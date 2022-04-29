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5 главных ошибок в воспитании детей

Быть родителями непросто, это знают все. Отношения с детьми складываются разные, потому что и дети не бывают одинаковыми. Тем не менее некоторые ошибки оказываются общими для многих семей. Если получится их избежать, всем будет лучше.

5 главных ошибок в воспитании детей

1. Гиперопека
По мере взросления дети каждый год все больше отдаляются от родителей, часто проводят время с друзьями, затем — с объектом влюбленности. Конечно, нормально, что родители переживают, чем заняты дети, когда их нет рядом, но постоянная опека и отказ в самостоятельности плохо влияет на отпрысков. Таких родителей и называют вертолетами, или попростому наседками. У их детей часто развивается тревожное расстройство, они боятся совершать ошибки и принимать решения.

2. Решение проблем
Некоторые родители делают за детей домашние задания, улаживают проблемы в школе и конфликты со сверстниками. Дети вырастают, думая, что не умеют сами за себя постоять, что ведет к снижению самооценки и психологическим проблемам.

3. Обесценивание
Чаще всего оно касается эмоциональных реакций ребенка. Например, в детстве, когда ломается любимая игрушка за три копейки, дети могут сильно страдать, а родители говорят, мол, что за ерунда, купим новую. Получая раз за разом такую реакцию, дети учатся скрывать эмоции и подменять их другими.

4. Непостоянство
Некоторые родители в состоянии аффекта обещают, например, навсегда забрать планшет, но не делают этого. Ставят границы — и тут же сами их нарушают. Ребенок привыкает к тому, что наказания не последует, а правило «Вернуться до темноты» можно не соблюдать.

5. Чрезмерное балование
Если ребенку постоянно внушают, что он во много раз лучше всех остальных и достоин самого лучшего во всем, это сильно влияет на его самооценку и отношение к другим людям. Безусловно, родители действительно обычно хотят дать детям как можно больше, но это можно сделать менее травматичным образом.

Источник : https://nashideti.temaretik.com/2467019460649421175/

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