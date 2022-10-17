Жизненные правила, которые помогут улучшить ваши отношения

Какими бы крепкими ни были ваши отношения, им всегда есть, куда расти.

И если вы любите и цените свою вторую половинку, вы, конечно же, не упустите шанс сделать ваши узы еще более крепкими.

И вот 10 эффективных способов сделать это:

1. Фокусируйтесь на положительных качествах вашего партнера

Нет ничего странного в том, что иногда партнер разочаровывает вас. В конце концов, вы знаете друг друга очень хорошо: как положительные, так и отрицательные качества. Но фокусируясь лишь на минусах в характере человека, вы начнете видеть только плохое в нем. Если же, напротив, вы будете больше обращать внимания на положительные качества, характер человека улучшится в разы.

2. Занимайтесь вместе спортом

Оказывается, спорт положительно влияет не только на здоровье, но и на отношения. Если вы начнете вместе тренироваться, то вскоре обнаружите, что вас все больше и больше удовлетворяют ваши текущие отношения.

3. Чаще целуйтесь

Даже простого поцелуя в щечку достаточно, чтобы показать человеку, как сильно вы его любите. Физическая близость, такая как объятия и поцелуи, напрямую связана с удовлетворенностью отношениями.

4. Говорите на языке своего партнера

Все мы разные и по-разному воспринимаем проявления любви.

5. Делайте друг другу комплименты

Для кого-то важны вербальные комплименты, кто-то чувствует, что он любим, когда его часто целуют и обнимают, а некоторым необходимо часто дарить подарки, чтобы показать, что вы дорожите ими. Важно знать не только свои предпочтения, но и прислушиваться к нуждам своего партнера и, что важно, удовлетворять их.

Что может быть лучше, чем знать, что твой любимый человек ценит тебя и считает тебя привлекательным? Не боритесь с желанием сказать своей второй половинке, что вам в ней нравится.

6. Не стесняйтесь выражать свои чувства на публике

Конечно, не стоит переходить черту и страстно целоваться и приставать друг к другу на людях, но не забывайте держаться за руки, когда гуляете в парке или идете в кино с друзьями.

7. Ложитесь спать в одно и то же время

Близость между партнерами невероятно важна. И иногда случается так, что подготовка ко сну - единственное время, когда вы действительно можете побыть вдвоем. Поэтому важно синхронизировать свое расписание с расписанием партнера, ведь дополнительные обнимашки еще никому не повредили.

8. Откажитесь от телевизора

Все знают, как важно отдохнуть в конце рабочего дня. И что может быть лучше, чем посмотреть любимое шоу вместе с родным человеком. Однако иногда важно отказаться от телевизора и просто побыть вместе.

9. Готовьте вместе

Ходить вместе в ресторан тоже здорово, но есть полезную пищу, которую вы приготовили вместе - просто бесценно.

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А вы знали об этом?

Левитан был одним из самых уважаемых и известных дикторов Советского Союза. После смерти Сталина он практически перестал звучать на радио. Несмотря на это, Юрий Борисович продолжал работать над озвучиванием фильмов об Отечественной войне. Историки считают, что окончание карьеры диктора связано с новым генеральным секретарем. Никита Хрущев не любил Сталина и старался изжить все, что могло о нем напоминать. Другая возможная причина, которую высказал позже сын Никиты Хрущева – Сергей, желание не будоражить воспоминания людей о тяжелых военных и послевоенных потерях. Ведь именно голос Левитана засел в памяти граждан как голос, вещавший военные сводки.Так или иначе, диктор Юрий Борисович прекратил свою карьеру. Впоследствии он активно продолжал трудиться на радио, занимаясь подготовкой молодых стажеров.

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