Рейтинг самых опасных ядов в мире

Яды любых видов, будь то химические, пищевые, или естественные, представляют серьезную опасность для человека. Существуют сотни смертельных ядов, известных ученым; многие из них использовались в совершении убийств, геноцида и террористических актах.

Некоторые из них произведены искусственно в целях порождения смерти, другие образовались естественно в растительном и животном мире, или являются продуктом экспериментов в лаборатории, но одна вещь бесспорна: они способны убить человека болезненными, ужасающими способами. Здесь представлен список 10 самых смертельных ядов в мире.

Цианид

Известный токсин, Цианид — смертельный яд, который затрагивает центральную нервную систему, а также сердце. Даже если малая доза цианида попадет в организм, яд парализует кровоток, блокируя поступление кислорода и вызывая смерть в считанные минуты. Хотя есть различные формы Цианида, Водородный является безусловно самым смертельным из них. Считающийся химическим оружием, цианистый водород (синильная кислота) невероятно смертелен и убивает человека менее чем за десять минут. Яд активно использовался во время Первой мировой войны, прежде чем химическое оружие было запрещено в соответствии с Женевской конвенцией.

Сибирская язва

Сегодня, Цианид преобладающе используется в качестве метода убийства, самоубийства, или в беллетристических теориях заговора.

Один из самых известных ядов, Сибирская язва упоминается в СМИ практически каждый день, из-за ряда зараженных сибирской язвой писем, отправленных по почте ничего не подозревающим жертвам в Соединенных Штатах. При этом 5 человек погибло, и еще 17 были серьезно заражены, в то время как миллионы были затронуты вспыхнувшей паранойей. Волна паники возникла на достаточно серьезном основании. По существу, болезнь вызывается бактериями — Сибирскую язву нужно вдохнуть, чтобы заразить кого-то. Смертельный яд распространяется спорами, выпущенными в воздух. После заражения человек чувствует незначительный холод, который быстро развивается в серьезное нарушение дыхания, а затем его полную блокировку. Смертность от Сибирской язвы составляет почти 90% в течение недели после инфекции.

Зарин

Считающийся оружием массового поражения, Зарин — газ нервно-паралитического действия, убивающий мучительным способом. Вызывая полное удушье, Зарин делает свою работу с человеческим тело всего за 60 секунд, но для отравленного ядом они кажутся бесконечно длинными. Одна минута, единственная, мучительная минута, чтобы умереть… Хотя производство Зарина находится вне закона с 1993, с тех пор было много случаев, когда яд использовался в террористических атаках, или химической войне. Особенно выделяется химическая атака в Метро Токио в 1995 и мятежи в Ираке и Сирии. В Сирии химическое вещество использовалось на гражданских лицах, погубив от 330 до 1,800 человек.

Аматоксин

Аматоксин — тип яда, найденного в самых смертельных грибах в мире. Яд очень изменчив — если аматоксин попадает в кровоток, то поражает печень и почки, вызывая омертвление клеток органов буквально за несколько дней. Аматоксин может также поразить сердце и отравившегося ждет верная смерть без надлежащего противоядия. Противоядием в этом случае является большое количество Пенициллина, либо проглотившие яд впадут в кому, и в конечном счете умрут от сердечной, или печеночной недостаточности.

Стрихнин

Используемый, как пестицид для отравы мелких животных, Стрихнин — один из самых смертельных ядов на земле. Это естественный яд, содержащийся в некоторых деревьях Азии. Стрихнин также создается искусственно в лабораториях (иронически получив Нобелевскую премию за первую успешную попытку его синтеза). Яд может заразить человека в несметном количестве путей, будь то прием пищи, ингаляция или поглощение. После попадания в организм, в течение нескольких минут начинают сокращаться мышцы, а тошнота и рвота буквально сокрушают жертву. Поскольку вирус распространяется все сильнее, тело начинает биться в конвульсиях, возникает удушье. Весь летальный процесс от приема яда до смерти занимает примерно пол часа.

‹›

Ртуть

Все мы знаем о том, что ни в коем случае нельзя разбивать ртутный градусник. Этому есть серьезные основания — ртуть, тяжелый метал, невероятно токсичный для человеческого организма. Если хотя бы капля ртути окажется на вашем теле, кожа начинает зудеть и гореть. Если ртуть проглотить, или вдохнуть её пары, результат будет еще более неприятен — ртуть вызывает потерю памяти, ухудшение зрения, почечную недостаточность и повреждения головного мозга. В конечном счете, опасный яд поражает центральную нервную систему и приводит к смерти.

Тетродотоксин

Печально известный яд, который содержится в организме рыбы Фугу. Мясо этой рыбы является японским деликатесом, и многие ценители суши платят страховой взнос перед употреблением Фугу, в надежде, что повар приготовил все правильно. Тетрадотоксин — летальный яд, и признаки отравления обычно появляются спустя 30 минут после его потребления. Во-первых, вашая ротовая полость будет парализована, будет очень тяжело глотать, координация и речь серьезно нарушатся. Затем начнутся судороги, которые в конечном счете приведут к коме и смерти. Смерть наступает приблизительно спустя 6 часов, но известны случаи, когда тетродотоксин убивал в течение 17 минут. Это делает его одним из самых смертельных ядов на земле.

Яд рицин

Рицин стал новым предпочтительным ядом для отправки писем по почте, вытеснив Сибирскую язву. Сильно нашумела история с актрисой из сериала «Ходячие Мертвецы», которую осудили за отправку писем с рицином. Были приняты серьезные меры предосторожности на самом высоком уровне. Рицин невероятно летален, поскольку влияет на производство белка в организме, в конечном счете полностью его блокируя. Рицин наиболее смертелен при вдыхании, следовательно, порошкообразная форма позволяет отправлять его письмах. Достаточно всего одной щепотки яда, чтобы убить человека. Учитывая все эти факты — неудивительно, что Рицин был изучен, как инструмент для химической войны.

Ви-Экс (VX)

Самый опасный газ нервно-паралитического действия на планете, этот бывший пестицид стал главной целью вооруженных сил по всему миру, несмотря на его статус запрещенного оружия массового поражения. Действительно, яд Ви-Экс бесполезен в любом другом применении, кроме как химическое вещество во время войны. VX cтоль токсичный, что одна капля яда убьет человека просто при попадании на кожу. Ингаляция является наиболее распространенной формой воздействия, а признаки от отравления VX колеблются от подобных гриппу, до паралича, нарушения дыхания и смерти.

Токсин Ботулизма

Самый смертельный яд на земле — токсин ботулизма. Единственная пробирка, полная Ботулотоксина, может потенциально убить сотни тысяч людей, вызвав ботулизм, поражающий центральную нервную систему. Достаточно интересно, что у Ботулотоксина есть множество вариантов практического применения во всем, начиная от Ботокса, к лечению мигрени. Бывали даже смертельные случаи пациентов в результате процедур, включающих Ботоксные инъекции. Смертность при отравлении Ботулотоксином колеблется в пределах 50%, в то время как остальным угрожают изнурительные осложнения в течение многих лет после лечения. Из-за его изменчивого и легко доступного характера, Ботулотоксин — самый смертельный яд в мире.