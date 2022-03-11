Из какого окна наблюдает незнакомец?

Предлагаем немного поиграть, отвлечься от работы. Ставим задачу: найдите в окне незнакомца, который за вами наблюдает.
Непросто, но интересно! Даем маленькую подсказку: разделите картинку на левую и правую части.
Ищите последовательно.
А вот и ответ:
Как быстро вы справились!
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