Удивительные факты о плаче и слезах

Плач не просто разрушает хорошую ткань. Исследователи обнаружили, что плач может служить важной эволюционной цели, что слёзы посылают химические сигналы другим людям и что солёные шарики могут генерировать электричество.





Тогда появляются загадки, например, почему некоторые люди больше плачут в самолётах, в то время как другие плачут, когда мочатся. Открытия в этой области ошеломляют. От неожиданной красоты увеличенных слёз до наблюдения за диабетом в реальном времени, будущее человеческого плача является и странным, и научно ценным.

1.

Признак беззащитности





Никто не знает, почему мы плачем, но теорий – море. Очевидно, существует эмоциональный элемент. В других случаях слёзы выступают в качестве защиты от пыли и дыма.

В 2009 году биолог-эволюционист взглянул на это с точки зрения выживания и спросил: «Какую эволюционную пользу приносит плач?» Анализ Орен Хэссон определил, что он показывает беззащитность, но в хорошем смысле.

Физические признаки беспомощности, такие как плач, не являются угрожающими сигналами. Таким образом, слёзы могут смягчить насилие лучше, чем аргументы. Слёзы также вызывают симпатию у других, и любая защита увеличивает шансы человека на выживание.

Кроме того, люди, плачущие вместе, могут укрепить связь.

2.

Хэссон с готовностью признал, что это может быть эффективным только в определённых ситуациях. Очевидно, что плач перед боссом не вызовет сочувственного повышения зарплаты.

Почему счастье приносит слёзы





Плач в основном связан с негативными эмоциями, такими как скорбь и грусть. Тем не менее, люди плачут на свадьбах и даже когда они выигрывают золотую олимпийскую медаль. Оказывается, мозг не может отличить отрицательные и положительные эмоции, когда дело доходит до включения гидротехнических сооружений.

Гипоталамус, область размером с миндаль, просто реагирует на подавляющий поток эмоций. Он не может обнаружить стресс или радость за потопом. Любой из них – просто мощный сигнал от миндалины, нашего эмоционального регистра.

Как только гипоталамус получает сигнал, он активирует вегетативную нервную систему. Золотой медалист и парень, который проиграл гонку, плачут по разным причинам, но, что удивительно, домино их мозга выпадает в одной и той же последовательности.

3.

Почему лук заставляет вас плакать





Мало кто любит резать лук. Из-за этого злого овоща глаза обильно плачут, а веки иногда закрываются сами по себе. Почему это происходит? Ответ немного смешной.

Лук защищается. Ущерб, нанесённый резкой, выделяет химическое вещество, предназначенное для того, чтобы оттолкнуть любое животное, которое пытается его съесть. Химическое вещество называется «син-пропанетический S-оксид».

Как только он ускользает из повреждённых клеток лука, он испаряется и дрейфует вверх. Попадая в глаза, соединение растворяется в воде, покрывающей орган, и превращается в сульфеновую кислоту. Она раздражает слёзную железу и вызывает известное чувство жжения в глазах.

К счастью, кислоты недостаточно, чтобы причинить вред. Не все луковицы кусаются с одинаковой яростью. Хотя причины этого остаются неясными, это может быть связано с тем, сколько серы поглощается луком при выращивании в земле.

4.

Обзор Virgin Atlantic





Когда Virgin Atlantic провела опрос в 2011 году, результаты были чёткими. Люди испытывают повышенные эмоции во время полёта, и воздушное путешествие вызывает больше слёз. Около 41 процента мужчин-добровольцев признались, что они тайно плакали под одеялами, находясь в самолёте.

Нет серьёзных научных исследований, раскрывающих, почему изменение масштаба воздуха в металлической трубе приводит к появлению гидротехнических эффектов, хотя можно объяснить некоторые из них. Находясь на высоте тысячи футов в небе, боязнь крушения может заставить кого-нибудь нервничать. Другими факторами могут быть отсутствие любимых, скука, порождающая неправильные эмоции, и выпивка.

Иногда полёт также вызывает лёгкую кислородную недостаточность, и это может создать бардак в решениях и мыслях. Окунитесь в ужасы сложных правил аэропорта и толп людей, и мозг устаёт, прежде чем пассажиры успевают занять свои места. Virgin Atlantic не смогла найти лекарство, но они любезно включили «эмоциональные трудности» как нечто, о чём нужно знать во время их предполётной беседы с пассажирами.

5.

Слёзы могут генерировать электричество





Лизоцим является ферментом в человеческих слезах, яичных белках, слюне и молоке млекопитающих. При кристаллизации он обладает потенциалом пьезоэлектричества. Эта энергия производится некоторыми веществами под давлением. Одним из примеров является кристалл кварца.

В 2017 году учёные совершили первую попытку проверить, действительно ли лизоцим может вырабатывать электричество. Иметь потенциал – это одно, а совсем другое – генерировать реальный ток.

Белок размазывали по плёнкам, которые подвергались механическому воздействию. Когда показания были записаны, результаты подтвердили, что фермент производит мощность наравне с кварцем.

Лизоцим обладает более захватывающим преимуществом, будучи биологическим и нетоксичным. Это обещает выгоду в области биомедицины, особенно с имплантатами, нуждающимися в антибактериальных и электроактивных покрытиях. Однажды это можно будет использовать для питания устройств внутри человеческого тела.

6.

