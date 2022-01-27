5 грехов, в которых Гитлер обвинял Советский Союз

Ночью 22 июня 1941 года немецкий посол В. Шуленбург представил главе комиссариата иностранных дел В. М. Молотову заявление. В нем уклончиво-дипломатически были высказаны претензии к правительству СССР, которое «проводило подрывную политику в Германии и в оккупированных ею странах … и сосредоточило на германской границе все свои войска в полной боевой готовности».

Уже утром в эфире всех германских радиостанций уже звучало «Воззвание фюрера к немецкому народу» в исполнении Геббельса. Со слов Гитлера король пропаганды обвинял Советы едва ли не во всех смертных грехах, которые и вынудили Германию к нападению. В каких?



Гитлер умел «завести» публику, умело жонглируя фактами: не скатываясь в откровенную ложь, но и не говоря всей правды.

Грех 1. Литва

Что говорил Гитлер. В отличие от советской стороны, немецкая не делала большого секрета из дополнительного протокола к Договору о ненападении между Германией и СССР. В нем оговаривались границы сфер интересов обеих сторон. И если Эстония и Латвия по протоколу отходили к советской сфере влияния, то Литва – к немецкой. На это и указывал Гитлер, говоря, что Советский Союз оккупировал прибалтийскую республику вопреки соглашению.

Как было на самом деле.

Грех 2. Бессарабия и Северная Буковина

Секретное соглашение и его положения были предложением Сталина, поэтому он строго соблюдал свою часть договора. Отказ Германии от политических интересов в Литве был получен в обмен на часть территории Польши, от которой отказался уже СССР.

Что говорил Гитлер. Как и в случае с Литвой, фюрер заявил о нарушении соглашения и своей «доброй воле», по которой он уступил, не желая идти на конфликт. Особенно много обвинений прозвучало по поводу Северной Буковины, которая, в отличие от Бессарабии, исторически никогда не была российской.

Как было на самом деле. Пункт об интересах СССР в Бессарабии в договоре имелся. А вот присоединение Северной Буковины было чисто сталинской инициативой. Но Гитлер не возражал. Более того, он настоял на том, чтобы Румыния добровольно передала эти территории Советскому Союзу. Целью немецкого диктатора было вызвать недовольство слабой внешней политикой тогдашнего румынского короля Кароля II. В результате государственного переворота к власти пришли националисты во главе с Ионом Антонеску, а Румыния стала вернейшим союзником Третьего Рейха.

Для советского правительства Пакт Молотова-Рибентропа был отсрочкой, необходимой для завершения перевооружения РККА.

Грех 3. Нападение на Финляндию

Что говорил Гитлер. В воззвании к нации фюрер утверждал о своем неведении в отношении советских планов на Финляндию: «… правители Кремля до последней минуты … в случае с Финляндией … лицемерно уверяли внешний мир в своем стремлении к миру и дружбе».

Как было на самом деле. Снова Гитлер лукавит: пункт о Финляндии в соглашении был. Страна входила в сферу интересов Германии за исключением Карельского перешейка, Западной Карелия и еще ряда территорий. Они отошли Советскому Союзу по итогам Зимней войны. А Гитлер использовал эту агрессию, чтобы добиться от финского правительства согласия на развертывание немецких военных баз в стране.

Грех 4. Государственный переворот в Югославии

Что говорил Гитлер. Склонив Югославию к союзу со странами Оси, фюрер преподносил это как попытку установить мир на Балканах. Решение регента князя Павла о присоединении к Берлинскому пакту 1940 года вызвало недовольство высших сербских офицеров. В результате лояльное Третьему Рейху правительство было свергнуто, в чем Гитлер обвинил советскую разведку.

Как было на самом деле. В апреле 1941 года мятеж был подавлен, а Югославия оккупирована и разделена Германией. Убедительных доказательств поддержки восставших Советами нет, если не считать воспоминаний генерала Судоплатова. Но Павел Анатольевич часто выдавал желаемое за действительное. А вот в том, что переворот был полностью или частично разработан и профинансирован британской разведкой, сомнений нет. Споры лишь о масштабе участия.

Грех 5. Войска РККА на границе

Что говорил Гитлер. В воззвании фюрер особенно упирал на «160 русских дивизий, сконцентрированных на границе». И на то, что они якобы неоднократно нарушали эту границу – не только с Германией, но и с Румынией и Финляндией.

Как было на самом деле. Это единственное утверждение, которое было близко к истине. Вот только Гитлер умалчивает, что с германской стороны границы находилось не меньшее количество дивизий. Причем, более полновесных, чем советские. И если войска РККА были растянуты и по фронту, и вглубь страны – их только перебрасывали к западным рубежам – то Вермахт явно концентрировал свои силы по направлениям трех главных ударов в соответствии с планом Барбаросса.



Решение о нападении на СССР стало самоубийственным для Гитлера. Сначала в политическом, а потом и в прямом смысле.

