Двухголовые змеи: Почему это происходит все чаще?

Природа таит в себе множество загадок и ещё больше сюрпризов. Наш сегодняшний подопытный — ничто иное, как воплощение причуд этой взбалмошной дамы. Представляем вам совсем уж из ряда вон выходящую выходку эволюционных изысканий и игры генов — Феномен двухголовых змей.

Когда напрашивается шутка про чернобыльских зверей, но это уже не актуально

Эти создания являются невероятно редкими. Как никак, портал в ад открывается не каждый день. Однако именно змеи, среди всех остальных животных, наиболее склоны к таким мутациям. На протяжении человеческой истории находки двухголовых змей оставляли серьезный след в фольклоре. Чего только стоит гидра, которую одолел Геракл, и всем знакомый Змей Горыныч. Посмею предположить, что именно такие находки легли в основу первых мифов про них.

Вопрос с подвохом. Сколько змей на картинке?

Выделяют 2 причины появления на свет этих мутантов.

1. Генетическая мутация. Когда условия жизни змей опускаются до уровня существования студента из общаги, на эмбриональном уровне происходят различные генетические сдвиги. Причины до конца не ясны, но чаще всего таких змей находят в самых мусорных странах. Несчастная Африка, где складируют отходы со всего Света или странах Юго-Восточной Азии, где народ уже начал строить деревни из полиэтиленовой пленки.

2. Ошибка в делении однояйцевых близнецов. Подобные казусы происходят и у других животных, включая нас. В этом случае, змеюк можно назвать сиамскими близнецами. Это вполне рядовое явление, которое происходит и у многих других существ.

А вот здесь уже совсем перебор. Мало того, что двухголовая, так еще и альбинос.

Причина, по которой произошла мутация, значительно влияет на дальнейшую жизнь монстра. У одних мутантов пищеварительная система едина. Если же рептилия появилась в результате неполного разделения близнецов, то у каждой из голов своя система пищеварения. С половой системой тоже беда. Встречаются случаи, когда у одной головы мужские органы, а у второй женские. Но это не так важно, подобные особи почти всегда стерильны.

Вот так сидишь, ждешь своего Геркулеса, а жизнь проходит мимо...

Казалось бы, одна голова хорошо, а две лучше. Но в природе «гидры» долго не живут. Мозги обеих голов функционируют полностью самостоятельно. Зверюга относится к своему «соседу» по телу не слишком дружелюбно. Во время кормёжки каждый пытается урвать себе кусок побольше, а если длины шеи хватает, то животные и покусать друг друга норовят.

Они хотят показать какой-то запрещенный символ!

Также, у рептилии возникает проблема с ориентацией. И дело не в новомодных либеральных тенденциях, уж извините за мой вечный ресентимент к Западному миру. Головы не могут согласовать в какую сторону им ползти, отчего мутант становится лёгкой добычей для хищников. Контроль каждой головы над остальным телом сугубо индивидуален для каждой двухголовой особи.

То чувство, когда твой придурковатый сосед по телу не знаком с поэзией Серебряного века

Более того, в этих ненормальных отношениях, одна из голов становится доминантом, а вторая ей подчиняется, ведь по другому этому порождению тьмы не выжить. Если обе змеи начинают показывать свой характер, скорее всего, рептилию ожидает голодная смерть. Единственные места, где двухголовое чудище может выжить — лаборатории и зоопарки. Максимального срока жизни удалось достичь крысиной змее по кличке «Мы».

Да, речь именно об этой милашке. Это калифорнийская королевская змея по кличке «Мы».

В городке Сент Льюис змеюка поражала посетителей своим видом 8 лет. Даже после смерти животине не дали вернутся обратно в глубины преисподней. Из монстра сделали чучело, служащее напоминанием для людишек о могуществе природы и предупреждением для нас, что вечно бросаем фантики и окурки прямо на землю.