Плач в душе





Так называемый плач в душе случается, когда люди пускают сопли в ванной. Говорят, что это место для плача приносит столько же удовольствия, сколько и обычно. Исследователи признают, что это сложная ситуация для изучения. Нельзя точно наблюдать, как кто-то исполняет настоящий плач в душе.

Ответ может быть смесью логики и социальной психологии. Большинство взрослых не любят плакать на публике. Душ заставляет чувствовать себя хорошо и очищает. Ванная комната – хороший выбор для тех, кто ищет комфорт и уединение. Излишне говорить, что звук воды очень хорошо приглушает рыдания.

Широкое исследование подтвердило необходимость уйти от глаз общественности. Психолог Лорен Билсма проанализировала информацию из 35 стран с участием 5096 человек. Выяснилось, что, когда случается приступ плача, около 62 процентов участников ждут, пока они окажутся дома, а 35 процентов плачут, только когда вокруг нет никого, кто бы мог увидеть их.

7.

Слёзы уникальны





На первый взгляд слёзы выглядят одинаково. Это бесцветные капли, которые благодаря гравитации немного толще внизу и сужены сверху. Однако слёзы бывают трёх видов. Под названиями рефлекторные, базальные и эмоциональные слёзы, каждый вид представляет собой особый коктейль из антител, масел и ферментов. Подлинная уникальность слёз видна под микроскопом.

В 2015 году голландский художник Морис Миккерс пригласил друзей поплакать. Они лили слёзы, глядя в веер, покусывая острые перцы, нарезая лук или поддаваясь эмоциям. Миккерс собирал капли с помощью микропипетки, помещал их на предметное стекло и позволял им кристаллизоваться.

Как только они это делали, он фотографировал слёзы. Невероятно, но они вели себя как снежинки. Каждая капля была наполнена красиво сложными узорами, в том числе крестообразными. Даже когда использовался один и тот же стимулятор, слёзы проявляли индивидуальный характер.

8.

Использование слёз для измерения уровня глюкозы





В течение многих лет изобретатели искали лучший способ измерить уровень глюкозы. Диабетики могут засвидетельствовать тот факт, что тест, основанный на уколе пальца, проводимый самостоятельно, является инвазивным.

В 2018 году южнокорейские исследователи сделали инновационный шаг в правильном направлении. Они проверили специальные контактные линзы, которые отслеживали уровень глюкозы без вреда для глаз, на кроликах. Проводящие мониторинг в режиме реального времени, они имеют крошечный зелёный светодиод, который выключается, когда уровень глюкозы повышается.

Устройство мягкое и гибкое и использует слёзы вместо крови для измерения уровня глюкозы. Его также удобно носить, и оно не мешает зрению, несмотря на упаковку из антенны, выпрямителя и множества сверхтонких проводов. Все части размером в одну сотую толщины линзы и располагаются по внешнему краю.

Чтобы увидеть, включен или выключен светодиод, человек должен посмотреть в зеркало. Но постоянные уколы пальцев всё ещё более популярны. Устройство пока недоступно широкой публике, но, по мнению исследователей, это всего лишь вопрос времени.

9.

Люди, которые плачут, когда мочатся





В 2009 году, когда родители привели на обследование свою трёхлетнюю девочку, британские врачи впервые узнали о загадочном синдроме. Когда девочка мочилась, симптомы включали слёзы, но не плач. У неё также было пустое выражение лица, и её челюсть ослабевала. Она была в полном здравии.

Чтобы узнать больше о беспрецедентном случае, они исследовали медицинскую литературу и нашли ещё одного пациента. В 1932 году у мужчины появлялись слёзы, когда он мочился или испражнялся. Экскурсия по онлайн-форумам также показала, что, по крайней мере, у 35 других людей было такое «заболевание». Никто не чувствовал необходимости обращаться за медицинской помощью.

Случай 1932 года был успешно вылечен атропином, который успокаивает нервы. Это была хорошая подсказка. Исследователи обнаружили состояние, называемое параличом Белла, при котором повреждённые или больные нервы отрастают и неправильно соединяются со слёзной железой. Когда такие люди едят, они «плачут».

Вполне вероятно, что другая аномалия нерва вызывает слёзы во время мочеиспускания. Другая возможная причина состоит в том, что условие происходит в мозге. И производство слезы, и мочеиспускание контролируются одной и той же нервной областью, называемой «мост».

10.

Химическая связь





В 2011 году исследователи нашли женщин, которые признались, что им легко плакать. Это было необходимо, потому что в исследовании участвовали мужчины, нюхающие женские слёзы. После того как исследователи собрали слёзы женщин (они смотрели что-то грустное), жидкость была отдана мужчинам, которые чувствовали запах солёной воды. Они не могли понять разницу между ними, но слёзы производители необычный эффект.

Они снижали мужское либидо и тестостерон, эффект, который происходил, хотя они никогда не видели, как женщины плакали. Это первое доказательство того, что люди химически общаются с помощью своих слёз. Пока исследователи считают, что сигнал говорит «нет», когда женщина не так сексуально возбуждена, как мужчина.

Сценарий, когда женщина плачет от счастья, когда её солдат-муж возвращается со службы за границей, предполагает, что только невесёлые слёзы несут этот неопознанный и мощный химикат. Интересно, что, чувствуя запах слёз мужчин, которые смотрели удручающее видео, мужчины-нюхатели также испытывали падение тестостерона и сексуального возбуждения.

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2402595617330956473/

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