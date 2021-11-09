Опасные для жизни блюда, пользующиеся популярностью в разных уголках планеты

Среди бесчисленных способов получить необходимые калории и при этом побаловать вкусовые рецепторы, изобретенных разными культурами, есть небольшое количество блюд, которые к тому же потенциально опасны для здоровья и даже жизни. Предлагаем краткое знакомство с самыми смертоносными и опасными блюдами на нашей странной, но чудесной маленькой планете.

Фугу

Среди многих занимательных фактов, которые стали известны американцам благодаря сериалу «Симпсоны», есть и такой: на свете существует экзотическое блюдо из рыбы, которое может убить человека, если оно неправильно приготовлено.

Фугу – это японский, корейский и сингапурский деликатес, состоящий из рубленого иглобрюха (известного так же как рыба-собака), который подается в сыром виде, подобно сашими. В то время как мышечная ткань этой рыбки абсолютно безопасна для употребления в пищу, ее печень, которую некоторые гурманы считают самой вкусной частью, содержит мощный нервно-паралитический яд под названием тетродотоксин (TTX), который вызывает головокружение, чувство покалывания и жжения и мышечную слабость. В тяжелых случаях может наблюдаться угнетение дыхания, нарушение кровообращения и смерть.

Во многих странах мира, включая Японию, приготовление печени иглобрюха находится под запретом, но кулинарные снобы ведут упорную борьбу за возвращение этого блюда обратно в меню.

Салат, вызывающий рак печени

Koi pla – это традиционный на северо-востоке Таиланда салат из рубленой сырой рыбы, пряного соуса, сока лайма, который перед употреблением опрыскивают жидкостью живых красных муравьев.

Если кому-то это кажется недостаточно захватывающим, добавим, что блюдо связано с многочисленными случаями рака печени. В сельских районах таиландской провинции Исаан, где этот деликатес пользуется особенной популярностью, рак печени составляет 50 процентов из общего числа зафиксированных случаев рака, в то время как в глобальном масштабе этот показатель равен примерно 10 процентам.

Каузативный агент, по мнению специалистов – паразиты, живущие в печени рыбы, известные под малоприятным названием «печеночные сосальщики», или фасциолиды. Это один из видов паразитического червя, весьма распространенного в регионе. Поскольку блюдо подается сырым, опасные паразиты попадают в организм гурмана живыми.

Пагпаг, с пылу с жару, прямо из мусорного бака

Одним из свидетельств ужасающего уровня бедности в филиппинской столице Маниле является «пагпаг». Этот термин используется для описания уличной еды, которая была спасена от помойки, вымыта и пережарена в кипящем масле. Слово «пагпаг» переводится с тагальского языка как «стряхнуть пыль и грязь».

Небольшие компании собирают продукты, состоящие из отходов со свалок и мусорных баков, выброшенного фастфуда и просроченных замороженных продуктов, удаленных с полок супермаркетов. Нет нужды говорить, что подобная практика связана с целым рядом инфекционных заболеваний, включая холеру, гепатит и брюшной тиф. Однако, поскольку у многих филиппинцев нет иных вариантов, пагпаг остается распространенным блюдом в самых бедных уголках страны.

Маниока

Маниока (кассава) – это съедобное крахмалистое растение, происходящее из Южной Америки. Впрочем, сегодня оно входит число самых распространенных блюд в Карибском бассейне, Африке и Азии. Фактически, это основной источник калорий для более чем 500 миллионов человек в мире.

Несмотря на такую огромную популярность, листья и корни маниоки содержат вещество, которое при употреблении в пищу может вызывать образование цианида. Чтобы избавиться от этого потенциально опасного свойства, из маниоки должно быть удалено вещество под названием линамарин, а достигается это с помощью длительного процесса, состоящего из сушки, вымачивания в воде, промывки и охлаждения.

Возможно, нет ничего удивительного в том, что постоянно поступают сообщения о людях, попавших в больницу после употребления плохо приготовленной маниоки.

Абсент

Любимый напиток эстетов и представителей богемы в Европе девятнадцатого века, абсент обладает легендарным статусом из-за его алкогольной крепости и предполагаемых психоделических свойств. В те старые добрые времена репутация этого напитка со вкусом лакрицы была тесно связана с галлюцинациями, судорогами, психическими заболеваниями, психозами, а также всевозможными социальными проблемами.

Некоторые научные исследования вылили ушат холодной воды на эту идею, поскольку их результаты показали, что все эти побочные эффекты являются не более чем следствием алкоголизма. Однако, другие научные труды утверждают, что эти эффекты могут быть связаны с альфа-туйоном, нейроном, который находится в том же рецепторе, который отвечает за эпилепсию.

Несомненно, вокруг этого напитка с зеленоватым оттенком существует много мифов, однако, это не мешает ему пользоваться дурной репутацией и сомнительным правовым статусом во многих странах.

Карамбола

Карамбола, или вездоплодник частуховидный, является еще одним растением, широко употребляемым в пищу, которое связано со смертельной тайной. На этот раз речь идет о нейротоксине под названием карамбоксин. Если человек здоров и находится в хорошей форме, его организм должен быть способен разрушать карамбоксин в любой разумной концентрации.

Однако, если имеются проблемы с почками, одного бокала может оказаться достаточно для «отравления карамболой», которое сопровождается рвотой, онемением конечностей, снижением мышечной силы, подергиванием мышц, помрачением сознания и судорогами.

Аки

Аки – это фрукт, популярный в Западной Африке и странах Карибского бассейна, который чаще всего подают с соленой рыбой или превращают в вино. Хотя он является, вероятно, одним из самых главных блюд национальной ямайской кухни, этот плод с невинно звучащим названием содержит токсины, гипоглицины А и В.

В течение периода от двух до шести часов после употребления некоторых частей этого незрелого фрукта, наступает жестокая рвота. Ну, а если гурману не повезло, за ней следуют судороги, кома, а возможно, даже, летальный исход.

Источник : https://sreda.temadnya.com/2341736177286777792/

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