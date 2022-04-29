5 главных ошибок в воспитании детей

Быть родителями непросто, это знают все. Отношения с детьми складываются разные, потому что и дети не бывают одинаковыми. Тем не менее некоторые ошибки оказываются общими для многих семей. Если получится их избежать, всем будет лучше.



1. Гиперопека

По мере взросления дети каждый год все больше отдаляются от родителей, часто проводят время с друзьями, затем — с объектом влюбленности. Конечно, нормально, что родители переживают, чем заняты дети, когда их нет рядом, но постоянная опека и отказ в самостоятельности плохо влияет на отпрысков. Таких родителей и называют вертолетами, или попростому наседками. У их детей часто развивается тревожное расстройство, они боятся совершать ошибки и принимать решения.

2. Решение проблем

Некоторые родители делают за детей домашние задания, улаживают проблемы в школе и конфликты со сверстниками. Дети вырастают, думая, что не умеют сами за себя постоять, что ведет к снижению самооценки и психологическим проблемам.

3. Обесценивание

Чаще всего оно касается эмоциональных реакций ребенка. Например, в детстве, когда ломается любимая игрушка за три копейки, дети могут сильно страдать, а родители говорят, мол, что за ерунда, купим новую. Получая раз за разом такую реакцию, дети учатся скрывать эмоции и подменять их другими.

4. Непостоянство

Некоторые родители в состоянии аффекта обещают, например, навсегда забрать планшет, но не делают этого. Ставят границы — и тут же сами их нарушают. Ребенок привыкает к тому, что наказания не последует, а правило «Вернуться до темноты» можно не соблюдать.

5. Чрезмерное балование

Если ребенку постоянно внушают, что он во много раз лучше всех остальных и достоин самого лучшего во всем, это сильно влияет на его самооценку и отношение к другим людям. Безусловно, родители действительно обычно хотят дать детям как можно больше, но это можно сделать менее травматичным образом.

Источник : https://nashideti.temaretik.com/2467019460649421175/

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