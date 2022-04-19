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Почему исчезли кочевые народы, грабившие Русь?

Почему исчезли кочевые народы, грабившие Русь?

Как минимум из школьного курса истории, все знают, что раньше существовали такие народы, как хазары, половцы и печенеги. Причём они казались довольно могущественными и популярными, поскольку многие страны страдали от их набегов. Однако, согласно летописным документам, начиная с ХIII века, об этих народах больше не было ни одной новости. Куда же исчезли эти исторически значимые народы, которые в определённый исторический период повлияли на Древнюю Русь?

Кто такие хазары?

Этот тюркский этнос появился в Европе во время Великого перенаселения народов из глубины Азии. Хазария являлась самой большой и сильной частью распавшегося в 7 веке Тюркского каганата. По территории она даже превосходила Русь.

Хазары — кочевой народ, однако, несмотря на это, они строили большие каменные городские поселения внутри своего государства. Также Хазария отличалась религиозным многообразием, при этом представители разных конфессий уживались бесконфликтно и мирно.

Почему исчезли кочевые народы, грабившие Русь?

Хазары, которые очень тесно граничили с Русью, часто нападали со своей стороны на славян. Однако примерно в середине 10 века они подверглись нападению со стороны тех же славянских народов и других представителей тюркского этноса, огузов. Остатки хазарского народа расселились среди населения захватчиков.

На данный момент их предками считаются караимы и крымчаки, расположенные на территории Крыма и являющиеся исчезающими.

История печенегов

Это тоже представители тюркского этноса. Они не отличались таким могуществом, как хазары, и более того — стали зависеть от него, едва попав на территорию Европы в начале 9 века. Однако после разрушения Хазарии именно этот народ полностью занял всю степную территорию, ранее принадлежащую хазарам.

Примерно с 10 века печенежские войска стали набегать на южную часть Руси, особое внимание уделяя Днепру и прилежащим к нему территориям. Они грабили дома, крали скот, продовольствие и даже брали пленных. Однако вскоре влияние печенегов было прервано появлением половцев, и тюркским кочевникам пришлось с этим смириться и потесниться.

Почему исчезли кочевые народы, грабившие Русь?

Иногда печенеги оказывали и положительное влияние и сотрудничали с Рюриковичами. Например, они с радостью заключали союзы с Русью против греков и хазар, участвуя в сражениях против них.

Исчез данный народ в связи с упомянутым выше приходом половцев. Некоторая часть печенежского народа расселилась на территории славян, другая отправилась в сторону Венгрии, а третья была захвачена половцами. Постепенно этот народ полностью интегрировал с населением Руси, Венгрии и половецкого народа, утратив свою национальную идентичность.

Половцы — враги и помощники

Данный кочевой степной народ, вытеснивший печенегов, изначально придерживался довольно добродушных намерений по отношению к Киевской Руси. Со временем это перетекло во вражду — печенеги стали совершать разрушительные набеги на южные территории Руси.

Для защиты от набегов половцев возводились стены, укрепительные сооружения, которые именовались «Змиевыми валами». Связано это с тем, что в народе половцев стали называть «змеями». Вероятно, именно собирательный образ половецкой рати послужил прототипом Змея Горыныча.

Почему исчезли кочевые народы, грабившие Русь?

Были в отношениях Киевской Руси и половцев дипломатические эпизоды. Так, например, восточные славяне и половецкий народ вели торговлю и периодически заключались династические браки между половецкими ханами и дочерьми славянских князей. Также половцы участвовали в междоусобных распрях Рюриковичей, сотрудничая то м одним князем, то с другим.

Закат половцев произошёл во время татаро-монгольского нашествия. Именно Монгольская империя поработила данный кочевой тюркский народ. Какое-то время они сохраняли свою национальную идентичность, однако уже в 13 веке сформировали современные татарские, башкирские, казахские и узбекские этносы. На данный момент потомки половцев живут среди этих народов.

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