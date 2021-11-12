Простая задача, которая может сбить с толку даже самого нестандартно мыслящего человека

Попробуйте решить нашу довольно-таки заковыристую головоломку. Но не расстраивайтесь, если у вас не получится: в конце статьи можно подсмотреть правильный ответ. Уверяем, он вас удивит.

Молодой человек хочет попасть в клуб, но не знает пароля

Он решил послушать, что говорят другие посетители

Подошел мужчина, и охранник сказал ему «26». Человек ответил «13», и его пропустили. Подошла девушка, и охранник сказал «22». Она ответила «11», и ее также пропустили. Наш герой подумал, что число надо делить на 2, и смело пошел ко входу в ночной клуб. Охранник сказал «100», и молодой человек ответил «50». Ответ оказался неправильным, и его не пустили в клуб.

Почему ответ неправильный?

Ответ:

Правильное решение — это число букв в словах: например в словосочетании «двадцать шесть» ровно 13 букв. Правильный ответ на «100» охранника должен был быть «3» — по числу букв в этом слове.

Источник : https://golovolomka.temaretik.com/2344551857810311748/

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