставляют радость, спокойствие и удовольствие. Неужели вы ради потраченных на этого человека пусть даже 2-х лет готовы провести с ним всю оставшуюся жизнь, просто терпя его присутствие? Вы думаете, что при появлении детей вы найдете, кому дарить свою любовь? Конечно, это так, но не кажется ли вам, что с любимым человеком заводить детей куда более приятно? 2-3 года — это не такой уж большой срок, и даже если история повторится, не стоит впадать в панику, крича, что вы попросту не успеете завести семью и родить детей. Конечно, никто не застрахован от неудачных последующих отношений, и, даже больше того, любые последующие ссоры и скандалы из-за того же страха наталкивают вас на мысль, что это вновь не ваш человек, что вам опять не повезло. Но вдохните поглубже. Подумайте, хочется ли вам проводить время с этим человеком наедине? Если да, то все нормально. Ссорятся все пары без исключения (любящие пары).

3. Эгоизм

Вам совершенно не хочется быть с этим человеком, более того, вы сами активно или пассивно (в мыслях) подыскиваете ему замену. Но сама мысль о том, что он найдет себе кого-то, просто бесит. Да, вы возомнили его своей собственностью, и, даже если вы самый прекрасный человек на свете, все равно не хотите, чтобы он забывал вас так рано. Все-таки он клялся вам в любви и, значит, не может не страдать после разрыва. Эгоизм в этом случае –до ужаса распространенная ситуация, и такая же неприемлемая. Если у вас когда-либо были чувства к человеку, то инстинктивно вы бы предпочли, что бы он после вашего ухода нашел свое счастье. Вам самим от этого было бы спокойно, и никакое чувство вины не тревожило бы вас. Но если вы краснеете от злости, когда общие знакомые намекнули, что у вашего экс-возлюбленного новая пассия, но при этом вы сами ни за что на свете не хотите быть с ним снова, поздравляю –ваши отношения были фарсом. В таком случае не стоит даже удивляться, что рано или поздно у вас появилось ощущение неприязни к молодому человеку. Просто вы никогда не испытывали к нему никаких чувств.

Никогда не стоит сопротивляться внутреннему голосу. Если все ваши ощущения свидетельствуют о том, что все не то и все не так, и виной этому исчерпавшие себя отношения, не бойтесь их рвать. Вы не останетесь одни навсегда, а первые несколько месяцев посвятите тому, чем не могли заняться, будучи в отношениях, — подругам, вечеринкам, хобби, карьере. И помните: далеко не всегда идеально начавшиеся и примерные с виду отношения выливаются во что-то серьезное. Так что не бойтесь принимать решения.

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2506648172715313842/

А вы знали об этом?

Поцелуй, как выражение некоей связи, общности и единства, человек позаимствовал из дикой природы. Аналогичные действия можно наблюдать у птиц, насекомых и млекопитающих: касание клювами и усиками, потирание носами, облизывание мордочки и пр. Даже сейчас эскимосы «целуют» своих возлюбленных, потираясь носами. Традиция поцелуя дамской руки была связана с культом Иштар — а затем и Исиды . К ладони богини прикасались лбом или губами в знак почтения и смирения перед ее волей. Со временем этот обычай стал совмещать в себе куртуазное ухаживание за женщиной и почитание человека, занимающего высшую ступеньку в обществе.Так, между равными руку было принято целовать только даме. Мужчине — никогда. Между людьми, находящимися на разных ступенях социальной иерархии, низший — вассал — мог целовать руку высшему — сюзерену. Сейчас эта традиция сохранилась в аристократическом обществе и в церковной традиции.

Подробнее об этом(https://otari.mirtesen.ru/blog/43393259697/ )

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