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Рейтинг самых опасных ядов в мире

Яды любых видов, будь то химические, пищевые, или естественные, представляют серьезную опасность для человека. Существуют сотни смертельных ядов, известных ученым; многие из них использовались в совершении убийств, геноцида и террористических актах. 

Некоторые из них произведены искусственно в целях порождения смерти, другие образовались естественно в растительном и животном мире, или являются продуктом экспериментов в лаборатории, но одна вещь бесспорна: они способны убить человека болезненными, ужасающими способами. Здесь представлен список 10 самых смертельных ядов в мире.

Цианид

Известный токсин, Цианид — смертельный яд, который затрагивает центральную нервную систему, а также сердце. Даже если малая доза цианида попадет в организм, яд парализует кровоток, блокируя поступление кислорода и вызывая смерть в считанные минуты. Хотя есть различные формы Цианида, Водородный является безусловно самым смертельным из них. Считающийся химическим оружием, цианистый водород (синильная кислота) невероятно смертелен и убивает человека менее чем за десять минут. Яд активно использовался во время Первой мировой войны, прежде чем химическое оружие было запрещено в соответствии с Женевской конвенцией.

Сегодня, Цианид преобладающе используется в качестве метода убийства, самоубийства, или в беллетристических теориях заговора.

Рейтинг самых опасных ядов в мире

Сибирская язва

Один из самых известных ядов, Сибирская язва упоминается в СМИ практически каждый день, из-за ряда зараженных сибирской язвой писем, отправленных по почте ничего не подозревающим жертвам в Соединенных Штатах. При этом 5 человек погибло, и еще 17 были серьезно заражены, в то время как миллионы были затронуты вспыхнувшей паранойей. Волна паники возникла на достаточно серьезном основании. По существу, болезнь вызывается бактериями — Сибирскую язву нужно вдохнуть, чтобы заразить кого-то. Смертельный яд распространяется спорами, выпущенными в воздух. После заражения человек чувствует незначительный холод, который быстро развивается в серьезное нарушение дыхания, а затем его полную блокировку. Смертность от Сибирской язвы составляет почти 90% в течение недели после инфекции.

Рейтинг самых опасных ядов в мире

Зарин

Считающийся оружием массового поражения, Зарин — газ нервно-паралитического действия, убивающий мучительным способом. Вызывая полное удушье, Зарин делает свою работу с человеческим тело всего за 60 секунд, но для отравленного ядом они кажутся бесконечно длинными. Одна минута, единственная, мучительная минута, чтобы умереть… Хотя производство Зарина находится вне закона с 1993, с тех пор было много случаев, когда яд использовался в террористических атаках, или химической войне. Особенно выделяется химическая атака в Метро Токио в 1995 и мятежи в Ираке и Сирии. В Сирии химическое вещество использовалось на гражданских лицах, погубив от 330 до 1,800 человек. 

Рейтинг самых опасных ядов в мире

Аматоксин

Аматоксин — тип яда, найденного в самых смертельных грибах в мире. Яд очень изменчив — если аматоксин попадает в кровоток, то поражает печень и почки, вызывая омертвление клеток органов буквально за несколько дней. Аматоксин может также поразить сердце и отравившегося ждет верная смерть без надлежащего противоядия. Противоядием в этом случае является большое количество Пенициллина, либо проглотившие яд впадут в кому, и в конечном счете умрут от сердечной, или печеночной недостаточности.

Рейтинг самых опасных ядов в мире

Стрихнин

Используемый, как пестицид для отравы мелких животных, Стрихнин — один из самых смертельных ядов на земле. Это естественный яд, содержащийся в некоторых деревьях Азии. Стрихнин также создается искусственно в лабораториях (иронически получив Нобелевскую премию за первую успешную попытку его синтеза). Яд может заразить человека в несметном количестве путей, будь то прием пищи, ингаляция или поглощение. После попадания в организм, в течение нескольких минут начинают сокращаться мышцы, а тошнота и рвота буквально сокрушают жертву. Поскольку вирус распространяется все сильнее, тело начинает биться в конвульсиях, возникает удушье. Весь летальный процесс от приема яда до смерти занимает примерно пол часа. 

Рейтинг самых опасных ядов в мире

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Ртуть

Все мы знаем о том, что ни в коем случае нельзя разбивать ртутный градусник. Этому есть серьезные основания — ртуть, тяжелый метал, невероятно токсичный для человеческого организма. Если хотя бы капля ртути окажется на вашем теле, кожа начинает зудеть и гореть. Если ртуть проглотить, или вдохнуть её пары, результат будет еще более неприятен — ртуть вызывает потерю памяти, ухудшение зрения, почечную недостаточность и повреждения головного мозга. В конечном счете, опасный яд поражает центральную нервную систему и приводит к смерти. 

Рейтинг самых опасных ядов в мире

Тетродотоксин

Печально известный яд, который содержится в организме рыбы Фугу. Мясо этой рыбы является японским деликатесом, и многие ценители суши платят страховой взнос перед употреблением Фугу, в надежде, что повар приготовил все правильно. Тетрадотоксин — летальный яд, и признаки отравления обычно появляются спустя 30 минут после его потребления. Во-первых, вашая ротовая полость будет парализована, будет очень тяжело глотать, координация и речь серьезно нарушатся. Затем начнутся судороги, которые в конечном счете приведут к коме и смерти. Смерть наступает приблизительно спустя 6 часов, но известны случаи, когда тетродотоксин убивал в течение 17 минут. Это делает его одним из самых смертельных ядов на земле.

Рейтинг самых опасных ядов в мире

Яд рицин

Рицин стал новым предпочтительным ядом для отправки писем по почте, вытеснив Сибирскую язву. Сильно нашумела история с актрисой из сериала «Ходячие Мертвецы», которую осудили за отправку писем с рицином. Были приняты серьезные меры предосторожности на самом высоком уровне. Рицин невероятно летален, поскольку влияет на производство белка в организме, в конечном счете полностью его блокируя. Рицин наиболее смертелен при вдыхании, следовательно, порошкообразная форма позволяет отправлять его письмах. Достаточно всего одной щепотки яда, чтобы убить человека. Учитывая все эти факты — неудивительно, что Рицин был изучен, как инструмент для химической войны. 

Рейтинг самых опасных ядов в мире

Ви-Экс (VX)

Самый опасный газ нервно-паралитического действия на планете, этот бывший пестицид стал главной целью вооруженных сил по всему миру, несмотря на его статус запрещенного оружия массового поражения. Действительно, яд Ви-Экс бесполезен в любом другом применении, кроме как химическое вещество во время войны. VX cтоль токсичный, что одна капля яда убьет человека просто при попадании на кожу. Ингаляция является наиболее распространенной формой воздействия, а признаки от отравления VX колеблются от подобных гриппу, до паралича, нарушения дыхания и смерти.

Рейтинг самых опасных ядов в мире

Токсин Ботулизма

Самый смертельный яд на земле — токсин ботулизма. Единственная пробирка, полная Ботулотоксина, может потенциально убить сотни тысяч людей, вызвав ботулизм, поражающий центральную нервную систему. Достаточно интересно, что у Ботулотоксина есть множество вариантов практического применения во всем, начиная от Ботокса, к лечению мигрени. Бывали даже смертельные случаи пациентов в результате процедур, включающих Ботоксные инъекции. Смертность при отравлении Ботулотоксином колеблется в пределах 50%, в то время как остальным угрожают изнурительные осложнения в течение многих лет после лечения. Из-за его изменчивого и легко доступного характера, Ботулотоксин — самый смертельный яд в мире.

Рейтинг самых опасных ядов в мире

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