Из какого окна наблюдает незнакомец?

Предлагаем немного поиграть, отвлечься от работы. Ставим задачу: найдите в окне незнакомца, который за вами наблюдает.

Непросто, но интересно! Даем маленькую подсказку: разделите картинку на левую и правую части.

Ищите последовательно.

А вот и ответ:

Как быстро вы справились!