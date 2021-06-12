Узелковая магия

Узлы на нитях следует завязывать, если вы нуждаетесь в поддержке высших сил. Они помогают привлечь удачу в вашу жизнь. Когда завязываешь узелок «на память», то сохраняешь частицу счастливых воспоминаний о событиях в жизни. С помощью узлов можно лечить различные болезни и вернуть семейное счастье в дом.

Узелки окружают человека повсюду в повседневной жизни. Вы завязываете шнурки на ботинках, делаете сложные узлы на галстуках. Шнурок или нить, где появляются узелки, символизирует собой жизненный путь человека. Если мы делаем какие-либо узелки, то изменяем свою судьбу.

Зачем завязывать узелки

Завязывание узелков может помочь в личной жизни, способствует семейному счастью и исцеляет от многих болезней. Кроме того, это может стать мощным инструментом в черной магии. Если вы решили наказать обидчика, то этот способ способен разрушить энергетический щит человека.

В древности женщина могла разлучить мужа с соперницей и заставить любовь разгореться с новой силой. Для этого необходимо сделать узел на веревке и спрятать под матрас на супружеском ложе. Чтобы в семье царило благополучие, то завязывали узелки и прятали нити в какое-нибудь укромное место. Это было своеобразным оберегом от негативного внешнего воздействия.



Нить красного цвета используется в ритуалах на снятие порчи и сглаза. На толстой веревке делают ровно девять узлов и совершают особые движения, как будто выбивают из тела следы негативного присутствия.

У славян был распространен обряд на привязку любимого человека. Если девушка хотела, чтобы возлюбленный постоянно думал о ней и не мог найти покоя, она шла в лес и связывала в узел кусочки его одежды вместе с ветвями молодого дерева. Аналогичный метод наслать на возлюбленного любовное томление — это связать свой волос с волосом мужчины, положить в сердцевину яблока и закопать под плодовым деревом.

Наузы из ниток своими руками — сильный оберег

Наузы применяли еще в глубокой древности наши предки. Они представляют собой очень сильные энергетические талисманы и состоят обычно из нескольких узлов.



Славяне дополняли узелковую нить минералами, высушенными корнями растений, лоскутками материи. Славянские наузы были очень сложными и включали множество узелков.

В бытовой магии можно было найти наузы на любовь, удачу, материальный достаток. Шнурки с узелками носили на шее в виде ожерелья либо повязывали вокруг запястья. Такой оберег считался очень сильным и защищал своего хозяина от неприятностей и роковых ошибок.

Прежде чем приступить к завязыванию узелков, надо знать для какой цели это используется. Для узелковой магии подойдут нити, изготовленные из шерсти, хлопка или шелка. Лучше всего не брать синтетические материалы, так как они могут деформироваться при работе.

Кому следует остерегаться завязывания узлов

Женщинам на сносях и молодоженам необходимо держаться подальше от узлов на одежде. Эти невинные переплетения могут разрушить счастливый брак. Узлы препятствуют родам и зачатию ребенка.

Считалось, что если во время обряда венчания кто-то из присутствующих гостей завяжет узел, а затем разорвет нить и выбросит ее, в скором времени муж уйдет от супруги к другой женщине.

Узлы в одежде противопоказаны деловым людям. Они мешают договориться о заключении сделки и препятствуют удачному течению событий. Эти обереги теряют свою функцию и могут привести только к спорам и разногласиям.

Цветовая символика нитей

По традиции красные нити используются для привлечения любви и сохранения отношений. Самой большой силой обладает красная нить на запястье, обмотанная три раза с тремя узелками.

Но есть и другие варианты:

* Желтые нити оберегают от завистников, сглаза и порчи.

* Зеленый шнурок защитит от обмана и привлечет удачу в деньгах.

* Синий цвет подарит вам уверенность в себе. Если вы тяжело вступаете в контакт с окружающими людьми, то выберете для себя именно этот цвет.

* Белые нити рекомендуется носить тем, кто хочет впустить в свою жизнь что-то новое. Они развивают умственные способности и направляют к заветной цели.



Проводить ритуал по завязыванию узелков надо делать в особом настроении. Лучше отпустить все тяжелые мысли и максимально сконцентрироваться. От этого зависит, какие события ожидают вас в будущем. Не стоит испытывать страх перед узелками, потому что они помогают избавиться от груза накопившихся проблем.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2234925480296843413/uzelkovaya...

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

Каким диагнозам гинеколога нельзя верить: 10 коммерческих обманов otari.mirtesen.ru/blog/43732533413

Зачем построили единственный в России плавучий храм https://otari.mirtesen.ru/blog/43187394012

Учёные предложили новый способ напоить весь мир https://otari.mirtesen.ru/blog/43951128401