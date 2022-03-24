Как нацисты отличали евреев от немцев

Этим евреям повезло при Наполеоне, когда он им предоставил все права, существовавшие в Европе. Потом после его изгнания в ссылку на остров святой Елены, все привилегии для евреев немецкого происхождения опять отменили.

Они почувствовали ограниченность своего положения и поэтому стали принимать христианств, чтобы быть полноправными членами общества. Крещение прошли даже семьи Карла Маркса и Мендельсона, а также другие. Евреи немецкой принадлежности стали совсем незаметны среди истинных арийцев их было невозможно выявить.

С приходом нацистов к власти все кардинально изменилось. Фашистский режим начал активно выявлять и ставить на специальный учет всех граждан, которые имели хотя бы малейшую принадлежность к еврейскому происхождению. Третий Рейх поставил перед собой довольно сложную задачу, но с обязанностями по обнаружению евреев на «отлично» справился старый вояка Генрих Мюллер, который для выполнения задания использовал в своей работе три важных подхода, гарантировавших ему успешный результат.

Во-первых, он пользовался всеми архивными документами, которые могли рассказать о всех жителях в Германии, так как немцы являются большими бюрократами и записывают все факты, в том числе и мельчайшие. В ходе изучения документации Мюллер вывил большое количество людей, которые принадлежали к еврейскому сообществу.

Он находил записи о тех или иных действиях граждан, которые доказывали связь с евреями. Например, если семья отдавала детей, где учителями были раввины или применяла в своих мероприятиях обычаи еврейского народа.

Можно приводить множество случаев, когда по его приказу людей заставляли носить на одежде желтую звездочку (звезда Давида), которая позволяла сразу определить национальную принадлежность.

Во-вторых, Мюллер активно использовал информаторов, которые ему доносили на всех евреев. Среди них были они сами. Чтобы уберечь свои семьи, они выдавали других своих соотечественников.

О любом шаге лиц еврейской национальности было всегда известно гестапо, так как практически все население страны следило друг за другом. Одно неправильное движение, и человек мог попасть в концлагерь или вообще его могли расстрелять. В качестве примера можно привести еврейку Стеллу Гольдшлаг, которая сдала фашистам более трех тысяч представителей своей нации из-за того, чтобы ее семья не оказалась за колючей проволокой.

В-третьих, глава гестапо давал поручения создавать различные методики по внешнему выявлению евреев. Прочитав такой справочник можно было определить еврея по лицу, поведению и его характеру. Люди начитавшись этой литературы становились подозрительными и при малейших сомнения о человеке, тут же бежали в органы нацистской безопасности.

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