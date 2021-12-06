Задачки дня

Какая цифра под автомобилем?

Детская задачка, которую решают дети одной из школ в Гонконге при поступлении в первый класс. Говорят, ребенок шести лет способен решать подобные детские головоломки не более, чем за 20 секунд, а вот некоторые взрослые, пытавшиеся найти правильное решение, в течение нескольких часов не могли этого сделать. Посмотрите на картинку ниже и ответьте: какую цифру закрывает собой автомобиль?

Другая математика

А сколько программистов сдалось, будучи не в силах решить эту задачу! Ну-ка скажите, какое значение необходимо вписать в конце второго столбика:

Какой кружок больше?

А теперь будем разгадывать интересные графические головоломки. Сможете ответить, какой из желтых кругов, изображенных на рисунке, больше в размерах?

Ответы

На картинке изображены парковочные места, и автомобиль занимает одно из них. Если вы перевернете рисунок, то поймете, что изначально видели числа вверх ногами. Поэтому число под машиной – 87. Сколько бы вы ни пытались вычислить здесь какой-нибудь хитроумный полином, такие интересные головоломки рассчитаны не на алгебраическую логику, а скорее на смекалку.

Недостающее значение = 2. Чтобы разгадывать подобные детские головоломки, нужно ставить себя на место детишек.

Разве умеют малыши решать сложные уравнения, считать арифметические прогрессии? Зато они замечают, что значения в столбиках зависят от количества кружочков в каждом наборе цифр. Возьмем, например, ряд 6855: в цифре 6 есть один кружок, а в цифре 8 целых два, поэтому на выходе получаем значение 1+2 =3, то есть 6855=3. А в ряду 2581 двумя кружками обладает только цифра 8, поэтому решение – 2.

Кружки абсолютно одинаковые! Такие простые головоломки построены на зрительной иллюзии. Синие кружки в левой части рисунка большие и находятся на некотором расстоянии от желтого. Круги же в правой части маленькие и стоят плотно к желтому кружку, поэтому нам и кажется, что он больше, чем первый.