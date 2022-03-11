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Из какого окна наблюдает незнакомец?

Предлагаем немного поиграть, отвлечься от работы. Ставим задачу: найдите в окне незнакомца, который за вами наблюдает.

Непросто, но интересно! Даем маленькую подсказку: разделите картинку на левую и правую части.

Ищите последовательно.

Из какого окна наблюдает незнакомец?
Из какого окна наблюдает незнакомец?

А вот и ответ:

Из какого окна наблюдает незнакомец?

Как быстро вы справились!

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