При ближайшем рассмотрении все обвинения Гитлера выглядят высосанными из пальца. Тем более, что все претензии могли быть высказаны раньше, а не за час до (а по некоторой информации – и после) нападения. Конечно, Советский Союз не был безгрешен, но то, в чем обвинял его Гитлер, точно не стало истинными причинами войны.

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Любопытно, что немецкий историк Иоахим Хоффман однозначно утверждал, что основной причиной нападения на СССР руководство Третьего рейха однозначно объясняло готовившимся не позднее августа 1941 года наступлением советских войск на Германию (операция «Гроза»). Действительно,придерживаясь тактики победы мировой революции, Сталин усиленно готовился к мировой войне, не жалея средств на приобретение новейших образцов оружия. Ведь именно поэтому в начале войны по количеству и оснащенности Красная армия по многим параметрам , как ни странно, превосходила немецкие войска.

Ведь именно поэтому Сталину нужен был пакт Молотова-Риббентропа в первую очередь для разжигания с помощью Германии кровопролитной войны в Европе, чтобы максимально ослабить европейские страны и потом уже оккупировать Европу, навязав ей утопический социалистический путь развития! Осуществить же подобный заветный и коварный замысел можно было единственным способом –достигнув соглашения с Гитлером, который без страховки на Востоке никогда не напал бы на Польшу,Францию и другие европейские страны! Причем, сам Гитлер не раз заявлял, что если бы не был заключен пакт с Советским Союзом, он никогда бы не напал на Польшу и тем более на СССР.

Как не парадоксально , но именно Сталин делал все возможное, чтобы усилить Германию для более кровопролитной войны с Англией, Францией и другими европейскими странами, поскольку ему было крайне важно существенно ослабить эти страны для будущей их оккупации!Ничего не скажешь – «отцовская» забота товарища Сталина, позволившая создать своему потенциальному врагу самую боеспособную в то время армию в мире, которая смогла бы полностью захватить весь мир!Фактически Сталин помог Гитлеру вместе оккупировать Польшу, которая была буфером между двумя странами, а затем благодаря советским поставкам топлива позволил уничтожить французскую армию, отвлекавшую вермахт на западе.

Безусловно, Сталин , готовясь к наступательной войне, допустил непростительный пpосчет , pазместив войска, основные запасы матеpиальных сpедств и аэродромы вблизи госудаpственной гpаницы , в результате чего они с пеpвых же часов войны оказались в зоне огневого воздействия пpотивника. Именно этим в первую очередь можно объяснить катастрофические потери в начале войны , поскольку советское военно-политическое руководство ничего не делало для надежной обороны страны. Кроме того, дожидаясь существенного ослабления европейских стран в результате кровопролитной войны с Германией , Сталин опоздал с готовящейся наступательной операцией, в результате чего Гитлер опередил его и первым напал на СССР !

Таким образом, Гитлер обвел Сталина вокруг пальца, как лоха ! Сегодня же только слабоумные комуняки не верят в то, что именно палач народов Сталин готовил наступательную операцию «Гроза», которую разработали в середине мая 1941 года Жуков и Тимошенко .Согласно этому плану именно СССР готовил наступательную операцию Красной Армии на цели , расположенные в Восточной и Юго-Восточной Европе с возможностью дальнейшего продвижения к историческим землям Германии.

Кстати, довольно любопытны также другие предъявленные Германией причины начала войны против СССР . Нацистское руководство в первую очередь обвиняло СССР за подрывную деятельность Коминтерна в попытке смены существующего строя в Германии и оккупированных ею странах. Берлин обвинил также Москву в двойной внешней политике, когда маскируя свои истинные намерения заявлениями о дружбе с Германией, СССР активно участвовал в секретных комбинациях Великобритании, направленных против Германии. Вопреки договорам 1939 года с Германией, не предусматривавшим прямую аннексию стран в сфере своего влияния и запрещавших насаждение там коммунизма и национал-социализма, СССР присоединил к себе территории бывшей Польши, страны Балтии, отторг у Румынии Бессарабию и Северную Буковину.

Как не парадоксально, но некоторые причины начала войны немцев против СССР , действительно, были следствием амбициозной и гегемонистской политики сталинского кровавого режима! Разве не Сталин, придерживаясь тактики победы мировой революции, вел активную подрывную деятельность в Германии и других европейских странах, направленную на свержение существующего строя, используя Коминтерн ? Этот факт лишний раз подтверждается послевоенной фактически оккупацией , а не просто освобождением Советским Союзом многих европейских стран!

Немаловажно также, что Гитлер рассматривал поход на СССР как «борьбу с безбожным большевизмом», и намеревался открывать в оккупированных областях церкви , ранее закрытые большевистскими нехристями! Именно поэтому многие историки считают, что Гитлер специально приурочил начало войны ко дню, когда Русская православная церковь праздновала «День всех святых, в земле Российской просиявших»!

Дорогие мои комуняки! Всем вам в будущем, рано или поздно, придется признать, что Советский Союз во Второй мировой войне был не только жертвой агрессии, но и сам вместе с немцами начал эту кровопролитную войну в 1939 г , вторгшись в Польшу, и являлся агрессором, а также инициатором пересмотра международных границ !

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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